Những vụ hạn hán ở Bắc Bán Cầu gia tăng gấp 20 lần vì những thay đổi môi trường

Zurich, Thụy Sĩ: Kết quả của một cuộc khảo cứu của các nhà khoa học về sự hạn hán liên quan đến môi trường đã khiến cho số vụ hạn hán ở Bắc Bán Cầu gia tăng gấp 20 lần bình thường.

Các khảo cứu gia của viện kỹ thuật the Swiss Federal Institute of Technology ở Thụy Sĩ đã phân chất mực ẩm ướt của đất và đã đi đến kết luận như trên.

Bản tường trình cho là những vụ thiên tai, hạn hán diễn ra trong mùa hè năm nay 2022 là do những thay đổi môi trường do con người tạo ra.

Những thay đổi môi trường khiến quả đất ngày một nóng thêm gây ra hạn hán,cháy rừng, bão tố, cuồng phong, lụt lội..

Thiếu nước sẽ khiến mùa màng bị thất thu và nạn đói lan tràn ở các quốc gia nghèo ở Phi Châu và Á Châu..

Theo bản tường trình thì những thiên tai vừa diễn ra trên thế giới trong mùa hè năm nay 2022, chỉ xảy ra 1 lần trong thời gian ước tính là 400 năm ở tình trạng bình thường.

Nhưng vì có những thay đổi môi trường cho nên những thiên tai, hạn hán.. sẽ diễn ra cứ 20 năm 1 lần.