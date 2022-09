Những nơi có giá mướn nhà cao nhất Canada

Mississauga: Không những giá thực phẩm, giá xăng dầu gia tăng sau thời đại dịch, mà giá mướn nhà cũng gia tăng.

Theo bản tường trình của Rentals.ca và Bullpen Research and Consulting thì tại thành phố Mississauga, ngoại ô của thành phố Toronto, giá mướn một căn hai phòng ngủ trong tháng tám năm nay 2022, gia tăng 10.4 phần trăm so với giá mướn nhà trong tháng 8 năm ngoái. Giá mướn 1 căn 1 phòng ngủ gia tăng 8.7 phần trăm.

Cũng theo bản tường trình này, thì nơi có giá nhà mướn cao nhất là thành phố Vancouver với giá mướn 1 căn 1 phòng ngủ là $2,574: gia tăng 18.8 phần trăm.

Đứng hàng thứ nhì là thành phố Toronto với giá mướn 1 căn 1 phòng ngủ gia tăng 17.1 phần trăm và ở giá $2,329.

Thành phố có giá nhà gia tăng ở tỷ lệ cao nhất là thành phố Burnaby ở tỉnh bang British Columbia: giá mướn 1 căn phòng 1 phòng ngủ là $2,146: gia tăng 21.6 phần trăm trong vòng 1 năm.

Các thành phố có giá nhà mướn cao kế tiếp và ở trong 10 thành phố hàng đầu thì ngoài các thành phố Vancouver, Toronto, Burnaby thì kế tiếp là các thành phố Burlington Victoria, Guelph, Etobicoke, York, North York và New Westminster.

Cả 10 thành phố có giá nhà mướn cao nhất Canada là những thành phố ở trong 2 tỉnh bang British Columbia và Ontario.