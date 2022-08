Những người may mắn trúng hai lô độc đắc ở thành phố Toronto, vẫn chưa ra lãnh tiền.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 5 tháng 8 thì có người may mắn ở thành phố Toronto đã trúng lô độc đắc 55 triệu dollars của loại vé Lotto Max xổ trong ngày thứ sáu.

Trước đó cũng có người đã trúng lô độc đắc 70 triệu cũng của loại vé Lotto Max và cũng ở thành phố Toronto, xổ vào ngày 28 tháng 6.

Theo cơ quan xổ số tỉnh bang Ontario thì cả hai vé trúng độc đắc này vẫn chưa có người ra nhận lãnh.

Những người trúng số có thời hạn 1 năm từ ngày xổ số, để ra nhận tiền. Nếu quá hạn thì số tiền trúng sẽ được chuyển lại cho sở xổ số, và dùng làm giải thưởng cho các cuộc xổ số sau.

Tuy nhiên với những lô độc đắc hàng chục triệu dollars, nhiều người may mắn trúng số, đã cần thời gian suy nghĩ cách dùng số tiền trúng số cho đúng cách. Những người may mắn sẽ tham khảo ý kiến của những người thân, những chuyên gia tài chánh.. trước khi ra mặt lãnh tiền.

Ông Tony Bionti, giám đốc truyền thông của cơ quan xổ số tỉnh bang Ontario OLG nói là nhiều người trúng số mà quên lãnh vì họ bỏ quên vé số trong các tủ nhà bếp, trong túi áo jacket.. và quên không dò số..

Thành ra hàng năm vẫn có hàng chục lô trúng, có lô trúng cả trăm ngàn dollars, không có người ra nhận lãnh trong vòng 1 năm.