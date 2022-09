Những người trẻ phải sử dụng “ngân hàng Bố Mẹ” mới có khả năng mua nhà

Toronto: Trong bản tin phổ biến hôm thứ ba ngày 20 tháng 9, hiệp hội những nhà địa ốc vùng Toronto (TRREB) đã cho biết là 17 phần trăm những người mua nhà lần đầu ở tỉnh bang Ontario và 11 phần trăm những người mua nhà lần đầu trong vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 9 năm ngoái 2021, đã phải cần đến tiền trợ giúp của gia đình và bạn bè, để trả tiền down.

Ngân hàng cung cấp tiền cho những người trẻ thuộc thế hệ Milennial ( thế hệ tuổi từ 25 cho đến 40 tuổi, tính đến năm 2021) là ngân hàng ” Bố Mẹ”.

Những thế hệ trước dành dụm được tiền và đã đến tuổi hưu, đã cho con cái mượn tiền hay cho tiền luôn , để làm tiền đặt cọc mua nhà.

Nhiều bố mẹ không có tiền mặt, nhưng họ có thể bán nhà non ( reverse morthgage) và lấy số tiền này cho con làm tiền down mua nhà.

Theo bà Cassandra Carmichael, một chuyên viên của công ty cho mượn nợ nhà Matrix Mortgage Global ở Toronto thì chuyện mà bố mẹ bán nhà non, lấy tiền cho con mua nhà là chuyện xảy ra thường xuyên, vì giá một căn chúng cư hiện nay ở Toronto cũng từ $600,000 lên đến $700,000 và có 20% tiền down là chuyện khó khăn cho những người trẻ muốn mua nhà.

Trong khi giá mướn nhà ở thành phố Toronto cũng tăng cao: giá mướn một căn chúng cư 2 phòng ngủ là $3,266 một tháng; gia tăng 23.4 phần trăm trong vòng 1 năm.