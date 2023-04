Những người Mỹ ào ào du lịch sau thời đại dịch covid

New York: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 18 tháng 4, thì nền kỹ nghệ du lịch tại Hoa Kỳ trong năm nay 2023, đã phát triển hết sức mạnh mẽ, sau hơn hai năm phải tử thủ tại gia, vì đại dịch covid.

Số người Mỹ đi du lịch gia tăng cho dù giá mướn phòng ở khách sạn, cũng như giá vé máy bay du lịch ra nước ngoài, đã tăng cao chưa từng thấy.

Theo bà Sofia Markovich, chủ nhân của công ty du lịch Sofia’s Travel ở thành phố New York thì để tiết kiệm chi phí du lịch, những du khách không nên đến viếng thăm những địa điểm du lịch ăn khách hiện giờ, vì chi phí gia tăng quá cao.

Những thành phố mà có đông du khách đến viếng thăm hiện nay, cũng như chi phí du lịch rất cao là các thành phố Paris, La Mã, Madrid, Lisbon, Milan..

Theo bà Sally French, một tham vấn ngành du lịch thì mùa du lịch năm nay sẽ đông đảo người đi và chi phí rất đắt.

Cũng theo bà French thì nếu muốn cắt giảm chi phí du lịch, người ta nên sửa soạn trước và uyển chuyển trong việc thay đổi chương trình du lịch khi cần.

Theo những bản tiên đoán thì trung bình, những người Mỹ sẽ đi khoảng 3.5 chuyến du lịch trong vòng 12 tháng sắp tới.

Tiền vé máy bay cho một chuyến đi khứ hồi từ Mỹ đến Á Châu hiện nay là $1,600: gia tăng 60 phần trăm so với giá vé máy bay vào năm 2019.

Theo nhận định của bộ ngoại giao Mỹ, thì mùa hè năm nay là mùa du lịch ra ngoại quốc bận rộn nhất của cư dân Hoa Kỳ.

Cũng theo bộ ngoại giao Mỹ, thì những quốc gia Á Châu và Âu Châu là những nơi được du khách Hoa Kỳ ưa chuộng.

Giá mướn phòng trung bình tại một khách sạn Mỹ hiện nay là 100 Mỹ Kim một đêm.

Theo những chứng kiến của phóng viên Thời Báo thì không những ngành du lịch ở Mỹ phát triển, mà còn ở cả Canada.

Trong những ngày cuối tuần giữa tháng 4, các trận banh dã cầu của đội cầu Toronto Blue Jays đông nghẹt những khán giả ở cầu trường Rogers trong thành phố Toronto.

Giá mướn một đêm ở khách sạn Westin Harbour Castle ở thành phố Toronto trung bình là $300 và tiền gửi xe một đêm ở khách sạn này là $55, mà khách ra vào vẫn đông mườm mượp.

Dường như nền kinh tế Mỹ và Canada, nhất là ngành kỹ nghệ du lịch vẫn phát triển mạnh?