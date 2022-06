Phoenix, Arizona: Theo những tin tức vừa loan báo thì những trận sóng nóng giết người đang diễn ra ở Hoa Kỳ trong những ngày đầu tuần 13 tháng 6.

Nhiệt độ ở thành phố Chicago trong ngày thứ hai 13 tháng 6 đã lần đầu tiên lên cao đến 1 kỷ lục mới là 100 độ F (37.8 độ C) mà nhiệt độ trong ngày thứ ba ở thành phố này còn vượt quá mức 100 độ F và ở mức 110 độ F ( 43.3 độ C) : thế giới ngày một nóng, nhiều thiên tai, bão lụt hơn xưa.

Một trận cuồng phong cũng đã diễn ra ở thành phố Chicago trong ngày thứ hai 13 tháng 6.

Cái nóng hừng hực diễn ra ở miền trung tây và miền nam Hoa Kỳ.

Nhiệt độ ở các tiễu bang North Carolina, South Carolina, Arizona, New Mexico, Texas, Illinois, Kansas và Kentucky đã lên đến 100 độ F trong ngày thứ hai.

Trong mạng TikTok một cư dân ở tiểu bang Arizona đã trổ tài nướng bánh mì mac và phó mát đàng sau cửa kính, trước tay lái ( dasboard) của chiếc xe của ông ta, khi nhiệt độ trong chiếc xe này lên đến 200 độ F ( 94 độ C): thật là cái nóng kinh khủng giết người trong nháy mắt.

Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo cư dân Mỹ nên uống nhiều nước, và nên ở trong nhà nếu có thể nhất là trong những giờ vào buổi trưa và buỗi chiều.

Theo những ước lượng thì có khoảng 230 triệu dân Mỹ đang sống trong những tiểu bang đang có sóng nóng hoành hoành.

Các khí tượng gia cũng tiên đoán là cái nóng chết người ở Mỹ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa.

Nhiệt độ ở nhiều tiểu bang Mỹ hiện nay đã cao hơn mức bình thường của những mùa hè trước từ 10 độ F cho đến 20 độ F.