Những thành phần chăm sóc da không nên trộn lẫn

Dưới đây là các thành phần chăm sóc da không nên kết hợp cùng lúc.

Sulfat và Vitamin C

Làn da sẽ không thể hấp thụ các dưỡng chất một cách tốt nhất khi bạn sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt sau đó thoa serum vitamin C. Các chất làm sạch da bằng cách tạo bọt hoặc có gốc sulfat thường có độ pH kiềm. Trong khi vitamin C lại có độ pH axit. Khi kết hợp với nhau, các nàng không chỉ đang lãng phí loại serum vitamin C đắt tiền mà còn không thu được kết quả như mong muốn. Vậy nên hãy rửa bằng sữa rửa mặt có độ pH thấp có chứa AHA/ BHA hoặc kem dưỡng da trước khi thoa serum.

Vitamin C và Retinol

Tương tự như thế, retinol hoạt động với độ pH kiềm trong khi vitamin C cần độ pH có tính axit. Nếu bạn kết hợp cùng một lúc, cả hai thành phần này sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Bên cạnh đó, retinol và vitamin C còn có khả năng gây kích ứng da mạnh, công thức này chắc chắn sẽ khiến cho làn da bị tổn thương.

Hãy sử dụng huyết thanh vitamin C vào ban ngày, tận dụng tối đa lợi ích chống ôxy hóa để bảo vệ làn da. Còn đối với retinol, các nàng nên sử dụng vào ban đêm để thúc đẩy quá trình phục hồi và hình thành collagen một cách tối ưu nhất.

Vitamin C và Benzoyl Peroxide

Một thành phần nên tránh xa khi sử dụng vitamin C đó chính là benzoyl peroxide – thường có tring những sản phẩm trị mụn. Thành phần này có thể ôxy hóa vitamin C và khiến vitamin C hoàn toàn mất đi công dụng. Vẫn có thể sử dụng các sản phẩm benzoyl peroxide nhưng đừng để điều này trùng với thời gian sử dụng vitamin C cho làn da. Cũng có thể sử dụng vitamin C vào buổi sáng và benzoyl peroxide vào buổi tối, hoặc sử dụng các sản phẩm này vào những ngày khác nhau.

Retinol và AHA/ BHA

Retinol là một chất có ôxy hóa mạnh còn AHA/ BHA được biết đến là một loại tẩy tế bào chết hóa học phổ biến. Khi sử dụng đơn lẻ, những thành phần này sẽ giúp tái tạo làn da cực kì hiệu quả. Nhưng khi kết hợp với nhau, chúng sẽ khiến làn da bị quá tải và kích ứng nghiêm trọng. Da thậm chí sẽ bị nổi mụn chi chít và nhạy cảm hơn với tia UV, khiến cho các vết thâm nám và tàn nhan phát triển mạnh mẽ.

Vì thế, cách tốt nhất là nên sử dụng axit tẩy tế bào chết và retinol vào các đêm luân phiên nhau. Ngoài ra hãy thoa nhiều kem dưỡng ẩm và sử dụng SPF vào ban ngày.

Niacinamide với AHA/ BHA hoặc vitamin C

Vitamin C, axit glycolic, axit lactic và axit salicylic có độ pH axit, trong khi huyết thanh Niacinamide lại có độ pH kiềm. Khi kết hợp Niacinamide với những thành phần trên sẽ làm tăng độ pH của axit khiến chúng kém hiệu quả hơn. Hãy xen kẽ sử dụng serum Niacinamide và Vitamin C vào ban ngày, sau đó thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng của bạn. Còn đối với AHA/ BHA, hãy sử dụng vào ban đêm là thoa kem dưỡng ẩm ngay sau đó.

Retinol với Retinol

Cùng lúc sử dụng những sản phẩm chứa retinol như kem dưỡng và serum sẽ làm kích ứng làn da. Nếu sử dụng retinol càng nhiều lớp thì làn da cũng sẽ bị kích ứng nhiều hơn. Vì thế, đừng lạm dụng retinol khi chăm sóc da, mặc dù tốn khá nhiều thời gian nhưng kết quả nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng.

Gia Viên/ ELLE