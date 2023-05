Những người lớn tuổi ỏ Hoa Kỳ phải chuẩn bị làm gì, nếu nước Mỹ quỵt nợ?

Hoa Thịnh Đốn: Trong những ngày trước, bà bộ trưởng tài chính Mỹ , Janet Yellen, đã cảnh báo việc không nâng trần nợ của Mỹ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nếu không có thỏa thuận giữa quốc hội và chính phủ, về số tiền mà chính phủ liên bang có thể vay, ngân khố nước Mỹ có thể hết tiền vào đầu tháng 6 nămnay 2023?

Lúc đó, chính quyền liên bang Mỹ sẽ không có tiền trả lương cho công chức, trả tiền hưu bổng và các phúc lợi khác cho những người về hưu, cũng như các khoản thanh toán khác.

Tính cho đến ngày thứ bảy 13 tháng 5, vẫn chưa có một thỏa thuận nào giữa hạ viện Hoa Kỳ hiện nay do đảng Cộng Hòa nắm giữ và chính quyền liên bang của tổng thống Joe Biden.

Theo ông Dan Adcock, một chuyên gia về medicare và an sinh xã hội, thì trong trường hợp mà nước Mỹ quỵt nợ, sẽ có hàng triệu người Mỹ sẽ không nhận được tiền phúc lợi, tiền hưu..

Ông Adcock khuyến cáo những người lớn tuổi, sống nhờ vào các trợ cấp, nên cắt bớt những chi tiêu, để dành 1 số tiền, phòng khi không nhận được tiền tài trợ trong những tháng sắp tới?

Theo ông Adcock thì vào khoảng 40 phần trăm những người đang sống nhờ vào tiền an sinh xã hội, không có lợi tức nào khác sẽ là những người gặp khó khăn khi chính quyền Mỹ quỵt nợ.

40 phần trăm số người nhận tiền trợ cấp là vào khoảng 27 triệu người.

Tòa Bạch Ốc và hạ viện Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được những thỏa thuận. Dân biểu đảng Cộng Hòa, ông Kevin McCarthy, chũ tịch hạ viện Mỹ đã kèm dự luật gia tăng trần nợ với những yêu cầu đòi chính quyền của tổng thống Biden, cắt giảm những chi tiêu.

Theo nhận định của nhiều bình luận gia thời cuộc, thì nước Mỹ ngày một phân chia giữa những người theo đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa.