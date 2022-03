Những người Ukraine và Nga đến biên giới Mễ Tây Cơ, xin tỵ nạn ở Mỹ

Tojuana, Mễ Tây Cơ: Cuộc xâm lăng của quân Nga vào Ukraine đã khiến cho hàng triệu cư dân ở Ukraine phải đi lánh nạn ở các quốc gia láng giềng như Ba Lan, Đức..

Phần đông những người đi lánh nạn đã đi bằng đường bộ, nhưng cũng có nhiều người có phương tiện đã qua đến tận biên giới Mễ Tây Cơ để xin tỵ nạn vào Hoa Kỳ.

Những người Ukraine lánh nạn đến Mỹ sẽ phải trước tiên đến các xứ láng giềng như Ba Lan, rồi từ đó mua vé máy bay đến Mễ Tây Cơ và đến biên giới Mỹ xin tỵ nạn.

Không những chỉ có những người Ukraine, mà còn có một số đông người Nga cũng đến biên giới Mễ Tây Cơ xin tỵ nạn vào Mỹ.

Những người Nga này nói là họ cũng là những người tỵ nạn : tỵ nạn chạy trốn kẻ độc tài Putin.

Một số người Nga khác cũng nhân dịp này chạy ra khỏi nước Nga, khi họ thấy tương lai của họ mịt mờ vì những trừng phạt tài chánh của các quốc gia đồng minh.

Tuy nhiên các nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ ở biên giới Mễ Tây Cơ đã cho nhũng người nào có thẻ thông hành Ukraine được qua, nhưng ngăn chận không cho những người có thông hành Nga được vào Mỹ.

Theo tin của hãng thông tấn AP thì trong ngày thứ hai 21 tháng 3, có hàng chục người Nga đã cắm trại ở trạm biên giới Tijuana từ nhiều ngày qua, trong khi các nhân viên an ninh Mễ yêu cầu những người Nga này ra khỏi khu vực biên giới.

Một trong những người Nga này là bà Lirina Zolinka, 40 tuổi, đã đến Tijunana vào ngày thứ năm trước đó.

Bà Zolinka đã nói với các phóng viên báo chí là bà không hiểu tại sao nhân viên an ninh biên giới Mỹ cấm không cho gia đình bà vào tỵ nạn ở Mỹ.

Theo bà Zolinka thì trong những ngày trước, bà cùng nhiều người Nga khác đã biểu tình phản đối việc Nga xâm chiếm Ukraine.Bà Zolinka nói là bà bị mật vụ Nga bắt giữ nhiều ngày và khi được thả, bà đã tìm cách đưa gia đình ra khỏi nước Nga.

Theo các tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 21 tháng 3, thì Hoa Kỳ sẽ cho những người tỵ nạn Ukraine tạm trú trong nước Mỹ trong vòng 1 năm.