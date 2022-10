Những người thuộc thế hệ Baby boomers và thế hệ X tiếp tục đi làm qua tuổi 70!

Hoa Thịnh Đốn: Thế hệ của những người thuộc thế hệ ” trẻ em nở rộ” ( Baby Boomers) là những người sinh từ những năm 1946 cho đến 1964, những năm sau khi thế chiến Thứ Hai chấm dứt, những người lính từ chiến trường trở về, vội vã lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Những người thuộc thế hệ X là những người sinh từ năm 1964 cho đến những năm 1970s.

Những người trẻ nhất của hai thế hệ này bây giờ cũng đã trên 45 tuổi và rất nhiều người đã qua tuổi 65 là tuổi mà phần đông người ta chọn là tuổi về hưu.

Rồi đại dịch covid xảy ra và vào thời hậu đại dịch, thì mọi thứ đều thay đổi, công ăn việc làm có nhiều trong khi vật giá leo thang. Mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Nhiều gia đình đã không có đủ tiền mua thực phẩm hàng ngày. Tiền chi phí năng lượng sưởi ấm hay chạy máy điều hòa không khí đã gia tăng trên 50 phần trăm ở nhiều thành phố.

Theo những thống kê thì gần 50 phần trăm những người thuộc thế hệ Baby Boomers và một phần ba những người thuộc thế hệ X, đã dự định tiếp tục làm sau khi đủ 70 tuổi hay sẽ không bao giờ về hưu.

Chúng tôi cũng được biết là có nhiều người Mỹ gốc Việt, đã trên 80 tuổi nhưng vẫn tiếp tục làm công chức cho chính quyền, và cũng có khá đông những bác sĩ đã qua tuổi 70 nhưng vẫn tiếp tục mở phòng mạch.

Hai lý do khiến những người thuộc thế hệ Baby Boomers chưa muốn về hưu là sức khỏe: 78 phần trăm cho biết là họ còn khỏe mạnh.

Lý do thứ hai là tài chánh: 82 phần trăm cho biết là họ không có đủ tiền về hưu.

Vật giá leo thang đã khiến nhiều người không đủ tiền, phải quay lại làm việc.

Một lý do khác nữa là công ăn việc làm ê hề, và người ta có thể kiếm được việc làm dễ dàng, cho dù tuổi đã cao.

Còn ở thế hệ X những người sinh từ năm 1965 cho đến 1980, thì qua những cuộc thăm dò ý kiến, 38 phần trăm những người thuộc thế hệ X đã cho biết là họ sẽ về hưu vào năm họ 70 tuổi hay hơn nữa, hay sẽ không về hưu cho đến khi không đi làm được nữa mới thôi.

Đại dịch covid đã làm thay đổi cuộc sống của biết bao nhiêu người trên thế giới: không những có hàng triệu người chết vì covid, mà còn làm cho nhiều người thiếu khả năng tài chánh về hưu theo như dự tính.