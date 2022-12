Theo South China Morning Post, Margot Robbie dẫn đầu danh sách “Những nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022” nhờ thù lao 12,5 triệu Mỹ kim cho vai chính trong phim “Barbie”. Ở tuổi 32, minh tinh người Úc là gương mặt đang lên trong ngành điện ảnh. Cô từng gây chú ý khi có mặt trong phim “Once Upon a Time in Hollywood” của đạo diễn Quentin Tarantino, cùng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio. Theo thống kê của Celebrity Net Worth, tổng giá trị tài sản của Robbie hiện khoảng hơn 26 triệu Mỹ kim.

Đứng vị trí thứ hai, Sandra Bullock bỏ túi 10 triệu Mỹ kim khi sánh đôi cùng Channing Tatum trong “The Lost City”. Tuy nhiên, sau dự án này, minh tinh tuyên bố dừng đóng phim vì kiệt sức. Cô nói với phóng viên Hollywood Reporter: “Tôi không muốn vướng vào lịch trình nào khác ngoài việc gia đình. Tôi đã quá mệt mỏi và không đủ minh mẫn, khả năng đưa ra các quyết định khác. Tôi biết rất rõ điều đó”.

10 triệu Mỹ kim cũng là mức lương Zendaya nhận được ở phim lấy đề tài quần vợt Challengers. Đây là phim mới nhất của bạn gái Tom Holland dự trù nối dài thành công của cô sau loạt tác phẩm ăn khách “Spider-Man: No Way Home”, Dune và Euphoria. Có thể nói trong năm nay, Zendaya hoạt động không ngừng nghỉ và những nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng.

Nổi tiếng từ bé, Millie Bobby Brown đang cho thấy bản thân là gương mặt đáng gờm trên đường đua phim ảnh. Bằng chứng, loạt phim “Stranger Things” chiếu trên nền tảng trực tuyến có Brown đóng chính, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Bên cạnh đó, ngôi sao 18 tuổi còn mang về 10 triệu Mỹ kim cho màn diễn đôi với tài tử Henry Cavill trong phim tội phạm “Enola Holmes 2”.

Chưa rõ sự xuất hiện của Lady Gaga trong vai Harley Quinn ở “Joker: Folie à Deux” sẽ thế nào, nhưng chỉ với cái gật đầu tham gia, cô đã được nhà sản xuất chấp nhận mức lương 10 triệu Mỹ kim. Thời gian qua, cô tập trung nhiều vào mảng phim ảnh, và từng rất thành công khi gia nhập dàn sao “House of Gucci” và đóng chính trong “A Star is Born” – phim mang về cho cô tượng vàng Oscar đầu tiên.

Mặc dù bận rộn tổ chức lễ cưới với Ben Affleck, Jennifer Lopez không quên chăm chút cho vai diễn ở “Marry Me”. Nữ ca sĩ kiếm 8,5 triệu Mỹ kim từ phim hài lãng mạn, kể về ngôi sao nhạc pop La-tinh kết hôn với người hâm mộ trong show diễn.

Nối tiếp “Murder on the Orient Express”, “Death on the Nile” là phim trinh thám xoay quanh vụ án khác được phá bởi vị thám tử Hercule Poirot. Gal Gadot đảm nhận nhân vật trung tâm với sự đầu tư mạnh mẽ về hình ảnh, phục trang. Minh tinh ký hợp đồng 5 triệu Mỹ kim cho phim này.

Vị trí tiếp theo thuộc về Emily Blunt. Đầu tư công sức vào tác phẩm lấy đề tài chiến tranh Oppenheimer, cô được trả 4 triệu Mỹ kim khi đóng cùng Cillian Murphy, Florence Pugh và Robert Downey Jr.

Minh tinh kỳ cựu Jamie Lee Curtis nhận nhiều lời khen cho vai diễn trong phim “Everything Everywhere All at Once”. Sắp tới, bà trở lại màn ảnh rộng với “Halloween Ends”, phần cuối cùng của bộ 3 phim kinh dị. Diễn viên 64 tuổi được trả 3,5 triệu Mỹ kim để tiếp tục hóa thân thành nhân vật Laurie Strode.

Cuối danh sách là Anya Taylor-Joy với 1,8 triệu Mỹ kim cho Furiosa. Phim được quay vào năm nay nhưng tới năm 2024 mới ra mắt. Tham gia diễn xuất cùng Taylor-Joy là Chris Hemsworth.