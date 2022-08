Những người Hoa lớn tuổi bị bỏ quên vì nhiều tờ báo tiếng Hoa ở Canada đã đình bản

Toronto: Trong thời gian 2 năm có đại dịch covid, mọi người đều ở trong tình trạng bị phong tỏa, kể cả những người Hoa lớn tuổi ở Canada: những người này đã không được đến những nơi mà họ có thể lấy hay mua những tờ báo viết bằng tiếng Hoa, ở các siêu thị, các trung tâm cộng đồng ở các thành phố lớn ở Canada.

Nguồn thông tin, liên lạc chính của những người Hoa lớn tuổi ở Canada là báo chí, vì nhiều người không quen dùng những cách thông tin trên mạng internet.

Chủ nhân của nhiều tờ báo tiếng Hoa ở Canada cũng gặp khó khăn trong thời đại dịch covid vì không bán được báo: Sau 44 năm phát hành ở Canada, báo Sing Tao Daily, tờ báo lớn nhất bằng tiếng Hoa đã chấm dứt phát hành vào ngày thứ bảy 27 tháng 8 vừa qua.

Theo bà Liza Chan, giám đốc điều hành của hiệp hội những người Hoa cao niên ở thành phố Calgary thì những báo viết bằng tiếng Hoa rất quan trọng cho những thành viên của hiệp hội những người cao niên này, và sự đóng cửa của báo Sing Tao là một ” cú đánh mạnh” ở cộng đồng người Hoa ở thành phố Calgary.

Tại thành phố Calgary, hàng loạt những báo viết bằng tiếng Hoa đã ngừng hoạt động và chỉ còn lại một tờ báo tiếng Hoa duy nhất cho cộng đồng người Hoa trong thành phố.

Chiều hướng mới nhắm vào những người dưới 50 tuổi trong các cộng đồng thiểu số ỡ Canada, là những báo mạng.

Với phí tổn in gồm cả tiền giấy đã gia tăng khủng khiếp, tương lai của ngành kỷ nghệ bán báo ở Canada cũng như Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng bi quan, không lối thoát.

Tại thành phố Calgary chỉ còn 1 tờ báo tiếng Hoa duy nhất còn hoạt động là tờ The Canadian Chinese Times phát hành từ năm 1981 cho đến nay.

Tờ The Canadian Chinese Times ấn hành 12 ngàn bản mỗi tuần và phân phát ở 60 địa điểm khác nhau tại thành phố Calgary.