Những người Ontario thuộc thế hệ Y, sẽ cần để dành 20 năm, mới có đũ tiền đặt cọc mua nhà

Toronto: Theo những bản tường trình mới đây thì giá nhà ở tỉnh bang Ontario quá cao, cần phải giảm 500 ngàn dollars, trước khi những người thuộc thế hệ Y hay thế hệ millenials có thể mua nhà.

Những người thuộc thế hệ Y là những người trong lứa tuổi từ 25 tuổi lên đến 40 tuổi.

Theo bản tường trình cũa tổ chức gọi là Generation Squeeze, tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của những thế hệ trẻ, thì có những khác biệt giữa giá nhà và lương bổng của cư dân ở Canada.

Theo bản tường trình thì thời gian mà người ta cần phải đi làm và để dành đủ 20 phần trăm số tiền down mua nhà ngày một tăng, nhất là cho những thế hệ trẻ, những thế hệ Y và thế hệ Z.

Theo hiệp hội những nhà địa ốc tỉnh bang Ontario, thì trong năm ngoái 2021, giá trung bình 1 căn nhà ở tỉnh bang Ontario là m $900,000.

Trong khi theo sở thống kê Canada thì lương trung bình của một người thuộc thế hệ Y trong năm 2020 là $50,800.

Cũng theo hiệp hội các nhà địa ốc tỉnh bang Ontario thì giá nhà phải sút giảm $530,000 và còn ở mức- $370,000 thì những người ở thế hệ Y có mức thu nhập $50,800 mới có khả năng có tiền down và được mượn tiền nợ nhà.

Tuy nhiên làm sao mà giá nhà ở tỉnh bang Ontario có thể sút giảm nửa triệu dollars?

Chính vì thế, theo các tính toán tổ chức Generation Squeeze, thì nhũng người trẻ thuộc thế hệ Y sẽ phải để dành tiền trong vòng 22 năm mới có thể có đủ tiền down mua nhà.

Muốn mua được nhà ở thời điểm này ở tỉnh bang Ontario, một người phải có lương cỡ 172 ngàn dollars, mới có thể mua được nhà.

Nhưng hiện nay, một số rất đông những người thuộc các thế hệ Y và Z đã có đủ tiền down mua nhà, nhờ vào sự trợ giúp của bố mẹ là những người thuộc thế hệ “Baby Boomers” đã đến tuổi về hưu, và có đủ tiền dành dụm cho con mượn mua nhà.