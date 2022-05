Những nơi mất vệ sinh nhất trong nhà

Một nghiên cứu đã tìm thấy hơn 340 loại vi khuẩn khác nhau trên 30 vật dụng trong nhà mà không phải ai cũng chú ý làm vệ sinh.

Thùng đựng rác

Đối với nhiều người, thùng rác thực sự không bẩn do có lót các túi rác trong thùng rác. Tuy nhiên, túi rác có thể bị xé toạc và rác tràn ra ngoài.

Cũng có khi rác đầy đến nắp và vi khuẩn phát triển ở mặt dưới. Ước tính có khoảng 400 vi khuẩn trên mỗi inch vuông ở thùng rác, có thể không nhiều như miếng bọt biển rửa chén hoặc cái thớt nhưng vẫn có thể dẫn đến sự phát triển của nấm mốc và nấm men.

Nên làm sạch thùng rác hàng tuần bằng cách xịt hỗn hợp thuốc tẩy và nước, và rửa sạch chỗ để nó trong phòng tắm. Điều quan trọng cần nhớ là không chỉ chính thùng rác cần được làm sạch mà còn kể cả không gian nơi đặt nó.

Chiếc remote điều khiển

Chúng ta thường bỏ qua việc làm sạch thiết bị điều khiển từ xa mỗi khi dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải làm sạch chiếc remote vì 55% các thiết bị này được xét nghiệm dương tính vì có cả nấm men lẫn nấm mốc.

Làm sạch một chiếc remote có thể đơn giản, chẳng hạn như sử dụng khăn lau khử trùng, hoặc chế tạo hỗn hợp cồn và nước chà xát, lau remote bằng khăn giấy. Đừng quên tháo pin ra và lau sạch bên trong ngăn.

Mặt bàn bếp

Mặt bàn bếp chứa nhiều loại vi khuẩn trong lúc nấu nướng, rửa chén bát…. Khoảng 32% mặt bàn bếp có vi khuẩn gây hại, 18% trong số đó thuộc về các loại nấm khác nhau. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng vì vi khuẩn có thể lây lan dễ dàng.

Trên thực tế, chứng cảm lạnh thông thường có thể được lây qua chỉ bằng cách tiếp xúc với một khu vực bị nhiễm trùng và sau đó dụi mắt. Điều làm cho tồi tệ hơn là làm sạch mặt bàn bằng khăn rửa chén hoặc miếng bọt biển rửa chén đã sử dụng, đặc biệt là vì bề mặt miếng giẻ rửa chén hoặc miếng bọt biển được coi là những nơi bẩn nhất trong nhà bếp.

Có thể làm sạch bàn bếp bằng chất tẩy rửa gia dụng, hoặc bằng dung dịch tẩy và nước. Nếu bàn bếp làm bằng chất liệu đặc biệt, tốt nhất nên tìm kiếm những chất tẩy rửa nào an toàn để sử dụng và giảm được hư hại cho mặt bàn bếp.

Các tay vặn vòi nước

Như một vòng lẩn quẩn: để làm sạch hai bàn tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh, hay nấu nướng, cần phải chạm vào tay vặn vòi nước trước. Do vậy, có vô số vi khuẩn khác nhau được truyền vào tay vặn, rồi bàn tay sạch sau khi rửa lại phải tắt vòi nước dính vi khuẩn.

Trong một phòng tắm gia đình, 27% bồn rửa có nấm mốc và một số thậm chí đã được thử nghiệm dương tính với tụ cầu khuẩn. Ước tính có khoảng 2.786 vi khuẩn được tìm thấy nơi tay vặn vòi trong phòng tắm trên mỗi inch vuông. Nên lau tay vặn hàng ngày bằng khăn lau khử trùng, xịt hoặc bằng hỗn hợp thuốc tẩy và nước.

Các núm vặn bếp ga

Trên thực tế, 14% số núm vặn bếp ga có vi khuẩn coliform, trong khi bằng chứng cho thấy một phần ba số núm bếp được bao phủ với nấm. Hầu hết điều này là do bàn tay thường không được rửa sạch sau khi chạm vào các vật dụng khác nhau trong nhà, hoặc thậm chí sau khi ho hoặc hắt hơi, và vi khuẩn lây lan sang các núm vặn.

Để tránh điều này, nếu có thể, hãy tháo các núm vặn ra và ngâm trong nước nóng pha với xà phòng mỗi tuần một lần. Nếu không thể tháo núm, hãy vệ sinh mỗi tuần một lần bằng cách sử dụng chất tẩy rửa gia dụng được chỉ định.

Máy pha cà phê

Các máy pha cà phê rất tiện dụng nhưng chúng cũng có thể là nơi sinh sản của các loại vi khuẩn khác nhau. Trong một nghiên cứu, 50% các máy pha cà phê được thử nghiệm có nấm mốc, nấm men và vi khuẩn như tụ cầu, streptococcus và bacillus cereus, cũng như bụi bẩn tích tụ do thiếu bảo trì.

Máy pha cà phê, bất kể là máy pha nhỏ giọt hay máy tự động, nên được làm sạch thường xuyên, do môi trường ẩm ướt là nơi sinh sản của vi khuẩn. Tuy việc tháo rời thiết bị có vẻ rắc rối, hãy nhớ rằng chỉ riêng chỗ chứa cà phê trong máy có thể thu thập khoảng 84.982 vi khuẩn trên mỗi inch vuông.

Một cách để làm sạch ngăn chứa, là cho vào thêm bốn chén giấm và để yên trong 30 phút trước khi ủ. Nên ủ nó cho đến khi giấm hết mùi, sau đó rửa vài lượt nước để loại bỏ bất kỳ mùi nào còn sót lại hoặc dấu vết của giấm.

Bồn rửa chén

Một bồn rửa chén nhà bếp trung bình chứa khoảng 4.945 vi sinh vật trên một inch vuông, gấp khoảng 70.000 lần vi khuẩn so với những gì tìm thấy trên nắm cửa nhà vệ sinh.

Bồn rửa là nơi sinh sản của vi khuẩn vì môi trường ẩm ướt và thức ăn có thể giúp nuôi vi khuẩn phát triển. Chưa kể chất đọng lại của xà phòng có thể hình thành vi khuẩn. Khoảng 45% bồn rửa có vi khuẩn coliform và 27% được xét nghiệm dương tính với nấm mốc hiện diện. Trên thực tế, có nhiều E. coli được tìm thấy trong bồn rửa nhà bếp hơn trong nhà vệ sinh trước hoặc sau khi sử dụng.

Làm sạch bồn rửa nhà bếp là rất quan trọng. Tùy vào loại bồn rửa, có thể đổ đầy nước ấm và một lượng nhỏ chất tẩy, để nguyên nó trong vài phút trước khi xả nước. Cũng có thể chà rửa bồn rửa chén của mình bằng cách sử dụng hỗn hợp chanh và baking soda để làm sạch các ngóc ngách của bồn rửa chén và giúp khử mùi.

Những chiếc thớt

Thớt có thể tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn khác nhau, cho dù đó là thịt sống hoặc các loại trái cây và rau quả. Nếu không vệ sinh đúng cách, thớt có thể trở thành nơi tập hợp cho những vi khuẩn khác nhau này.

Những chiếc thớt không được bảo quản đúng cách có thể chứa trung bình 18% vi khuẩn coliform, 14% nấm men và nấm mốc. Thớt có thể chứa vi khuẩn gấp 200 lần so với chỗ ngồi toilet. Điều này là do không vệ sinh đúng cách, đặc biệt là vì vi khuẩn có thể sinh sản theo cấp số nhân trong các rãnh và vết lởm chởm do dao gây ra.

Có thể làm sạch thớt nhựa bằng cách đặt chúng vào máy rửa chén và theo dõi sự hao mòn trên thớt. Nếu là thớt gỗ, có thể ngâm thớt bằng hỗn hợp thuốc tẩy và nước, hoặc hỗn hợp giấm và nước, chỉ trong vài phút trước khi rửa sạch bằng nước nóng và để khô tự nhiên. Nên sử dụng thớt riêng cho các nhóm thực phẩm khác nhau.

Khay đựng bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng là một cái ổ cho các vi khuẩn khác nhau, chẳng hạn như nấm mốc và nấm men, cũng như tụ cầu khuẩn và coliform. Chưa kể lượng các vật chất chứa phân có thể tích tụ do ở gần nhà vệ sinh.

Trung bình, có 2.465.876 vi khuẩn nằm trên khay đựng bàn chải đánh răng. Từ đó, vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan. Có thể rửa bàn chải đánh răng trong nước nóng bằng xà phòng hai lần một tuần và làm sạch khay đựng bàn chải thường xuyên.

Miếng bọt biển rửa chén

Có thể nói một trong những nơi bẩn nhất trong nhà là miếng bọt biển nhà bếp. Mặc dù công dụng chính của nó là làm sạch, miếng bọt biển có khoảng 321.629.869 vi sinh vật sống trong mỗi gram bọt biển. Theo một nghiên cứu, ước tính 75% bọt biển rửa chén có Salmonella, E. coli và chất phân bên trong nó. Tỷ lệ gây sốc, khi xem xét vòi nước trong phòng tắm chỉ có 9%. Nghiên cứu cũng cho thấy 86% bọt biển cũng chứa nấm men, nấm mốc và 18% khác có tụ cầu khuẩn.

Nên thay miếng bọt biển hai tuần một lần, và trong thời gian đó có thể làm sạch miếng bọt biển bằng cách ngâm vào một tô nước pha chất tẩy. Nếu không thích, có thể đổi miếng bọt biển lấy một miếng giẻ. Chỉ cần nhớ giẻ cần được làm sạch thường xuyên.

