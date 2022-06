Những nơi có giá nhà sút giảm trên 100 ngàn dollars trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Oakville: Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng lên đến mức kỷ lục vào tháng 2 năm nay 2022, vì số người muốn mua thì nhiều mà số nhà tung ra thị trường lại quá ít.

Người ta tranh nhau trả giá mua nhà, mà nhiều người muốn mua được, đã phải trả giá cao hơn hàng trăm ngàn và có khi cả nửa triệu dollars, mới mua được nhà.

Chợt đến khi ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần, để ngăn cản sự bành trướng của mức lạm phát, thì tình trạng người mua phải trả giá cao hơn giá đề bảng không còn nữa.

Nhiều chuyên gia địa ốc nói là tình trạng mua bán nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto đang trở lại bình thường và là niềm hy vọng cho nhiều người đang muốn mua nhà.

Trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 6, hiệp hội các nhà địa ốc vùng Toronto (TRREB) đã công bố những khu vực trong vùng đại thủ phủ Toronto mà giá bán những căn nhà, thấp hơn giá đề bảng ít nhất 100 ngàn dollars.

1. Caledon: nằm trong vùng Peel và ở phía bắc của thành phố Toronto, có giá nhà trung bình hiện nay là $1,330,000 trong tháng 5: giá bán sút giảm $192,000 so với giá bán trong tháng 4 ở thị trấn này.

2.Oakville: thành phố của những dân giầu mà phần đông là người da trắng, có giá nhà trung bình bán được trong tháng 5, thấp hơn giá trung bình bán trong tháng 4 là $172,500.

3. Ajax: Giá nhà trung bình ở thành phố Ajax bán trong tháng 5 là $988,800, sút giảm $156,200 so với giá bán trong tháng 4.

4. Vùng trung tâm thành phố Toronto, giá nhà bán trung bình là $866,000, sút giảm $16,250 so với giá bán trong tháng 4.

5.Vùng phía đông của thành phố Toronto có giá nhà bán trung bình trong tháng 5 là $1,072,300: sút giảm $51,225 so với giá bán trong tháng 4.