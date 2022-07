Những người Mỹ trầm trồ về phong cách lịch sự và có văn hóa của những người Canadians

Victoria, British Columbia: Một phụ nữ Mỹ trong một chuyến du lịch qua thành phố Victoria, tỉnh bang British Columbia, đã thán phục về những phong cách lịch sự và có văn hóa của những người Canadians. Bà này đã cho đăng video lên mạng Tik Tok và có đến trên 7 triệu người vào xem và bình luận. Bà Corrin Carlson từng cư ngụ ở thành phố New York đã qua du lịch ở thành phố Victoria với 1 người bạn.

Trên những chuyến xe bus trong thành phố Victoria , bà Carlson thấy là những hành khách đã hết sức lịch sự: khi họ xuống xe thì họ nói câu cám ơn người tài xế, ngay cả những người xuống xe bus ở cửa sau.

Bà Carlson cũng thấy 1 chiếc xe bus chạy trên đường với hàng chữ trên nóc xe là ” sorry out of service” và bà thấy là cho dù xe bus không chạy đón khách, thì người tài xế vẫn trương bảng xin lỗi và bàc Carlson thấy đó là một cách rất “Canadian”, một phong cách và sự lịch sự của những người ở Canada.

Bà Carlson đã thấy lạ vì có thể chữ cám ơn và xin lỗi không thường xuyên được những người Mỹ thể hiện khi họ hưởng các dịch vụ xã hội như là đi xe bus??

Bà Jamie Weiss phát ngôn viên của công ty xe bus BC Transit là những liên hệ giữa các tài xế xe bus của công ty và hành khách là điều quan trọng và những lời cám ơn của hành khách rất được công ty này trân trọng ( greatly appreciated).