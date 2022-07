Nợ em một đời hạnh phúc

Đột nhiên ghế sau vang lên tiếng chuông điện thoại, Jesen không bắt tay Tiêu Tinh, ra hiệu tỏ ý xin lỗi rồi lấy điện thoại trong chiếc áo khoác ở ghế sau, nhấn nút nghe, thấp giọng nói: “Ừ, anh đến rồi, về muộn một chút, không cần chờ anh về ăn cơm”.

Không biết bên kia đang nói gì, cằn nhằn một hồi lâu, Jesen có chút khó chịu, cau mày nói: “Được rồi, về nhà nói với em sau”. Nói rồi liền cúp máy.

Tiêu Tinh nhìn anh ta, lo lắng hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”.

“Không có gì”. Jesen cúp máy nhưng lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Nhật ký cuộc gọi có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một số điện thoại lạ, cuối cùng còn có một tin nhắn mới được gửi đến cách đây không lâu, cũng là số điện thoại ấy.

Ngón cái vừa nhấn nút, một hàng chữ nhảy ra trước mắt:

“Thẩm Quân Tắc, tôi là Tiêu Tinh bị anh cho leo cây! Anh đã nhận lời Vu Giai đến đón tôi nhưng lại không hề coi đó là chuyện của mình, hại tôi chờ anh một tiếng ở sân bay! Loại người không giữ chữ tín như anh, trước mỗi bữa ăn tôi nhất định sẽ nguyền rủa anh bị tiêu chảy một trăm lần! Thượng Đế phù hộ cho anh đừng có để tôi gặp anh, nếu không tôi không bảo đảm mình sẽ có những hành động bạo lực, xâm phạm đến an toàn thân thể của anh như thế nào đâu! Không nói tạm biệt!”.

Jesen tắt tin nhắn, ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiêu Tinh bị nhìn đến mơ hồ, cô mỉm cười, khẽ hỏi: “Sao thế?”.

“Trước mỗi bữa ăn tôi nhất định sẽ nguyền rủa anh bị tiêu chảy một trăm lần!”. Lời nguyền rủa này thật độc ác, mấy ngày hôm nay bụng dạ khó chịu, đang không ăn được…

Đọc lại tin nhắn đầy bạo lực ấy một lần nữa, Thẩm Quân Tắc khẽ nhếch mép và nói: “Không có gì”.

Sau đó anh lẳng lặng quay đầu đi trước ánh mắt cảm kích của Tiêu Tinh rồi khởi động xe.

Chương 3

Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến gần khu phố người Hoa. Tiêu Tinh thấy nhàm chán nên mở cửa xe nhìn ra ngoài, không biết vì sao, đột nhiên cô bật cười

Thẩm Quân Tắc cau mày: “Cô cười cái gì thế?”

Tiêu Tinh chỉ tay về phía cách đó không xa. Thẩm Quân Tắc nhìn theo ngón tay của cô, thấy một tấm biển quảng cáo kỳ lạ.

“Tin mới, sản phẩm Solo Sum mới nhất của Mỹ, hiệu quả nhanh chóng, an toàn. Giảm mỡ bụng, mỡ dạ dày, mỡ hông, đùi..”

Thẩm Quân Tắc không kìm được run run khóe miệng

Tiêu Tinh cười và nói: “Đúng là khắp nơi đều thịnh hành giảm béo. Trong nước cũng thế thuốc giảm béo rất đắt hàng. Cái quảng cáo này cũng rất thú vị, mỡ bụng, mỡ dạ dày, mỡ hông, một lần đánh bay hết”.

Thẩm Quân Tắc khẽ “ừ” một tiếng coi như đáp lại.

Thẩm Quân Tắc lái xe, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tiêu Tinh thì rất có tinh thần tự mua vui cho mình. Người bên cạnh không nói chuyện cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu sang tò mò hỏi: “Á đúng rồi, anh sống ở đây bao nhiêu năm rồi?”.

“Hơn chục năm”

“Lâu vậy sao?”. Tiêu Tinh ngừng một lát,”Vậy anh học bên này suốt à?”

“Ừ”.

“Lần này tôi đến trường đại học S học ngành quản lý thương mại, anh có biết trường đại học này không?”.

“Đại học ngoại thương trực thuộc đại học S?”. Thẩm Quân Tắc có chút ngạc nhiên, ngừng một lát mới nói, “Tôi tốt nghiệp trường đó”.

“Trùng hợp vậy sao!”. Tiêu Tinh phấn khích ngồi thẳng người, quay sang nhìn anh, “Nói như vậy anh là tiền bối của tôi rồi, chúng ta đúng là có duyên”.

“…Ừ”.

Có duyên quá đi chứ! Nếu sớm biết thì đã không nói rồi.

“Đúng rồi, anh nói anh quen Thẩm Quân Tắc, anh ta cũng học ở đó sao? Hai người cùng khóa, hay là…”. Hy vọng anh ta cũng tốt nghiệp rồi, đừng có gặp nhau trong trường, tránh để cả hai đều thấy khó xử.

“Chúng tôi cùng học ở đại học ngoại thương. Cậu ấy…cũng tốt nghiệp rồi”. Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói. Dĩ nhiên anh ta và Thẩm Quân Tắc không thể tách rời, cùng đi học, cùng tốt nghiệp.

“Ồ”. Tiêu Tinh lo lắng hỏi, “Nói như vậy hai người là bạn học bao nhiêu năm, chắc chắn quan hệ giữa hai người rất tốt?”

“Ừ”. Thẩm Quân Tắc gật đầu không chút do dự.

Dường như Tiêu Tinh có chút buồn phiền, cô nhìn anh ta rồi chần chừ nói: “Hôm nay tôi nguyền rủa anh ta nhiều lần như vậy cũng vì quá tức giận. Đã nói là đến đón nhưng lại không xuất hiện. Quả thực anh ta không nên như thế, đúng không?”

Nguyền rủa bạn thân nhất của người ta, lại còn bị bắt quả tang, quả thực là một chuyện rất đáng xấu hổ, huống hồ người này còn có lòng giúp đỡ mình, nói thế nào cũng nên xoa dịu tình hình. Tiêu Tinh mỉm cười thành khẩn và nói: “Anh đừng để bụng, tôi chỉ mắng anh ta trút giận mà thôi. Dù sao thì tôi nguyền rủa người khác, lần nào cũng linh nghiệm với tôi”.

Nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười, “Tôi sẽ không để bụng, cô nguyền rủa cậu ta cũng không sai. Nếu có người cho tôi leo cây, tôi cũng sẽ tức giận”.

“Thế thì tốt”. Tiêu Tinh vui vẻ tươi cười.

Chiếc xe nhanh chóng lái vào bãi đỗ xe của khách sạn. Thẩm Quân Tắc đưa ô cho Tiêu Tinh rồi lấy chiếc vali ngoại cỡ sau xe. Tiêu Tinh đi lên phía trước, định lấy chiếc túi da nhỏ nhưng anh lại đặt tay lên tay kéo, kéo đi trước

“Cứ để tôi”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói.

“Cảm…Cảm ơn”. Thấy anh ta mỗi tay một chiếc vali, nhẹ nhàng xách vào khách sạn, Tiêu Tinh cảm động đến trợn tròn mắt, vội vàng cầm chiếc túi đeo bên mình, đi theo anh giống như một nha hoàng.

“Đúng rồi, tiền bối, ở khách sạn này cần những giấy tờ gì? Visa và hộ chiếu của tôi đểu ở trong vali, để tôi tìm…”

“Không cần”. Thẩm Quân Tắc tiếp tục đi về phia trước, không ngoảnh đầu lại mà nói, “Thủ tục tôi làm giúp cô”….Đúng là người tốt.

“Cảm ơn anh”. Tiêu Tinh sắp cảm động đến rơi nước mắt, không hề nhận Thẩm Quân Tắc đi trước mặt mình đang nở một nụ cười rất tinh quái.

Hai người cùng đến quầy lễ tân, Thẩm Quân Tắc thành thục lấy một tấm thẻ đưa cho nhân viên lễ tân. Tấm thẻ ánh vàng lấp lánh, là thẻ hội viên VIP. Dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không kiềm được quay đầu nhìn cô. Tiêu Tinh nở nụ cười rạng rỡ với anh.

“Một phòng đôi”. Thẩm Quân Tắc quay đầu đi lạnh lùng nói.

Nụ cười của Tiêu Tinh đông cứng trên khuôn mặt.

Phòng đôi?

Không phải chứ! Trông anh ta rất quân tử, lẽ nào muốn chơi trò “đục nước béo cò”?

Thấy Thẩm Quân Tắc cầm tấm thẻ, quay người đi về phía thang máy, Tiêu Tinh đứng ngây ở đó, đầu óc quay cuồng mấy vòng mà vẫn chưa nghĩ ra chiêu thức ứng phó. Đang trong lúc lo lắng thì nghe thấy anh ta thúc giục: “Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì”.

“Ồ…”

Tiêu Tinh từ từ nhích lên trước, tốc độ còn chậm hơn rùa.

Cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã hiểu những suy nghĩ loạn xị trong đầu cô, không kìm được ý nghĩ kích động muốn cốc vào đầu cô. Anh thấp giọng nói: “Không có phòng đơn, chỉ có thể dặt phòng đôi. Một mình cô ở không có vấn đề gì chứ?”.

“Không vấn đề! Không vấn đề!”. Bước chân của Tiêu Tinh lập tức nhanh hơn hẳn, giống như dầu máy được gắn tên lửa, bay thẳng lên cao, từ rùa biến thành thỏ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Quân Tắc, lại còn nở nụ cười rất thành khẩn.

Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, sau đó quay người đi vào thang máy.

Hai người đến tầng năm thì dừng lại, Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến phòng đã đặt, quẹt thẻ mở cửa, nhân tiện bật đèn.

Tiêu Tinh theo anh vào phòng, lúc ấy mới nhận khách sạn này quả thật rất sang trọng. Một chiếc giường đôi ngoại cỡ đặt ở giữa, chiếc chăn màu vàng có in hình hoa văn nho nhã, trong phòng còn trải thảm rất dày, cùng tông màu với rèm cửa, sofa, ga trải giường. Căn phòng được bài trí rất ấm áp, dễ chịu, còn có chút không gian lãng mạn, ngay cả cốc trên bàn cũng là cốc đôi. Căn phòng VIP này rõ ràng là được thiết kế dành riêng cho các đôi tình nhân.

Tiêu Tinh không kìm được nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn của anh ta lúc nhìn nghiêng vẫn toát ra vẻ hờ hững thờ ơ, dường như trên trán còn viết dòng chữ “Sinh vật này rất hung dữ, đừng lại gần”. Với tính cách đó của anh ta, cho dù có người yêu cũng không lãng mạn đến mức đưa đối phương đến khách sạn, cũng không biết anh ta làm thẻ hội viên làm gì.

Tiêu Tinh đang hoài nghi thì đột nhiên Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu lại: “Đặt vali ở đây nhé!”.

Tiêu Tinh vội vàng cười và nói: “Được, cảm ơn anh”.

Thẩm Quân Tắc quay người lại, rảo bước đi đến trước mặt cô, bình tĩnh nói: “Cô tạm thời ở đây một đêm, tôi sẽ về nói lại với Thẩm Quân Tắc, bảo cậu ta ngày mai đến đón cô”….

Thẩm Quân Tắc dám nói câu này, dĩ nhiên là đã chuẩn bị rất sẵn sàng.

Theo hiểu biết của anh ta lúc này, Tiêu Tinh là một cô gái đơn thuần, không có nhiều mưu mô, trung thực thẳng thắn, tính cách có chút nóng nảy, đôi lúc… Thông thường là lúc cầu xin người khác, cô cũng làm ra vẻ hiền thục, mỉm cười rất ngọt ngào, dĩ nhiên, điều đó có thể coi là tâm thần phân liệt, tạm thời bỏ qua không tính.

Về bản chất, cô vẫn là cô nữ sinh trung thực thẳng thắn, là người rất dễ đối phó.

Cũng chính vì tính cách yêu hận không rõ ràng này của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc mới nhắm mắt nói bừa như thế. Bởi vì anh ta dám chắc rằng Tiêu Tinh ghét “Thẩm Quân Tắc” như vậy, chắc sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi đến sống ở nhà họ Thẩm.

Thẩm Quân Tắc ngoài miệng nói “bảo Quân Tắc đến đón cô”, thực ra chỉ muốn cô nhớ lại sự thật Thẩm Quân Tắc đã cho cô leo cây, từ đó khắc sâu ấn tượng không tốt với Thẩm Quân Tắc, đến nỗi cắt đứt tất cả mọi khả năng cô vào nhà họ Thẩm.

Tiêu Tinh hoàn toàn không biết mưu đồ trong đầu Thẩm Quân Tắc hoàn hảo như thế nào, lúc này cô đang buồn cúi đầu, do dự không biết phải làm thế nào.

Bảo Thẩm Quân Tắc đến đón?

Tiêu Tinh nghĩ đi nghĩ lại, thấy không cần thiết phải làm như thế.

Lúc nãy ở sân bay thì mỏi cổ ngóng chờ anh ta, nhưng anh ta không xuất hiện. Bây giờ thì hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh ta nữa.

Huống hồ cô đã nhắn tin đầy bạo lực để trút giận tên họ Thẩm ấy, hả hê chửi hắn một trận, lại còn nói sẽ xâm phạm đến an toàn thân thể hắn, nói thì rất hung hăng nhưng nếu gặp mặt thật rồi thì cô không dám ra tay. Với dáng người mảnh mai của cô, bị người ta cho một cái bạt tai là đã lệch cả người rồi, huống hồ cái tên Thẩm Quân Tắc kia, xem ra nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Quân tử động khẩu không động thủ, với hạng tiểu nhân ấy, không cần mở miệng, một tin nhắn là có thể bảo hắn biến đi, không cần thiết gặp mặt.

Quan trọng hơn là Tiêu Tinh cũng không muốn sống ở nhà họ. Nghe nói cả nhà họ sống trong một khu vườn lớn, ông nội, bác trai bác gại, chú thím, bao nhiêu người như vậy, Tiêu Tinh đến đó cũng không thấy tự nhiên.

Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh vội nói: “Không cần phiền phức đâu, tạm thời tôi sống ở đây, vài ngày nữa khai giảng rồi sẽ chuyển ra ngoài sống”.

Thẩm Quân Tắc đưa cho Tiêu Tinh một sợi dây thừng, quả nhiên cô đã ngoan ngoãn bò theo sợi dây thừng đó.

Mặc dù đã sớm biết trước câu trả lời nhưng Thẩm Quân Tắc vẫn thản nhiên như không, lạnh lùng nói: “Thế cô định ở lại đây bao lâu?”.

Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm… khoảng một tuần”.

Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Cũng được, lát nữa tôi sẽ xuống dưới gia hạn phòng cho cô. Cô cứ yên tâm sống ở đây một tuần rồi tính”.

Tiêu Tinh vội vàng lắc đầu nói: “Thế sao được, cứ để tôi tự trả tiền đi, hôm nay đã phiền anh lắm rồi”.

Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói: “Quân Tắc không đến đón cô, cứ coi như là tôi… thay cậu ấy trả”.

“Chuyện này… “, Tiêu Tinh do dự gãi đầu. Nhưng nghĩ lại sự xui xẻo của cô đều là do Thẩm Quân Tắc gây ra, để Thẩm Quân Tắc trả tiền, dĩ nhiên cô thấy rất thoải mái. Điều này… tuyệt đối có thể!

“Vậy thì cảm ơn anh”. Tiêu Tinh cười rất vui vẻ.

“Không cần khách sáo”. Thẩm Quân Tắc nhìn khuôn mặt lanh lợi của cô, không khỏi nhớ lại cảnh tượng cô hùng hổ chống nạnh chửi bới, anh cố gắng kìm nén cơn co giật ở miệng, im lặng một lúc rất lâu mới xé một tờ giấy nhỏ trên bàn, viết một dãy số đưa cho cô, “Sau này có khăn gì, cô có thể tìm tôi”.

“Vâng”. Tiêu Tinh vội vàng cầm tờ giấy anh đưa cho, cẩn thận nhét vào ngăn kéo.

Thẩm Quân Tắc thấy người cô ướt sũng, nước không ngừng chảy từ tóc xuống, dáng vẻ rất đáng thương, không kìm được nói: “Cô ngấm nước mưa rồi, mau đi tắm đi đã, nhớ nghỉ sớm, đừng để bị cảm”.

“Ừm, tôi biết rồi”. Tiêu Tinh ngẩng đầu, nở nụ cười cảm kích.

Hiếm khi nói những lời quan tâm như thế này, lại thêm ánh mắt cảm kích của đối phương khi nhìn mình, tâm trạng của một người mới bị cô nguyền rủa là. “Kẻ gây ra tai họa” như Thẩm Quân Tắc thật sự là rất phức tạp. Trước nụ cười của cô, anh chỉ có thể lẳng lặng quay đầu đi, khẽ ho một tiếng. Một lúc sau anh mới khẽ nói, “Vậy… tôi đi trước đây”.

“Vâng”. Tiêu Tinh đưa anh ra cửa, nheo mắt cười rất thành khẩn, “Anh giúp tôi nhiều thế này, tôi không biết phải nói gì. Hôm nay thật sự cảm ơn anh”.

“Không cần khách sáo”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói, “Cô nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon”.

“Ừm, bye bye. Đi đường cẩn thận”.

Đợi Tiêu Tinh đóng cửa, Thẩm Quân Tắc mới đưa tay sờ khuôn mặt cứng đờ của mình.

Quá đủ rồi, gặp một cô nữ sinh khác người như thế này, lúc nào cũng thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Thái quá hơn là anh đã mơ hồ đắc tội với cô gái này, lại còn bị cô ta nguyền rủa một trăm lần ngay trước mặt…

Anh không phải là diễn viên giành giải Oscar, giả bộ suốt đường đi, các cơ trên mặt đều đau nhức.

Thẩm Quân Tắc quay người đi xuống, ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của mình qua gương chiếu hậu, không kìm được thở dài.

Bắt đầu từ lúc anh tận mắt chứng kiến Tiêu Tinh nổi nóng nguyền rủa mình hai lần liên tiếp, anh đã nghĩ chuyện này… dường như không dễ dàng kết thúc.

Đột nhiên điện thoại rung lên, anh vừa nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Tinh:

“Jesen, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy. Vài ngày nữa khi tất cả đều đã ổn định, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Tôi rất vui vì đã quen một người bạn như anh. Tôi là Tiêu Tinh”.

Thẩm Quân Tắc run run khóe miệng, không kìm được mở tin nhắn trước:

“Thẩm Quân Tắc tôi là Tiêu Tinh bị anh cho leo cây! Trước mỗi bữa ăn tôi sẽ nguyền rủa anh bị tiêu chảy 100 lần!”…

Đọc hai tin nhắn hoàn toàn khác nhau, một tin nhắn dịu dàng hiền thục, kết thúc còn có hình mặt cười đáng yêu. Tin nhắn kia thì đúng là hổ cái ăn thịt người, từng câu từng chữ đều mạnh mẽ đầy uy vũ…

Thẩm Quân Tắc không kìm được day huyệt Thái Dương.

Anh có hai số điện thoại cá nhân, một số điện thoại công việc, dùng điện thoại hai sim để kịp thời xử trí cả chuyện riêng tư lẫn công việc. Rõ ràng Vu Giai đã cho Tiêu Tinh số cá nhân, để tránh cô nghi ngờ, Thẩm Quân Tắc mới cho cô số điện thoại công việc. Kết quà là hai tin nhắn của Tiêu Tinh lần lượt nhắn cho hai số điện thoại khác nhau nhưng lại cùng trong một chiếc điện thoại.

Cùng một người nhưng ngữ khí hoàn toàn khác nhau. Xem ra…hình như là tâm thần phân liệt?

Thẩm Quân Tắc mỉm cười, tách số điện thoại ấy lưu vào danh bạ điện thoại, đặt tên là “Bom Tinh”.

Giải thích một cách đơn giản: Tiêu Tinh phát nổ.

Trong danh bạ điện thoại của anh có một nhóm đặc biệt là nhóm Bom, hiện nay mới chỉ có ba người nhận được sự đã ngộ đặc biệt này. Bom Kiệt, cậu em trai nói nhiều. Bom Giai, người chị họ bốp chát. Bom Tinh, hôm nay vừa mới quen, một Tiêu Tinh hết sức bạo lực, có tố chất của hổ cái.

Mỗi lần “nhóm Bom” gọi điện đến, nhìn thấy ảnh đại diện của nhóm, anh sẽ tắt máy với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lúc Thẩm Quân Tắc về đến nhà đã là chín giờ tối. Anh lái xe vào nhà xe, nhìn khu vườn quen thuộc, tâm trạng rất phức tạp. Cảm giác ấy giống như có ai đó cào vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy vô cùng giằng xé.

Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ kinh ngạc buồn rầu của Tiêu Tinh, cái miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng cách đó không lâu, khi anh thản nhiên nói một câu “nhà họ Thẩm chuyển nhà rồi”.

Chuyển nhà?

Thế mà anh cũng nghĩ ra được!

Nếu Tiêu Tinh thông minh một chút, thậm chí có thể nhận, anh vừa nói xong câu ấy thì căn nhà ba tầng của họ Thẩm có một gian sáng đèn.

Dĩ nhiên trước mặt một cô gái mơ hồ như Tiêu Tinh, anh chỉ cần thản nhiên nhích bước chân để che tầm mắt của cô rồi nhanh chóng tìm cách đưa cô đi là được.

Khách sạn là một lựa chọn hoàn hảo.

Vì thế anh mới góp ý đưa Tiêu Tinh đến khách sạn, hơn nữa đích thân đưa cô đến. Hay dùng một từ khác là đích thân “áp giải”.

Thôi được, anh thừa nhận, anh có ác độc một chút.

Nhưng lẽ nào lại bắt anh nói sự thật trong tình huống thế này hay sao?

“Rất vui được làm quen với cô, tôi chính là tên xấu xa họ Thẩm nhân phẩm đồi bại, bị cô nguyền rủa tiêu chảy một trăm lần. Lời nguyền của cô không sai chút nào, mời cô đến thăm hỏi lục phủ ngũ tạng của tôi, nhân tiện xâm phạm an toàn thân thể của tôi. Tôi sẽ giữ phong độ, quyết không đánh trả”.

Đợi sau khi cô gái hung dữ này ra tay với anh, chân đá tay đấm…

Anh sẽ ôm đôi mắt gấu trúc sưng vù, vừa chảy máu mũi, vừa thanh khẩn nói: “Xin lỗi, chuông cửa nhà tôi bị hỏng, bên ngoài nghe thấy nhưng bên trong không nghe thấy. Tôi đưa cô vào trong nhé, lúc này người nhà tôi đang đợi cô đấy”.

Anh đâu phải kẻ ngốc. Trong tình huống này… sẽ không có ai nói sự thật.

Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài, lấy chìa khóa mở cửa.

Giày da dẫm lên nền gạch phát ra tiếng lộp cộp, kết hợp với tiếng mưa tí tách rơi xuống ô. Không khí của đêm mưa này có chút giống với hiện trường vụ án giết người. Càng tiến gần đến cửa, Thẩm Quân Tắc càng cảm thấy như có đám mây đen che phủ trên đầu, tâm trạng cũng nặng nề hẳn đi.

Quả nhiên khi mở cửa, anh đã được chào đón bằng ánh mắt của một đám người.

Thẩm Quân Tắc lặng lẽ thay dép đi trong nhà, bình tĩnh đi vào phòng khách đợi mọi người “tra khảo”.

Ông nội ngồi ở giữa, đang đọc báo, thấy Thẩm Quân Tắc về liền đặt tờ báo đánh bộp một tiếng xuống bàn, cầm ba toong gõ xuống sàn nhà: “Sao lại về có một mình? Người bảo cháu đi đón đâu? Tiêu Tinh đâu?”.

Thẩm Quân Tắc lễ phép mỉm cười với ông nội, bình thản nói: “Tiêu Tinh ạ, cô ấy nói là ngại không muốn làm phiền nhà chúng ta nên cháu đưa cô ấy đến khách sạn rồi”.

Em trai Thẩm Quân Kiệt nồi cạnh bịt miệng nhịn cười, bị Thẩm Quân Tắc lườm cho một cái, vội vàng ngậm miệng, lấy một quả chuối giả bộ bóc vỏ.

“Con bé là cháu gái một bằng hữu thân thiết của ta!”. Ông nội lườm anh, tức giận thổi bộ râu bạc trắng vừa mới nuôi dài, “Chẳng phải ta đã nói với cháu rồi sao? Lần này nhất định phải đưa nó đến sống ở nhà chúng ta để tiếp đón thật chu đáo! Cháu có dùng dây thừng trói thì cũng nên trói nó về đây chứ!”.

Thẩm Quân Kiệt lỡ tay, quả chuối rơi xuống đất gãy đôi. Ông nội lườm anh ra, sau đó tiếp tục hướng ngọn lửa tức giận về phía Thẩm Quân Tắc, “Cháu nói xem, một đứa con gái một thân một mình ra nước ngoài, không ai thân thích, cháu lại vứt người ta ở khách sạn? Khách sạn? Thế mà cháu cũng nghĩ ra được!”.

Ông nội đang tức giận đập ba toong lên sàn nhà, những anh chị em ngồi xung quanh đang che miệng cười thầm. Thẩm Quân Tắc thì rất bình tĩnh, trước ánh mắt thách thức của mọi người, anh thản nhiên nói: “Ông nội, Tiêu Tinh từ nhỏ chưa bao giờ đi xa, tính cách lại hướng nội, lại có chút e thẹn, ngại tiếp xúc với người lạ. Nhà chúng ta đông người như vậy, cô ấy đến đây cũng thấy không tự nhiên, chi bằng để cô ấy ở khách sạn thêm một thời gian để thích ứng”. Anh ngừng một lát rồi mới bổ sung, “Ông yên tâm, cháu đã cho cô ấy số điện thoại, có gì khó khăn, cô ấy sẽ tìm cháu”.

“Thật chứ?”. Ông nội nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi.

Thẩm Quân Tắc gật đầu, vẻ mặt rất kiên định, “Cháu lừa ông làm gì”.

“Ừ…”. Ông nội rút ba toong lại, tươi cười nói, “Cũng đúng, chắc cháu không dám lừa ta. Nói như vậy thì cháu đã nghĩ rất chu đáo. Con bé Tiêu Tinh từ nhỏ đã rất ngoan, tính tình hiền dịu, e thẹn cũng là chuyện bình thường”.

Trong đầu Thẩm Quân Tắc không khỏi hiện lên cảnh tượng Tiêu Tinh đang sục sôi bầu nhiệt huyết tự nói một mình trên xe. Cô ta mà biết e thẹn… thì trái đất sẽ quay ngược mất.

Trong lòng thì đang cố nhịn cười nhưng ngoài mặt thì vẫn tiếp tục giả bộ, Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói: “Ông nội nói phải, hôm nay lúc nhìn thấy cháu, cô ấy còn căng thẳng đến đỏ cả mặt”.

Bác trai ngồi cạnh bật cười: “Quả nhiên là rất ngoan, con gái bây giờ mà biết đỏ mặt thì thật sự rất ít”, nói rồi liếc nhìn cô con gái đang ngấu nghiến gặm táo bên cạnh.

Ông nội bưng tách trà lên uống một ngụm, khẽ ho một tiếng, nói với Quân Tắc: “Thế thì cứ làm như cháu nói, để con bé sống ở khách sạn cho quen, một thời gian nữa mời nó đến nhà ăn bữa cơm”.

“Vâng”, Thẩm Quân Tắc đáp lại.

“À đúng rồi, nhân tiện cháu tìm hiểu xem nó thích ăn gì, để chúng ta còn chuẩn bị trước. Đi từ xa tới đây chẳng dễ dàng gì, đừng có sơ suất đấy”.

“Cháu biết rồi ạ”, Thẩm Quân Tắc gật đầu, nghiêm túc nói, “Chuyện này cháu sẽ sắp xếp”.

Lúc ấy ông nội mới hài lòng mỉm cười, đứng dậy và nói: “Ta đi ngủ đây, mọi người cứ nói chuyện đi”.

Đợi đến khi bóng hình của ông nội khuất khỏi tầm mắt, Thẩm Quân Kiệt mới mỉm cười tinh quái ghé sát lại gần, khẽ nói với Quân Tắc: “Anh, anh cũng biết giả bộ, nói dối mà vẫn thản nhiên như thế, ngay cả em cũng sắp tin rồi. Nói thật đi, anh không đi đón cô ta, đúng không?”.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, khẽ nói: “Lát nữa sang phòng anh, có chuyện muốn nói với chú”.

Sau khi chào hỏi từng người lớn tuổi trong nhà, Thẩm Quân Tắc lấy cớ đi tắm, lên phòng ngủ trên lầu.

Chương 4

Thẩm Quân Tắc vào phòng bật đèn, cởi áo khoác tiện tay ném xuống giường rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn đọc sách, dựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn.

Sự việc đã đến mức này, để che lấp những lời dối trá, chỉ có thể tiếp tục bịa hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Quả nhiên đúng như anh dự tính, việc này không dễ dàng kết thúc. Tiêu Tinh là cô gái mơ hồ, rất dễ đối phó, cùng lắm thì tìm một diễn viên đóng thế qua mặt là xong, nhưng ông nội thì không dễ lừa. Tuy tuổi đã cao nhưng nói thế nào cũng xông pha trên thương trường nhiều năm, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Mở miệng là nói “cháu gái của bằng hữu”, còn căng thẳng hơn cả cháu gái của mình. Cuộc tra khảo hôm nay tạm thời qua được, nhưng tiếp theo anh còn phải mời Tiêu Tinh ăn cơm, không biết chừng vài hôm nữa ông nội nổi hứng muốn mời Tiêu Tinh uống trà hay đi du lịch gì đó.

Cứ nghĩ đến đây là Thẩm Quân Tắc lại thấy đau đầu.

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Thẩm Quân Kiệt bước vào, vẻ mặt rất tinh quái, vừa vào phòng là ngồi xuống giường không chút khách khí, cười tít mắt nhìn Thẩm Quân Tắc và nói:

“Gọi em đến làm gì? Muốn thông đồng với em để che lấp những lời dối trá à?”.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, thấp giọng nói:

“Sao chú có thể nhìn ra được?”.

“Cái này ý mà…”.

Thẩm Quân Kiệt cười tít mắt xoa cằm, “Lúc nãy em gọi điện cho anh, nghe thấy trên xe có tiếng của phụ nữ. Sau đó rất không may, em nhìn thấy anh đưa một người con gái vào khách sạn, lại còn đặt phòng VIP đôi”.

Sau đó anh ta bổ sung một câu đầy ẩn ý, “Rất lâu sau mới xuất hiện, cũng không biết… đã làm những gì ở trong đó”.

Thẩm Quân Tắc lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Chú nghĩ thế nào?”.

“Hi hi, em nghĩ rằng chắc chắn là anh không đi đón Tiêu Tinh mà đi đón người tình… chơi trò tình một đêm”.

Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn anh ta. Thẩm Quân Kiệt cười rất tươi, kiên định nói:

“Cuối cùng hôm nay anh đã dùng thẻ hội viên em đưa cho anh! Khi em biết thẻ của em thiếu chi phí khách sạn cho phòng đôi trong vòng một tuần, tâm trạng của em còn kích động hơn cả khi nhìn thấy một nghìn mỹ nữ!”, sau đó anh ta lại ấn vai Thẩm Quân Tắc, xúc động nói, “Anh, cuối cùng anh đã… mở mang đầu óc rồi!”.

Thẩm Quân Tắc lẳng lặng quay người đi, thản nhiên bật máy tính. Thẩm Quân Kiệt ghé sát vào tai anh, cười tít mắt rồi nói:

“Thế nào, khách sạn em giới thiệu cho anh được chứ?”.

Thẩm Quân Tắc không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh ta, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tiếng nhạc khởi động máy vang lên, Thẩm Quân Tắc vào hệ thống thì nhìn thấy hình nền MashiMaro mới đổi, sa sầm mặt xuống, “Chú đổi à?”.

“Đúng vậy, nhìn mới đáng yêu làm sao?”.

Thẩm Quân Tắc quay đầu nhìn anh ta, “Rất hợp với chú”.

“Anh đang khen em đáng yêu sao? Em, em thật sự rất bất ngờ!”.

Thẩm Quân Kiệt cười hí hửng như vừa trúng số độc đắc, “Anh, anh còn biết khen người khác cơ à? Khen người đó… hay là em?”.

Thẩm Quân Tắc lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Anh muốn nói chú tuổi thỏ, rất hợp với MashiMaro”, ngừng một lát, khẽ nhếch mép trêu chọc, “Chi bằng mua một con thỏ cái làm bạn với chú”.

Nụ cười của Thẩm Quân Kiệt đông cứng trên khuôn mặt….Trước ánh mắt lạnh đến cực điểm của anh trai, Thẩm Quân Kiệt mới rút lại lời nói đùa, nghiêm túc nói:

“Thế anh nói cho em biết, người con gái mà anh đưa đến khách sạn là ai?”.

“Tiêu Tinh”.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng có sức sát thương rất lớn, Thẩm Quân Kiệt làm ra vẻ như bị sét đánh, một lúc lâu sau mới run run khóe miệng, run rẩy nói:

“Cô ta là Tiêu Tinh? Cô ta thật sự là… Tiêu… Tiêu Tinh?”.

Thẩm Quân Tắc nhìn cậu em trai đang kinh hãi, bình tĩnh gật đầu.

“Tiểu thư đài các trong truyền thuyết? Dịu dàng thùy mị? Người đẹp nói chuyện cũng đỏ mặt?”.

Thẩm Quân Kiệt sờ mũi, “Sao em thấy khí chất có vẻ không giống…”.

“Anh cũng thấy thế”.

Thẩm Quân Tắc gật đầu tán thành.

“Cô ta nói rất lớn tiếng mà, giọng nói vang từ trong xe ra ngoài, em cách xa như thế mà vẫn nghe thấy… Lúc ấy em còn nghĩ anh trai em không chịu mở mang đầu óc, không ngờ vừa mới mở mang, phong cách lại độc đáo như thế…”.

Thẩm Quân Tắc không kìm được run run khóe miệng, cười khẩy rồi nói:

“Tính cách của cô ta hoàn toàn không phải ‘thục nữ’ giống như Vu Giai miêu tả. Chỉ là anh không ngờ cô ta lại như vậy”.

“Quả nhiên là chị em họ”.

Vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt cũng có chút biến dạng, im lặng một lúc mới không kìm được đồng cảm nói, “Anh đã đi đón cô ta thật sao? Chẳng phải đã nói chuyện này anh không muốn quan tâm, để Vu Giai đi đón cơ mà?”.

“Anh tình cờ gặp cô ta ở sân bay”.

Thẩm Quân Tắc nhún vai.

“Sân bay? Anh về nước à?”.

Thẩm Quân Kiệt tò mò hỏi, “Anh về nước làm gì?”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, “Phương Dao tổ chức buổi biểu diễn, đặc biệt gửi vé sang, dĩ nhiên anh phải đến dự”.

“Cũng phải, may mà người ta vẫn nhớ tới người bạn là anh”.

Thẩm Quân Kiệt ngừng lại một lát, “Kết quả lúc quay về, anh đã xui xẻo gặp Tiêu Tinh ở sân bay?”.

“… Không chỉ như thế”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, tâm trạng vô cùng rối bời. Không chỉ trùng hợp gặp nhau ở sân bay, lại còn ngồi cạnh cô ta trên máy bay, nghe cô ta nói mê suốt cả đường đi, toàn là những lời kỳ lạ. Lúc tỉnh lại, cô ta còn cười toe toét xin lỗi mình, nói cái gì mà “Hôm nay không mộng du, có thể là đang ở trên máy bay, bị dây an toàn thắt chặt quá”.

Lúc thì đột nhiên nắm tay anh, nói cái gì mà Cửu âm Chân Kinh; lúc lại túm chặt tay áo của anh, nói máu của tôi không ngọt. Suốt đường đi Thẩm Quân Tắc bị cô coi là công cụ nắn nắn bóp bóp, nếu không phải có sự tu dưỡng rất tốt và tính nhẫn nại đáng khâm phục thì anh thật sự rất muốn trói chân trói tay cô gái kỳ lạ này lại rồi ném xuống máy bay qua cửa thoát hiểm. Bị dây an toàn thắt chặt mà vẫn còn động chân động tay, nếu không thắt chặt, không biết chừng cô ta còn mộng du, làm ra những chuyện ly kỳ cổ quái gì không biết! Cô ta bị người ta soi mói không nói làm gì, hại anh cũng bị người ta soi mói, lại còn có một số bà lão lắm chuyện nói một cách đầy ẩn ý:

“Bạn gái của cậu… thật là cá tính”.

“Tình cảm giữa hai người… thật tốt đẹp!”.

Nhớ lại cảnh tượng ấy, Thẩm Quân Tắc chỉ thấy lông tơ trên người dựng ngược cả lên. Nếu có người bạn gái như thế này, anh thà nhảy xuống máy bay đầu thai làm kiếp khác cho xong. Điều thái quá hơn là, tuy cô ta nói một tràng những lời nói mê người thường không thể tưởng tượng được nhưng lại ngủ rất say, gọi mấy lần mà không có phản ứng gì, ra sức lắc mạnh cũng không tỉnh lại. Nếu không phải vì xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, Thẩm Quân Tắc thậm chí còn muốn bóp cổ cô để cô tỉnh dậy. Dĩ nhiên lúc ấy Thẩm Quân Tắc không hề hay biết cô nữ sinh đang bị người ta xúm lại nhìn chính là Tiêu Tinh. Anh chỉ biết giấc mơ của cô gái này khá là phong phú, hành vi thì quái dị, gọi cũng không gọi được, đành phải nhẫn nhịn, không thèm tính toán với cô ta. Đến tận khi xuống máy bay, anh lại nghe thấy ở cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang lớn tiếng chửi bới! “Thẩm Quân Tắc, tốt nhất là anh mau chóng xuất hiện trước mặt tôi! Nếu không tôi trù anh ngày nào ra cửa cũng bị ướt như chuột lột!”.

Nghe thấy tên mình, dĩ nhiên là Thẩm Quân Tắc quay đầu nhìn theo bản năng nhưng lại thấy một trận mưa ập đến, cô gái buông lời nguyền rủa bỗng chốc ướt như chuột lột. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống nhìn cô ta. Cô ta còn ngoảnh đầu nở nụ cười rạng rỡ với anh. Sau đó cô ta lại bắt đầu chửi, phát ra một đống lời nguyền khiến người bình thường không thể tưởng tượng được, mỗi câu đều có ba chữ “Thẩm Quân Tắc”.

Thẩm Quân Tắc không nhớ mình đã đắc tội cô gái này lúc nào, chỉ coi như cô ta đang chơi “nghệ thuật hành vi”, cũng không bận tâm đến cô ta, thản nhiên lái xe về nhà. Kết quả vừa về đến cổng lại nhìn thấy cô ta đứng đó nguyền rủa.

“Thẩm Quân Tắc, được lắm, anh dám cho tôi leo cây! Tôi trù anh mỗi lần đi tàu điện ngầm đều thấy tàu điện ngầm phóng đi trước mặt anh! Mỗi lần đi ăn ở nhà hàng đều bị tiêu chảy! Mỗi lần lái xe chưa đi được mười mét thì thủng lốp! Đúng rồi, sau này sẽ phải lấy người phụ nữ mà mình ghét nhất, suốt đời làm nô lệ!”.

Quả thực Thẩm Quân Tắc không thể nhẫn nhịn được nữa, muốn xuống xe dạy cho cô gái không biết giữ mồm giữ miệng này một bài học, đến tận khi cô ta nói:

“Tôi đang đợi người, có một người tên là Thẩm Quân Tắc đã nói là đến sân bay đón tôi nhưng đợi đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, điện thoại cũng không gọi được, không biết là chết ở đâu rồi”.

Sau đó lại nói một câu, “Thật chưa bao giờ gặp loại người nào như anh ta, đi đón người cũng quên được. Anh nói xem, còn có cái gì là anh ta không thể quên?”.

Thẩm Quân Tắc thấy da đầu tê buốt. Chuyện này, anh thật sự đã quên… Nhưng anh không ngờ, sự việc lại tiến triển đến mức độ kỳ lạ như thế này. Một ngày trước, đột nhiên Vu Giai nhắn tin cho anh, nói cái gì mà “Em họ Tiêu Tinh của tôi sáu giờ chiều ngày kia đến sân bay, cậu nhớ đi đón đấy nhé”.

Lúc ấy anh chỉ tiện tay nhắn lại một câu “Biết rồi” để đối phó. Theo anh được biết, lần này Tiêu Tinh đến New York là do Vu Giai đón, nhân tiện lôi anh vào, chỉ muốn làm bà mối giới thiệu để hai người quen nhau theo ý ông nội mà thôi. Anh chẳng buồn đi làm quen với cô em họ “dịu dàng e thẹn” theo lời Vu Giai nói. Lúc ấy anh đang ở hội trường buổi biểu diễn của Phương Dao, nghe đám fan hâm mộ xung quanh gào lên đáng sợ, cũng không để tâm đến chuyện này. Không ngờ Vu Giai lại không đến sân bay, để đến nỗi Tiêu Tinh bị cho leo cây, dồn hết mọi nỗi tức giận lên người anh. Một người không biết rõ sự tình như anh đã bị Tiêu Tinh mắng cho tơi tả, nguyền rủa trăm nghìn lần, bây giờ còn phải thu dọn đống đổ nát, nói dối cho êm chuyện, hai bên không phải người…Nhìn vẻ mặt khó coi của Thẩm Quân Tắc, Thẩm Quân Kiệt không kìm được có ý tốt nhắc nhở anh:

“Anh không biết à, hôm nay chị Vu Giai vào viện sinh em bé”.

“Cái gì?”.

Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc càng khó coi hơn. Thẩm Quân Kiệt nghiêm túc gật đầu, “Chị Vu Giai nói, chị ấy phải an tâm ở trong bệnh viện chờ sinh, chuyện của Tiêu Tinh do anh toàn quyền phụ trách”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, “Toàn quyền phụ trách? Bao gồm cả việc chịu tội thay?”.

“Dĩ nhiên rồi, anh quên rồi sao, khả năng biểu đạt ngôn ngữ của chị Vu Giai trừu tượng như thế, từ trước tới nay nói chuyện không nói trọng điểm, chị ấy không hề nói với anh là chị ấy không đến sân bay mà là một mình anh đi, đúng không?”.

Nói rồi anh ta quay sang nhìn Thẩm Quân Tắc với ánh mắt đồng cảm. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, cuối cùng hóa phẫn nộ thành bình tĩnh, sa sầm mặt xuống rồi nói:

“Thôi, đã đến nước này rồi, phải giải quyết hậu quả như thế nào mới là trọng tâm chúng ta cần bàn bạc”.

Anh nói rồi nhếch mép cười với em trai, “Đúng rồi A Kiệt, chú có thể giúp anh không?”.

Bị ánh mắt sắc bén của anh trai làm cho da đầu tê buốt, Thẩm Quân Kiệt không kìm được cau mày, “Mỗi lần anh gọi em là A Kiệt có nghĩa là em lại gặp chuyện xui xẻo”.

“Rất vui vì chú ý thức được điều này”.

Thẩm Quân Tắc không cười nữa, lạnh lùng nói.

“Hứ, ai bảo anh nắm đằng chuôi, anh đúng là tiểu nhân bỉ ổi!”.

Thẩm Quân Kiệt nghiến răng, dáng vẻ quả quyết như tráng sĩ ra trận, “Nói đi, em phải giúp anh như thế nào?”.

“Chẳng phải chú học diễn xuất sao?”.

Thẩm Quân Tắc nhìn anh ta rồi nói đầy ẩn ý, “Thời khắc thử thách chú đã đến”.

***

Tiêu Tinh ngồi trên giường nhắn tin cho Jesen để bày tỏ lòng cảm kích từ sâu trong tận đáy lòng. Nhắn tin xong, đang định gọi điện cho người nhà và bạn bè thông báo tình hình, kết quả là dang dang hai tiếng, đột nhiên điện thoại hết pin. Tiêu Tinh ném điện thoại xuống giường, tìm sạc điện thoại trong túi. Cô nhớ là đã để sạc điện thoại trong ngăn ngoài cùng của túi xách tay, kết quả là khi kéo khóa ra, bên trong trống rỗng không có thứ gì. Cho dù cô có thích mộng du đến đâu thì cũng không đến nỗi ăn sạc điện thoại chứ? Lẽ nào nhớ nhầm chỗ? Trước đây đã từng xảy ra chuyện đáng xấu hổ này, lục tung khắp nơi để tìm một thứ, kết quả nhận mình đang cầm nó trên tay. Tiêu Tinh cũng biết cái tật đãng trí của mình nên quyết định lôi từng chiếc quần áo trong vali ra vứt lên giường, sau đó đổ hết những đồ lưu niệm linh tinh lộn xộn trong túi xách lên giường, kiểm tra lại thật kỹ nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của sạc điện thoại đâu. Lẽ nào quên mang đi? Nhưng trước khi ra cửa rõ ràng là đã nhớ mang đi rồi. Tiêu Tinh buồn phiền ngồi bên mép giường, nhìn căn phòng giống như vừa bị bọn cướp đột nhập, bỗng dưng muốn khóc. Cô soi mình trong chiếc gương bên cạnh, mái tóc dài ướt sũng xòa xuống dính vào người, toàn thân giống như xác chết vừa chui lên từ dưới đáy sông, nếu khoác thêm chiếc áo trắng, không cần hóa trang cũng có thể đi đóng phim kinh dị, cúi đầu xuống là biến thành Sadako sống động như thật. Dáng vẻ thê thảm này, nhìn thế nào cũng không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của nhân loại, thật hiếm thấy khi nhìn cô trong bộ dạng này mà Jesen vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Tiêu Tinh càng nghĩ càng thấy buồn chán. Vốn dĩ cô đã không được may mắn cho lắm, hồi nhỏ làm trắc nghiệm đúng sai, những câu không biết làm thì ném tẩy, tỷ lệ 50: 50 cô vẫn không làm đúng. Hàng ngày cô đều mang ô bên mình, nhưng ngày nào không mang thì y như rằng trời mưa. Đối với cô ngấm mưa là chuyện bình thường, rút thăm trúng thưởng càng là chuyện phù du. Một lần may mắn nhất trong đời là bỏ ra hai mươi đồng mua một tấm vé số, trúng được chiếc chậu rửa mặt mười đồng, cô vui mừng hớn hở đi lĩnh giải, về nhà thì nhận đáy chậu có một lỗ thủng, nước chảy hết ra ngoài. Nhưng trước đây xui xẻo thì xui xẻo, không thái quá đến mức độ như ngày hôm nay. Tiêu Tinh luôn có cảm giác lần này đến New York hình như là đúng năm hạn, ngay cả cơn ác mộng trên máy bay cũng kỳ lạ hơn trước. Vừa đến New York, chị họ sinh em bé, Thẩm Quân Tắc mất tích, ông trời không chiều lòng người, để lại một mình cô run cầm cập giữa trời mưa bão, khó khăn lắm mới đến được khách sạn, muốn gọi điện thoại thì hết pin, đừng nói ngay cả sạc điện thoại cũng không thấy đâu. Có lẽ cô nên viết một bộ tự truyện tên là “Chuyến phiêu lưu đến New York của Tiêu Tinh”.

Phần đầu là “Xui xẻo”, phần giữa là “Xui xẻo hơn”, phần cuối là “Không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn”, hồi kết là “Tôi tưởng rằng đây là kết thúc, không ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu”.

Ngồi trên giường một lúc, Tiêu Tinh quyết định đi tắm một cái rồi tính. Bước ra khỏi phòng tắm, lúc ấy cô mới hạ quyết tâm nhấc điện thoại của khách sạn, nhấn dãy số trên mẩu giấy. Nghe tiếng tút tút chờ kết nối, Tiêu Tinh có chút căng thẳng nắm chặt ống nghe. Dù sao thì Jesen đã nói, có khó khăn gì có thể tìm anh ta, cuộc điện thoại này cũng không coi là làm phiền…”Hello?”.

Giọng nói truyền qua ống nghe hết sức trầm lắng, rõ ràng là người đàn ông đã giúp cô rất nhiều trong ngày hôm nay. Tiêu Tinh vội vàng cười nói:

“Chào anh, Jesen, tôi là Tiêu Tinh đây, anh vẫn nhớ chứ, chính là Tiêu Tinh mà hôm nay anh đã đưa đến khách sạn”.

Nghe tiếng cười vui vẻ bên tai, huyệt Thái Dương của Thẩm Quân Tắc bắt đầu giật giật dữ dội. Những người tên là Tiêu Tinh trên thế giới này rất nhiều, nhưng “Tiêu Tinh kỳ quái” mà hôm nay gặp thì chỉ có một mình cô, lại còn hỏi người ta có nhớ không…Sao có thể không nhớ được? Phải gọi là khắc cốt ghi tâm! Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, giọng nói hết sức bình tĩnh:

“Ừ, vẫn nhớ”.

Tiêu Tinh đang chần chừ không biết phải mở miệng như thế nào thì đột nhiên nghe thấy đối phương dịu dàng hỏi: “Sao thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ, tìm tôi có chuyện gì không?”.

Tiêu Tinh ho một tiếng, quay về chủ đề chính: “Là thế này, điện thoại của tôi hết pin, lúc đi ra khỏi cửa quên không mang sạc, muốn hôm nào đó đi mua một cái, anh có biết gần đây có chỗ nào bán sạc điện thoại không?”.

Quên sạc điện thoại? Cô có thể đoảng hơn một chút, chỉ mang sạc điện thoại, đừng mang điện thoại nữa. Trong lòng Thẩm Quân Tắc đang chê cười cô nàng Tiêu Tinh đoảng vị nhưng ngoài mặt thì cố làm ra vẻ bình tĩnh, khẽ hỏi:

“Điện thoại của cô là loại nào?”.

“Nokia… Ấy? Loại nào tôi quên rồi. Anh chờ chút, để tôi đi kiểm tra”.

Điện thoại của mình là loại nào cũng không biết? Khi nào quên cả tên của mình thì cô sẽ trở thành người hoàn hảo đấy. Thẩm Quân Tắc kiên nhẫn chờ đợi, chờ một lúc rất lâu bên tai mới vang lên giọng nói buồn rầu của Tiêu Tinh, “Xem hãng điện thoại ở đâu? Tôi sắp tháo cả điện thoại ra rồi mà không thấy ở đâu viết cả”.

Thẩm Quân Tắc có chút đau đầu, “Cô mua điện thoại ở đâu? Có mang cuốn hướng dẫn sử dụng đi không?”.

“Chiếc điện thoại này là anh tôi tặng”, Tiêu Tinh khẽ lẩm nhẩm, “Anh ấy cũng không nói với tôi là loại gì”.

Đúng là phục sát đất. Nếu không phải có sức chịu đựng phi thường thì quả thực lúc này Thẩm Quân Tắc rất muốn thò tay qua đường dây điện thoại bóp cổ cô.

“Những cái như hướng dẫn sử dụng tôi chưa bao giờ đọc cả. Dù sao thì điện thoại vào tay hai ngày là biết dùng. Tôi cũng không mang, hành lý nhiều quá”.

Giọng điệu của Tiêu Tinh nghe có vẻ rất vô tội. Tính toán với cô ta là gây khó dễ cho mình. Thẩm Quân Tắc thầm nhắc đi nhắc lại câu đó trong lòng, kiềm chế hỏi:

“Tôi đã nhìn thấy điện thoại của cô, là loại Nokia N73 màu trắng, có phải không?”.

“Đúng rồi đúng rồi!”.

Tiêu Tinh gật đầu như gà mổ thóc, “Con mắt của anh thật là lợi hại! Đúng là loại đó không sai! Hôm trước tôi còn down phần mềm, lúc nãy anh vừa hỏi, tôi căng thẳng quá nên quên mất”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc lại bắt đầu đau đầu, anh nhận Tiêu Tinh lúc nào cũng có thể thách thức giới hạn chịu đựng của mình, nhưng anh lại không thể làm gì được cô. Khắc tinh mà lúc nào cũng tương khắc như thế này quả thực là rất khó tìm nhưng anh lại gặp phải, sao mà đen thế không biết? “Sao anh không nói nữa?”.

Tiêu Tinh khẽ hỏi.

“Không có gì”.

Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói, “Sạc pin tôi mua giúp cô, hôm nào đó sẽ mang đến cho cô”.

“Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh!”.

“Không cần khách sáo”.

Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô, “Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon”.

“Ừm… chúc ngủ ngon”.

Giọng nói của anh ta mang một vẻ dịu dàng rất kỳ lạ khiến Tiêu Tinh cảm động đến nước mắt lưng tròng, nói năng lộn xộn, đến tận khi cô ôm gối nằm xuống giường, tâm trạng kích động vẫn không thể lắng xuống được. Cuộc đời cô đầy rẫy xui xẻo, không ngờ lại gặp được một người tốt như vậy, đây đúng là kỳ tích! Người ta thường nói “vô duyên vô cớ trao ân tình không phải hiếp dâm thì là cướp bóc”, nhưng người đàn ông này bề ngoài anh tuấn không nói làm gì, lại còn có một trái tim lương thiện, thích giúp đỡ người khác, không cần báo đáp, quả thật là rất hiếm có! Đúng là tấm gương sáng cho những kẻ lòng dạ đen tối học tập!…Tiêu Tinh khen ngợi Jesen hết lời nhưng không biết rằng lúc này Thẩm Quân Tắc đang cùng em trai bày mưu tính kế để lừa người hồ đồ như cô. Dĩ nhiên, nhìn thấy cảnh tượng anh trai giả bộ “chàng trai dịu dàng” dỗ dành Tiêu Tinh đi ngủ, vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt có chút biến dạng, đợi đến khi anh trai tắt máy, anh ta mới không kìm được rung rung khóe miệng và nói:

“Anh cũng giả tạo quá đấy, cách nói ấy buồn nôn đến nỗi em cũng nổi hết cả da gà”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, “Cô ta không buồn nôn là được”.

Thẩm Quân Kiệt nhìn anh với ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới nói:

“Anh thật sự muốn em tìm diễn viên đóng giả anh để lừa Tiêu Tinh?”.

Thẩm Quân Tắc gật đầu.

“Sau đó lại tìm một diễn viên đóng giả Tiêu Tinh để lừa ông nội?”.

Thẩm Quân Tắc cau mày nhìn anh ta, “Lẽ nào chú có cách hay hơn?”.

“Cái này…”, Thẩm Quân Kiệt chần chừ nói, “Tách ông nội và Tiêu Tinh, tấn công từng người một, cách này rất hay. Nhưng chẳng may hai người gặp nhau thì sao? Chẳng phải hậu quả sẽ đáng sợ như sao hỏa đâm vào trái đất sao?”.

“Anh sẽ không để cho cái chẳng may ấy xuất hiện”.

Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Chú cứ làm như anh nói, tìm hai diễn viên. Tốt nhất vai nữ dịu dàng một chút, phù hợp với hình tượng Tiêu Tinh trong lòng ông nội. Vai nam… tốt nhất là để Tiêu Tinh ghét đến nỗi không muốn gặp mặt lần thứ hai”.

“Thế thì dễ quá, tìm một tên côn đồ ngoài đường là xong”.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cũng không cần phải làm bại hoại danh tiếng của anh”.

Thẩm Quân Kiệt vỗ vai anh trai, buồn rầu nói:

“Anh, nói thật nhé, vốn dĩ danh tiếng của anh đã chẳng tốt đẹp gì. Huống hồ trong lòng Tiêu Tinh, anh là kẻ xấu xa không chuyện gì là không làm”.

Nói rồi anh ta nhanh chóng trốn khỏi hiện trường trước khi anh trai nổi nóng.

Hai hôm sau, Thẩm Quân Kiệt đưa diễn viên mà mình đã tìm được đến “phỏng vấn”.

Chàng trai trước mặt rất đẹp trai, không hổ là học ngành diễn viên điện ảnh, rất có dáng vẻ của ngôi sao, chỉ là cái điệu cười rất sến ngàn năm không đổi ấy, nhìn rất đáng bị ăn đấm. Côn đồ đầu đường xó chợ không đáng sợ, những tên lưu manh có văn hóa này mới đáng sợ. Thẩm Quân Kiệt khoác vai anh ta, nhiệt tình giới thiệu:

“Đây là Tạ Ý, người anh em tốt nhất của em, tài tử của ngành diễn viên điện ảnh, thích nhất là nghệ thuật hành vi, chỉ cần trùm một tấm lưới lên đầu là có thể diễn vai trộm cướp”.

Sau đó anh ta lại nhìn anh trai mình, giới thiệu với Tạ Ý, “Đây là…”.

“Tôi là bạn của A Kiệt”.

Thẩm Quân Tắc ngắt lời giới thiệu của em trai, lịch sự giơ tay ra, bắt tay Tạ Ý, “Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện, đóng giả làm anh trai Thẩm Quân Tắc của A Kiệt, che mắt một cô gái”.

Tạ Ý sờ mũi, thấp giọng nói với Thẩm Quân Kiệt đứng cạnh:

“Chẳng phải cậu nói anh trai cậu là người tính tình lạnh lùng, trên trán có dán dòng chữ ‘Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại gần’, là tảng núi băng nghìn năm không đổi, bao nhiêu năm nay bên cạnh không có một người phụ nữ nào sao?”.

Thẩm Quân Kiệt thấy anh trai đột ngột sa sầm mặt xuống, trước ánh mắt tò mò của Tạ Ý, chỉ có thể gật đầu một cách khó nhọc. Tạ Ý tò mò hỏi:

“Tảng núi băng Thẩm Quân Tắc đã vướng vào mối nợ duyên tình từ lúc nào vậy, lại còn phải nhờ người đóng giả làm anh ta để đối phó với phụ nữ? Đúng là kỳ lạ”, ngừng một lát, anh ta không kìm được cười nói, “A Kiệt, anh trai cậu đúng là người thần kỳ”.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, nhìn em trai đứng cạnh, “A Kiệt, trên trán anh trai cậu có dán dòng chữ ‘Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại gần’ ư?”.

Thẩm Quân Kiệt vội vàng cười nói:

“Ha ha, hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi, tôi mót quá, phải vào nhà vệ sinh đã”.

Lại là tuyến niệu đạo giở trò. Đợi đến khi bóng Thẩm Quân Kiệt biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Quân Tắc mới ngoảnh đầu lại, khuôn mặt không chút biểu cảm:

“Chúng ta đi thôi”.

Thẩm Quân Tắc lái xe đưa Tạ Ý đến khu phố người Hoa, nhanh chóng tìm được khách sạn nơi Tiêu Tinh đang ở, vừa đi vừa dặn dò Tạ Ý một số điều cần chú ý:

“Lát nữa nhìn thấy cô ta, nếu cô ta mắng cậu, thái độ của cậu hung hăng một chút, đừng xin lỗi cô ta. Nếu cô ta đánh người…”.

Tạ Ý gật đầu:

“Yên tâm, tôi sẽ không đánh lại”.

“Ý của tôi là tốt nhất cậu nên đánh lại”.

“Hả?”.

Tạ Ý kinh ngạc nhìn anh, “Anh muốn tôi đánh phụ nữ?”.

Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Cũng không cần đánh thật, chỉ là làm ra vẻ đánh trả, chỉ cần khiến cô ta ghét cậu một cách sâu cay là được”.

“Khiến cô ta ghét một cách sâu cay?”.

Tạ Ý không kìm được run run khóe miệng, “Đây là thể loại gì vậy?”.

Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói:

“Tôi cũng không rõ, đây là yêu cầu của Thẩm Quân Tắc, chúng ta cứ làm theo là được”.

“… Thôi được”.

Tạ Ý nhún vai, “Dù sao thì A Kiệt đã nói sẽ mời tôi ăn uống chơi bời trong vòng nửa tháng, hôm nay muốn diễn thế nào là tùy anh. Chỉ cần cô gái kia không phát điên giết chết tôi là được”.

Thẩm Quân Tắc nghiêm túc nói:

“Yên tâm đi, buổi diễn xuất ngày hôm nay sẽ không nguy hiểm đến tính mạng”.

Hai người đứng ở cửa, ấn chuông một hồi lâu mà không thấy ai trả lời.

“Có thể là cô ta đang ngủ, cô ta mà ngủ rồi thì rất khó đánh thức”.

Cảnh tượng thảm khốc trên máy bay lại hiện lên trước mắt. Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc không khỏi có chút đông cứng. Mười phút sau…”Không phải cô ta vẫn đang ngủ đấy chứ?”.

Chuông cửa sắp bị ấn đến nổ tung rồi, sắc mặt của Tạ Ý cũng có chút biến dạng, “Hay là chúng ta đi ăn trưa trước đã, buổi chiều lại đến, có lẽ lúc ấy cô ta sẽ tỉnh”.

Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Cũng được”.

Hai người đi trên đường, đang tìm nhà hàng để “giải quyết” bữa trưa thì đột nhiên một cô gái từ phía xa đi tới. Cô gái đó mặc váy liền màu xanh da trời nhạt, đi dép trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, lúc đi trên đường khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ vui tươi, đúng kiểu mỹ nữ trong sáng điển hình…Chỉ là, bắt đầu từ khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc bắt đầu biến dạng. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của cô ta khi chống nạnh chửi bới ở sân bay, lúc này, nhìn dáng vẻ “dịu dàng” của cô ta, bỗng chốc khó có thể thích ứng được. Tiêu Tinh đi đến trước mặt hai người, lịch sự mỉm cười, thấy hai người tóc đen da vàng, cô liền hỏi:

“Chào anh, xin hỏi khách sạn XX ở đâu?”.

Khách sạn ấy chính là khách sạn cô đang ở. Thì ra không phải cô đang ngủ mà là ra ngoài đi dạo phố, rẽ ngang rẽ dọc cuối cùng lạc đường… Quá đáng hơn là cô không nhận ra người trước mặt mình là ai? Thẩm Quân Tắc không kìm được muốn day huyệt Thái Dương, cố tình thấp giọng nói:

“Ngã tư trước mặt, rẽ trái”.

“Cảm ơn anh”.

Tiêu Tinh lễ phép cúi người, tươi cười bước đi. Sau khi cô đi, đột nhiên Thẩm Quân Tắc mới nhớ ra khách sạn ấy nên rẽ phải. Anh nhìn cách ăn mặc của Tiêu Tinh, bộ não bỗng chốc tê liệt, đầu óc cũng u mê. Thấy bóng Tiêu Tinh khuất dần, Tạ Ý không kìm được hỏi:

“Anh nói sai rồi, chẳng phải muốn đến khách sạn ấy phải rẽ phải sao?”.

Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút đông cứng, “… Chúng ta quay lại tìm cô ta”.

Tạ Ý nhún vai:

“Không cần đâu, người ta có cái mồm để làm gì, nếu đi sai đường cô ta sẽ hỏi tiếp, chúng ta đi ăn cơm trước đã”.

Thẩm Quân Tắc nghĩ lại, thấy Tạ Ý nói cũng đúng, tuy Tiêu Tinh là cô nàng đoảng vị nhưng cũng không ngốc, lại rất nhanh mồm nhanh miệng, lúc hỏi đường nụ cười ngọt ngào như thế, khiến người ta không nỡ không nói cho cô biết…Hai người đi trên vỉa hè một lúc, lại nhìn thấy một cô gái quen thuộc từ xa đi tới.

“Anh nói sai hướng, cô ta đến tìm anh tính sổ rồi?”.

Tạ Ý liếc nhìn Thẩm Quân Tắc. Thẩm Quân Tắc chuẩn bị tâm lý chờ cô chống nạnh chửi bới, đợi đến khi Tiêu Tinh dừng lại trước mặt, vẫn chưa kịp giải thích thì đột nhiên thấy cô cười, lễ phép hỏi:

“Chào anh, phiền anh cho tôi hỏi một chút, khách sạn XX ở đâu?”.

“…”.

Nét mặt của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc đông cứng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, “Trước mặt… rẽ phải”.

Tiêu Tinh lễ phép cúi người:

“Cảm ơn anh”.

Cô tươi cười bước tiếp, vừa đi vừa khẽ lẩm nhẩm, “Hình như lúc nãy vừa đi qua chỗ này?”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc có cảm giác bị đánh bại. Cô ta vòng một vòng rồi lại quay về chỗ cũ, trình độ lạc đường cũng thật là đỉnh! Hơn nữa lần thứ hai, cô ta vẫn không nhận ra mình! Trong lòng Thẩm Quân Tắc bỗng có chút giận dữ mơ hồ, không kìm được gọi cô:

“Tiêu Tinh”.

Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm một hồi, đột nhiên làm ra vẻ giật mình bừng tỉnh, vui mừng hớn hở chạy lại, nhiệt tình nắm tay anh, “Jesen, đúng là anh rồi! Tôi nghĩ sao giọng nói lại quen thế nhỉ. Hi hi, anh đeo kính râm tôi không nhận ra! Cứ tưởng là đại minh tinh nào cơ! Ngại quá! Ngại quá!”.

“… Không sao”.

Thẩm Quân Tắc nhếch mép, ngắt tiếng ríu rít phấn khích như chim sẻ của cô, sau đó kéo Tạ Ý đang đứng cạnh, giới thiệu với cô, “Đây là Thẩm…”.

Chữ “Quân” vẫn chưa bật ra ngoài thì đột nhiên Tiêu Tinh làm một hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cô giống như một con mãnh thú tràn đầy sinh lực, dữ tợn lao ra như sói đói gặp cừu, ôm chầm lấy Tạ Ý như một con gấu túi, miệng còn phấn khích hét lên:

“Tạ Ý! Thì ra là anh! Bất ngờ quá! Lại gặp được anh ở đây! Em là Tiêu Tinh đây, anh không nhận ra em sao? Tiêu Tinh đây, Tiêu Tinh hồi nhỏ sống cạnh nhà anh đây!”.

Tạ Ý hóa đá tại chỗ năm giây, cuối cùng giật mình bừng tỉnh sau những cú đấm thùm thụp của Tiêu Tinh, tươi cười ôm lấy cô, “Tiêu Tinh à, ôi, thì ra là em! Em đúng là càng ngày càng xinh, hại anh không dám nhận nữa”.

Thẩm Quân Tắc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ôm ấp thân mật của hai người trước mặt mình, khí nóng từ gan bàn chân bắt đầu xông lên đỉnh đầu. Ai nói cho anh biết với, đây là thể loại gì vậy?Anh tìm diễn viên để lừa Tiêu Tinh, bây giờ thì hay rồi, diễn viên vui vẻ ôm Tiêu Tinh, ôn lại chuyện thời thanh mai trúc mã. Còn Thẩm Quân Tắc anh đứng giữa đường, trở thành vật trang trí bị người ta vây quanh ngắm nghía?

Chương 5

Trong suốt cuộc đời, Thẩm Quân Tắc chưa bao giờ gặp cảnh tượng khó xử như thế này. Lúc này, Tiêu Tinh và Tạ Ý đang ôm nhau rất thắm thiết, nói từ chuyện tiểu học đến chuyện trung học, khó khăn lắm mới kết thúc chủ đề thi đại học đáng ghét rồi lại tiếp tục phát triển theo hướng đại học. Đường phố người qua kẻ lại, Thẩm Quân Tắc giống như cây cột điện đứng một bên, giúp Tiêu Tinh và Tạ Ý che chắn ánh mắt tò mò của vô số người qua đường. Thú thực, nếu không phải anh có sức chịu đựng phi thường thì lúc này anh đã xông lên kéo hai người trước mặt mình ra, một người ném ra Thái Bình Dương, một người ném ra Đại Tây Dương. Đùa cái kiểu gì chứ? Diễn viên mà A Kiệt mời tới lại là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tinh, gắn bó keo sơn? Thậm chí còn có chút thân mật thái quá? Thấy hai người trước mặt tươi cười hớn hở nói chuyện không ngừng, trong lòng Thẩm Quân Tắc cảm thấy rất bực bội, cảm giác ấy giống như “mất cả chì lẫn chài”.

Thẩm Quân Tắc đang suy nghĩ không biết nên chữa cháy như thế nào, đột nhiên trước mắt sáng rực, chỉ thấy cách đó không xa, cậu em trai ngốc nghếch Thẩm Quân Kiệt đang tươi cười đi về phía mình. Thẩm Quân Tắc nắm thời cơ, bước một bước lên trước, tươi cười với cậu em trai đang đi về phía mình:

“Thẩm Quân Tắc, thật trùng hợp, sao cậu lại đến đây”.

Lời nói của anh giống như ném chiếc máy làm lạnh vào đám đông, khiến ba người có mặt ở hiện trường bỗng chốc hóa đá. Thẩm Quân Tắc là người điều khiển mọi chuyện, dĩ nhiên là thản nhiên như không, tỉnh bơ kéo Tiêu Tinh đang đứng bên cạnh Tạ Ý, mỉm cười giới thiệu với Thẩm Quân Kiệt:

“Đây là Tiêu Tinh, con gái của chú Tiêu, sang bên này du học”.

Sau đó lại ấn chặt vai Thẩm Quân Kiệt để ngăn anh ta chạy trốn, nhân tiện làm ra vẻ thân thiện giới thiệu với Tiêu Tinh, “Người này chính là Thẩm Quân Tắc”.

Tạ Ý không hiểu rõ tình hình, tiếp tục hóa đá. Thẩm Quân Kiệt trợn mắt há mồm, đầu óc tê liệt. Mặc dù Tiêu Tinh sững sờ một lúc nhưng lại là người có phản ứng đầu tiên, cô mỉm cười với Thẩm Quân Kiệt, nói rất to:

“Chào anh, Quân Tắc, rất vui được gặp anh”.

Nụ cười vờ ra vẻ ngọt ngào của cô khiến người ta nhìn mà lòng buốt giá. Thẩm Quân Tắc liếc nhìn em trai, “Quân Tắc, sao cậu không nói gì? Có phải là nhìn thấy Tiêu Tinh nên quá kinh ngạc phải không?”.

Kinh ngạc cái đầu anh ấy! Nhìn anh trai mỉm cười, cuối cùng Thẩm Quân Kiệt buồn rầu nhận ra rằng vì tình huống bất ngờ nên anh trai đã bán rẻ mình. Tình nghĩa anh em hơn hai mươi năm vậy mà đã bán rẻ em trai không hề chớp mắt! Thẩm Quân Kiệt bám đuôi chạy đến, muốn xem một màn kịch hay, cuối cùng chính mình lại trở thành người diễn kịch? Ai bảo mi tò mò! Ai bảo mi không biết xấu hổ đi theo xem kịch hay! Thẩm Quân Kiệt vừa đau lòng vừa hối hận, hận một nỗi không thể giậm chân đấm ngực, cho mình một trăm cái bạt tai, thấy anh trai ra sức nháy mắt với mình, thôi thì đâm lao phải theo lao, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy tiềm năng của thiên tài ngành diễn viên điện ảnh, nở nụ cười say đắm lòng người.

“Trời ơi, Tiêu Tinh, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi thường nghe ông nội nhắc đến cô, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mắt thấy không bằng tai nghe”.

Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Tai nghe không bằng mắt thấy”.

Tiêu Tinh gượng cười đáp lại một tiếng, “Tôi cũng thường nghe cha tôi nhắc đến anh, nói anh rất cá tính, là một nhân tài thú vị”.

“Ha ha, quá khen quá khen, Tiêu Tinh cô quả là nể mặt tôi, cô khen tôi như vậy ngại quá”.

Thẩm Quân Kiệt tiếp tục cười, da mặt sắp rơi xuống. Tiêu Tinh nhìn vẻ cười cợt không nghiêm túc của anh ta, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, lẳng lặng quay đầu đi. Nhìn dáng vẻ căm ghét đến nỗi chỉ muốn cách xa mười mét của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười. Anh biết rằng với tính cách của em trai, nhất định sẽ khiến Tiêu Tinh ghét cay ghét đắng. Sớm biết thế này lúc đầu không cần nhờ cái tay diễn viên Tạ Ý này nữa, bảo em trai ra trận là được. Vì muốn chắc chắn nên anh đã mời Tạ Ý, nhưng lại bất ngờ khơi dậy ký ức của một thời thanh mai trúc mã. Đúng là vẽ rắn thêm chân, anh thật hối hận vì lúc đầu đã làm như thế. Mặc dù sự việc ngày hôm nay phát triển đến mức có rất nhiều điều không ngờ tới, trong quá trình diễn ra sự việc cũng vì những tình huống bất ngờ làm cho bực tức mấy lần nhưng nói tóm lại, Thẩm Quân Tắc vẫn rất hài lòng về kết quả cuối cùng. Cuối cùng Tạ Ý trong trạng thái hóa đá đã hiểu trước mắt đang diễn ra buổi diễn xuất kỳ lạ mà anh ta không thể ngờ được. Anh ta sờ mũi, nói với Thẩm Quân Kiệt:

“A…”.

Chữ “Kiệt” vội vàng phanh lại, nuốt vào bụng, Tạ Ý vờ ho một tiếng, thay đổi cách xưng hô, “Quân Tắc, chi bằng đi ăn cơm trước đã, tôi thấy mọi người đều đói rồi”.

Quan trọng là bản thân anh ta đói rồi. Thẩm Quân Kiệt nhìn anh trai, tỏ ý hỏi ý kiến cấp trên. Thẩm Quân Tắc đã thành công che mắt Tiêu Tinh, tâm trạng rất tốt, hào phóng nói:

“Mọi người cùng đi ăn thôi, tôi mời”.

Thực tế chứng minh, con người không thể dễ dàng thỏa mãn, càng không thể vì thành công tạm thời mà lơi lỏng cảnh giác. Tiêu Tinh là sinh vật kỳ lạ, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm ra những hành vi kinh thiên động địa khiến người ta trở tay không kịp. Quả thực anh đã xem nhẹ tiềm lực thách thức giới hạn chịu đựng của Tiêu Tinh. Do dự với vấn đề chọn nhà hàng nào một lúc, cuối cùng mọi người quyết định tôn trọng ý kiến của người từ xa tới là Tiêu Tinh. Tiêu Tinh nói rất thích ăn hải sản, Thẩm Quân Tắc liền đưa mọi người đi tìm nhà hàng hải sản.

Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn lớn, Tiêu Tinh ngồi cạnh Thẩm Quân Tắc. Có lẽ vì lạc đường suốt cả buổi sáng khiến cô đói run chân run tay, thức ăn vừa bưng lên, Tiêu Tinh đã không khách sáo gì mà bắt đầu ăn luôn. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh cô, tận mắt chứng kiến quá trình thảm khốc này. Chỉ thấy cô cầm một con tôm, bóc vỏ rồi cho vào miệng, sau đó lấy một con nữa, bóc vỏ cho vào miệng. Động tác ăn tôm của Tiêu Tinh giống như dũng sĩ đang chiến đấu, phải gọi là rất khéo léo và linh hoạt. Đĩa tôm nhanh chóng bị cô ăn hết một nửa, ba chàng trai nhìn nhau, tay cầm đũa cũng hơi chững lại. Ăn nhiều như vậy, nếu sống trong xã hội cũ thì chắc chắn là không nuôi nổi. Thẩm Quân Tắc không kìm được đau đầu nghĩ. Những cô gái mà anh đã tiếp xúc từ nhỏ đến lớn đa phần là những đại tiểu thư tính tình cao ngạo, những người lạnh lùng khó chiều chiếm một nửa, nói năng dịu dàng khiến người ta nổi da gà chiếm một nửa, những cô gái tùy tiện hậu đậu như Phương Dao đã được coi là khác người rồi, không ngờ lần này gặp Tiêu Tinh, quả thực là vượt quá tưởng tượng của anh, không chỉ khác người mà sắp biến thành không phải con người rồi. Nhìn cô ăn tôm lúc này khiến Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng… hình như bên cạnh mình là một con “lợn nái”, lại còn không ngừng hừ hừ. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được quay sang nhìn cô. Tiêu Tinh cảm nhận được ánh mắt phức tạp của người bên cạnh, thế nên cô ngoảnh đầu lại, mỉm cười với Thẩm Quân Tắc, thân thiện nói:

“Jesen, sao anh không ăn? Tôm ở nhà hàng này ngon lắm, rất tươi”.

Nói rồi, không chờ Thẩm Quân Tắc phản ứng lại, Tiêu Tinh đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

“Nào, tôi gắp cho anh một con”.

Tiêu Tinh khách sáo nói câu ấy, sau đó chủ động gắp một con tôm đặt vào bát của Thẩm Quân Tắc. Nghĩ một lúc thấy hình như một con không đủ, cô lại gắp thêm vài con nữa vào bát anh, “Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Nào nào, anh mau ăn đi”.

Thấy cơ mặt Thẩm Quân Tắc hình như có chút cứng đơ, Tiêu Tinh vội cười nói:

“Ngon lắm, nếm thử xem”.

Vẻ mặt của Tạ Ý có chút kỳ lạ, khẽ ho một tiếng rồi quay đầu đi. Thẩm Quân Kiệt kiên quyết cúi mặt xuống gầm bàn, chắc chắn là nhịn cười đến mức nội thương. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh Tiêu Tinh, không có cách nào trốn tránh ánh mắt “nhiệt tình” của cô, đành phải cố ép mình nhận những con tôm cô gắp cho.

“Đủ rồi… cảm ơn”.

Thẩm Quân Tắc thấp giọng nói, ngăn không để Tiêu Tinh gắp cua vào bát mình. Nhìn bát tôm đầy, Thẩm Quân Tắc sững người. Từ khi anh có ký ức đến nay, chưa có người phụ nữ nào gắp thức ăn cho anh, ngay cả mẹ anh cũng chưa bao giờ ân cần với anh như vậy. Hồi còn rất nhỏ, hoa quả cũng do anh gọt vỏ, hải sản cũng do anh tự làm, ăn cá không cẩn thận sẽ bị hóc xương, bóc tôm cũng làm cho tay dính đầy dầu mỡ, vì thế anh ghét nhất là ăn tôm cá. Nhưng lúc này, nhìn Tiêu Tinh ân cần gắp cho mình một bát tôm đầy, động tác lại rất linh hoạt, nụ cười thì nhiệt tình chân thành, Thẩm Quân Tắc thật sự không biết phải làm thế nào, đúng là dở khóc dở cười. Thêm vào đó anh lại còn là kẻ đứng đằng sau đạo diễn màn kịch lừa đảo này. Khụ khụ, bát tôm này… khiến người ta khó mà nuốt được. Ăn trưa xong, Thẩm Quân Tắc tiện đường đưa Tiêu Tinh về khách sạn, đang định lái xe cùng em trai và Tạ Ý đi về thì Tạ Ý mỉm cười nói:

“Hai người về trước đi, lâu lắm tôi không gặp Tiêu Tinh nên muốn ở lại ôn chuyện cũ”.

Hắn và Tiêu Tinh vẫn chưa ôn xong chuyện cũ? Lẽ nào mỗi lần bạn bè ôn lại chuyện cũ đều kể từ mẫu giáo đến bây giờ? Lúc nãy đứng trên đường, hai người đã nói đến giai đoạn đại học rồi… Đúng rồi, có lẽ họ còn muốn nghiên cứu về nửa cuộc đời còn lại. Thẩm Quân Tắc khởi động xe, thấy hai người đứng ngoài đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng không kìm được cười khẩy. Chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy Tạ Ý có chút chướng mắt, một người đàn ông mà nói lắm nói nhiều, nói chuyện có thể nói cả buổi chiều, sắp biến thành phụ nữ tuổi mãn kinh rồi. Thực ra Tạ Ý ở lại không phải là để ôn lại chuyện cũ, xe của Thẩm Quân Tắc vừa đi, anh ta nhanh chóng bộc lộ bản tính, không cười nữa mà chuyển sang dáng vẻ đau đớn khôn cùng, nói với Tiêu Tinh bằng giọng điệu vừa dịu dàng vừa khó xử:

“Tiêu Tinh à, anh không ngờ em lại đến New York thật”.

Tiêu Tinh bị dáng vẻ đau khổ của anh ta làm cho giật nảy mình, bỗng chốc không nói được lời nào. Cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ thấy Tạ Ý nói tiếp:

“Thực ra anh rất quý mến em, em là người thẳng thắn, không hề giả tạo mánh khóe chút nào, ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái”.

“Ồ…”.

Tiêu Tinh mơ hồ gật đầu.

“Nhưng anh có bạn gái rồi”.

“…”.

Tiêu Tinh cảm giác như không tìm thấy mạch suy nghĩ, tiếp tục ngây người nhìn anh ta. Tạ Ý khẽ ho một tiếng, nói tiếp:

“Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em tốt như vậy, khiến em hiểu lầm”.

“Vì anh mà một mình sang tận đây, em ngốc quá…”.

“…”.

Lần này thì Tiêu Tinh thật sự sững sờ.

“Anh biết em đã hy sinh rất nhiều vì mối tình này”.

“Nhưng anh thật sự không có cách nào để đáp lại em”.

“Trong lòng anh, em luôn là người bạn tốt nhất”.

Nói đến đây, chính Tạ Ý cũng bị mình làm cho say đắm, giọng nói có chút nghẹn ngào. Cuối cùng, anh ta nhìn Tiêu Tinh một cách đầy ẩn ý, nói ra lời thoại xuất hiện nhiều nhất trong các bộ phim tình cảm sướt mướt.

“Chúc em hạnh phúc”.

Nói xong câu ấy, Tạ Ý buồn rầu quay đi, dường như anh ta mới là kẻ đáng thương bị Tiêu Tinh bỏ rơi, ngay cả bóng dáng cũng toát lên vẻ cô đơn. Cuối cùng Tiêu Tinh đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác toàn thân như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng đều khó chịu như bị thiêu đốt. Nếu không phải vì ở cửa khách sạn có nhiều người như thế, cô chỉ muốn ra sức túm cổ Tạ Ý, lớn tiếng hét vào tai anh ta: Xin lỗi cái đầu anh ý! Cô nói thích anh ta lúc nào? Đúng là kẻ tự kỷ điên cuồng, tưởng ai cũng mê mình chắc, ăn dưa bở đến mức này cũng thật lợi hại! Không phải anh ta học làm diễn viên, suốt ngày muốn tìm đề tài diễn xuất đấy chứ? Lại còn tưởng lần này cô đến New York là vì tìm anh ta? Đầu óc hâm hấp không nói làm gì, lại còn chạy đến nói nhăng nói cuội? Tiêu Tinh không kìm được điên cuồng gào lên trong lòng:

“Anh tưởng tôi đến tìm anh? Tôi hứng thú tìm mộ anh hơn!”.

Bóng Tạ Ý nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, Tiêu Tinh đứng giữa đường không tiện phát tác, chỉ có thể sống sượng nuốt cơn bực tức vào bụng.

Về khách sạn, Tiêu Tinh ngồi trước bàn, buồn rầu lấy cuốn nhật ký màu đen trong ngăn kéo. Tấm bìa màu đen làm tôn lên tâm trạng bị đè nén của cô lúc này. Mở trang đầu tiên, một dòng chữ in đậm hiện lên trước mắt: Cuộc phiêu lưu đến New York của Tiêu Tinh. Mở tiếp một trang nữa là nhật ký mới viết, tiêu đề là “Một ngày xui xẻo”.

Hôm qua ngủ quá nhiều trên máy bay, buổi tối không ngủ được, thế nên cô đã mở nhật ký ghi lại toàn bộ những chuyện xui xẻo sau khi đến New York, nhân tiện dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa kẻ gây ra mọi tội lỗi là Thẩm Quân Tắc. Xem ra tối nay cô lại có chuyện để làm rồi. Tiêu Tinh ngồi trước bàn, xắn tay áo, cầm bút, viết chương thứ hai với ngọn lửa tức giận trào dâng trong lòng, tiêu đề là “Ngày xui xẻo thứ hai”.

Từng câu nói tràn đầy cảm xúc của Tạ Ý vang vọng bên tai, đặc biệt là chan chữ “chúc em hạnh phúc” giống như gió bão hết lần này đến lần khác táp vào đầu Tiêu Tinh, khiến lông tơ trên người cô dựng ngược cả lên. Lần này cô đến New York, quả nhiên là khắp nơi tiềm tàng bi kịch! Gặp hết người đàn ông quái đản này đến người đàn ông quái đản khác! Hôm qua dùng ba trang giấy để ghi lại tội trạng của Thẩm Quân Tắc, hôm nay viết về tên Tạ Ý ngu ngốc, ba trang giấy cũng không đủ! Tiêu Tinh bực tức viết tên của Tạ Ý lên giấy rồi gạch chéo một trăm lần, sau đó đi tắm nước nóng, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, vừa thấy buồn ngủ một chút thì đột nhiên điện thoại của khách sạn vang lên. Tiêu Tinh mơ hồ nhấc máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Tiêu Tinh à, ngủ chưa?”.

Giọng nói dịu dàng ấy đã thành công làm cho Tiêu Tinh ngái ngủ giật mình bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi.

“Chưa… chưa ngủ. Anh… anh có chuyện gì?”.

Cô cố tình đặt điện thoại cách tai nửa mét, để tránh nghe thấy giọng nói u buồn sầu thương của anh ta làm cho mình kinh tởm đến chết. Tạ Ý ngừng một lát, dịu dàng nói:

“Vậy thì ngủ sớm đi”.

Tiêu Tinh cố gắng để không phát điên:

“… Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi”.

“Hả?”.

Giọng nói của Tạ Ý hết sức vô tội, ngừng một lát rồi mới cười và nói, “Không có chuyện gì, chỉ gọi điện thoại hỏi em đã ngủ chưa”.

Gã này đúng là loại đàn ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm kiếm cớ gây chuyện, thích bị ăn đấm!Toàn bộ các tế bào trên người Tiêu Tinh đều sắp nổ tung, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới thở dài, buồn rầu nói:

“Tạ Ý, anh còn muốn nói gì, nói hết một lần được không? Tuy thần kinh của em rất dẻo dai nhưng cũng không chịu được kiểu đánh giằng co như thế này đâu…”.

Tạ Ý im lặng một lúc lâu rồi mới cẩn thận nói:

“Anh và Minh Huệ sắp kết hôn, hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần”.

Minh Huệ? Chị Minh Huệ xinh đẹp, dịu dàng, đối xử rất tốt với cô hồi học đại học sắp kết hôn? Tiêu Tinh đang phấn khích muốn nói lời chúc mừng thì thấy Tạ Ý chuyển chủ đề, thấp giọng nói: “Tiêu Tinh, em đừng buồn”.

Anh mới buồn, cả nhà anh đều buồn.

“Thực ra cảm giác của anh đối với em giống như cảm giác với Tiêu Phàm, chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Anh chưa bao giờ coi em là con gái”.

Anh đang vòng vo nói tôi không giống con gái? Anh tôi là con trai, tôi là con gái, thế mà cảm giác giống nhau được, anh cũng giỏi thật đấy! “Tiêu Tinh à, sao em không nói gì?”.

Tôi nên nói gì đây? “Đừng khóc, em đừng khóc, nhất định không được khóc”.

Tôi thích khóc đám tang của anh hơn! Tiêu Tinh đau đầu nắm chặt ống nghe, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:

“Thôi đi Tạ Ý, em thật sự không buồn, anh và chị Minh Huệ kết hôn, em rất mừng cho hai người, em…”.

Vẫn chưa nói hết câu đã bị Tạ Ý ngắt lời:

“Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, anh còn không hiểu em sao? Mỗi lần giọng nói của em hết sức bình tĩnh, chứng tỏ tâm trạng của em vô cùng không bình tĩnh”.

Tôi không bình tĩnh là vì bây giờ tôi hận không thể biến thành ma quỷ bay sang bóp cổ anh! Tiêu Tinh ở đầu dây bên kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tạ Ý vẫn ở đó tiếp tục đắm chìm trong cuộc độc thoại bi thương của mình:

“Anh quen rất nhiều chàng trai ưu tú, hôm nào đó anh sẽ giới thiệu cho em một người. Em thấy đấy, em đã hai mươi hai tuổi rồi mà chưa yêu lần nào. Cứ nghĩ đến chuyện này, anh lại thấy rất có lỗi với em…”.

Tiêu Tinh không thể nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng gào lên trong điện thoại:

“Anh đủ rồi đấy! Em chỉ coi anh là bạn, không hề có ý gì khác. Những chuyện trước đây em đã quên từ lâu rồi, anh đừng có để trong lòng rồi cảm thấy có lỗi với em. Thật sự không có chuyện đó đâu, anh đã nghe rõ chưa?”.

Tạ Ý im lặng một lúc rồi dịu dàng nói:

“Anh biết, chỉ khi nào rất buồn em mới lớn tiếng gào lên như thế”.

“…”.

“Tiêu Tinh, em cứ gào lên với anh đi, hãy nói tất cả những điều em thấy khó chịu trong lòng, như thế em mới dễ chịu hơn một chút. Anh nguyện là người lắng nghe em nói”.

“…”.

Tiêu Tinh im lặng không nói gì. Tạ Ý cũng im lặng, chuyên tâm làm người lắng nghe. Một lúc rất lâu sau, Tiêu Tinh mới nhăn nhó nói:

“Em thật sự không khó chịu, anh tha cho em được không?”.

Tạ Ý sững người, ngạc nhiên hỏi:

“Em không đau lòng sao? Anh tưởng rằng em đang chờ anh quay lại”.

Chờ anh quay lại? Đùa à, tốt nhất anh vĩnh viễn đừng bao giờ quay đầu, cứ dũng cảm tiến lên phía trước, bước ra khỏi trái đất! Bước ra khỏi tầm mắt của tôi! “Anh nghĩ nhiều rồi”.

Tiêu Tinh sa sầm mặt xuống rồi nói.

“Thế trước đây, mỗi lần bọn họ trêu hai chúng ta em đều đỏ mặt, lại còn ngoảnh đầu đi không dám nhìn anh, anh cứ tưởng em đang thầm yêu anh…”.

Đỏ mặt là vì tức giận! Ngoảnh đầu đi không phải không dám nhìn mà là không muốn nhìn cái mặt bánh dày cười cợt, nếu không tôi sẽ có ý nghĩ bồng bột muốn xông lên xé nát nó! Tạ Ý im lặng một lúc, đột nhiên thẳng thắn hỏi:

“Nếu em đã không còn đau lòng, vậy vì sao mãi không chịu tìm bạn trai?”.

Tiêu Tinh ức chế, buột miệng nói:

“Ai bảo em không có bạn trai, anh quá coi thường người khác đấy”.

“Hi, đừng lừa anh, ngay cả tay con trai em còn chưa cầm bao giờ”.

“Ai lừa anh”.

Tiêu Tinh tiếp tục khoác lác, “Sau khi anh ra nước ngoài em đã yêu. Em nói cho anh biết anh ấy rất tốt, em rất thích anh ấy”.

“Thật sao?”.

Đột nhiên giọng nói của Tạ Ý trở nên vô cùng phấn khích và vui vẻ, giống như cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, “Em nói thế thì anh yên tâm rồi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không?”.

“Ừ… đúng…”.

Tiêu Tinh uể oải nói.

“Thế hôm nào đó giới thiệu bạn trai em cho anh làm quen được không?”.

“Chuyện này…”.

Tiêu Tinh có cảm giác dường như mình đã tự đào cho mình một hầm lửa. Dĩ nhiên, hầm lửa còn tốt hơn bị cái tên Tạ Ý học ngành diễn viên xem quá nhiều phim Quỳnh Dao ném bom bằng giọng điệu buồn thương của hắn.

“Thế mà em cũng do dự? Lẽ nào bạn trai của em không ở đây? Thế thì một mình em ra nước ngoài làm gì?”.

“Ơ…”.

“Hay là em không có bạn trai, đang lừa anh?”.

“… Không”.

Cái này thì không thật.

“Thế hôm nào giới thiệu cho anh làm quen”.

“Ừm…”, Tiêu Tinh khó nhọc gật đầu. Đợi Tạ Ý cúp máy, Tiêu Tinh mới ngây người nhìn ống nghe. Nếu không lấy chiêu có bạn trai rồi để chống đỡ thì cái tay Tạ Ý này sẽ suốt ngày bám lấy cô diễn bi kịch tình cảm. Chuyện này cũng tại cô, vì tính cách quá thẳng thắn nên rất nhiều chuyện cô không muốn tính toán. Những lời trêu đùa của bạn bè cô chưa bao giờ coi là thật, cũng chỉ cười cho qua, không bao giờ để bụng, càng không có ý giải thích với Tạ Ý điều gì. Cô luôn nghĩ cái kiểu trêu đùa này, càng giải thích càng chứng tỏ mình có tật giật mình. Không ngờ lần này Tạ Ý hiểu lầm, mức độ lệch lạc lớn đến như vậy, lại còn tưởng rằng vì yêu thầm anh ta nên cô mới ngại không giải thích, vì yêu thầm anh ta nên mới xấu hổ đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta…

Tiêu Tinh nằm trên giường, toàn thân rã rời như bị rút hết gân cốt. Haizz, xui xẻo ơi là xui xẻo, khó khăn lắm mới đuổi được ôn thần đi, sao lại đón về rồi? Hôm nay lúc ở trên đường không nên nhận anh ta, ai bảo mày không biết xấu hổ chạy đi ôn chuyện cũ, vừa mới ôn lại đã gây chuyện rồi, thấy chưa? Tiêu Tinh vô cùng hối hận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phải tìm một người đóng giả làm bạn trai để ngăn không cho Tạ Ý tự say sưa với ý nghĩ “được cô em hàng xóm yêu thầm bao nhiêu năm” và cảm giác day dứt đè nén vì “có lỗi với cô ấy, làm lỡ tuổi thanh xuân của cô ấy”.

Chỉ là ứng cử viên cho “bạn trai”… Người quen ở Mỹ không nhiều, bạn bè ở nhà đều là anh em tốt của Tạ Ý, nếu nói dối chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Muốn tìm người Tạ Ý không quen, còn phải qua mắt được thật không dễ dàng…Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên, đúng rồi, Jesen, anh ấy là một ứng cử viên sáng giá! Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh lập tức bật dậy khỏi giường, nhấc điện thoại khách sạn gọi cho Jesen.

“Tiêu Tinh à?”.

Bên tai vang lên giọng nói trầm lắng khiến Tiêu Tinh cảm động đến rớt nước mắt. “Sao anh biết là tôi?”.

“Tôi đoán thế”.

Thẩm Quân Tắc buột miệng nói. Chắc cô nàng này lại gặp chuyện gì đó, lần trước không mang sạc điện thoại, không phải lần này lại không mang sạc laptop đấy chứ? Thẩm Quân Tắc đang bực tức trong lòng thì nghe thấy Tiêu Tinh hỏi:

“Đúng rồi, anh có thân với Tạ Ý không?”.

Thẩm Quân Tắc sững người, “Không thân lắm, chỉ mới gặp thôi”.

“Tốt quá!”, Tiêu Tinh vui mừng nói, “Thế anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”.

Giọng nói mang theo nụ cười, khách sáo và thành khẩn, có thể so sánh với dịch vụ phục vụ khách hàng của mạng Mobile. Quả thực Thẩm Quân Tắc ngại không muốn từ chối lời thỉnh cầu khách sáo của cô, chỉ có thể nói:

“Cô nói đi”.

“Anh hãy bớt chút thời gian khoảng một tiếng, đóng giả làm bạn trai của tôi nhé!”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, để muốn chắc chắn là mình không bị ảo giác, anh hạ thấp giọng, hỏi từng câu từng chữ:

“Đóng giả… cái gì… của cô?”.

Tiêu Tinh bị giọng nói trầm lắng của anh làm cho giật nảy mình, có chút chột dạ khi nói:

“Ha ha, tôi biết là lời thỉnh cầu này có chút mạo muội, có điều… chỉ là đóng giả làm bạn trai một lúc mà thôi! Chỉ một tiếng thôi có được không? Xin anh đấy, anh đứng cạnh tôi, không cần nói một câu nào cũng được, chỉ cần làm đạo cụ! Tất cả giao cho tôi!”.

Đạo cụ… “Được không, được không? Ở đây tôi không quen nhiều người lắm, anh giúp tôi lần này đi, xin anh đấy!”.

“Ưm…”.

“Cảm ơn anh! Rất cảm ơn anh! Vậy ba giờ chiều mai tôi đợi anh ở cửa khách sạn, không gặp không về! Bye bye!”.

“…”.

Sau khi Tiêu Tinh cúp máy, bộ não tê liệt của Thẩm Quân Tắc cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Lúc nãy anh đã nhận lời ư? Anh không nhớ là mình đã nhận lời. Anh không cẩn thận vì hai chữ “đạo cụ” mà “ưm” một tiếng nên đã bị Tiêu Tinh nghe thành “ừm”? Thế là nhận lời rồi?… Đột nhiên Thẩm Quân Tắc có cảm giác như có tảng đá đè nặng trên đầu, tức ngực đến nỗi muốn ói máu. Chính anh đang tìm người đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh, xui xẻo không ai bằng, tìm tay Tạ Ý làm diễn viên. Kết quả là diễn viên gạt anh sang một bên, cùng Tiêu Tinh biểu diễn màn kịch “thanh mai trúc mã tương phùng” trước mặt anh, khó khăn lắm mới tùy cơ ứng biến để em trai tiếp tục đóng giả mình, cuối cùng cũng che mắt được chuyện này. Cứ tưởng rằng bên phía Tiêu Tinh đã lắng xuống rồi, không ngờ Tiêu Tinh lại bảo anh đóng giả làm cái gì mà… bạn trai? Anh mời diễn viên đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh, bây giờ anh lại trở thành diễn viên được Tiêu Tinh mời để lừa người khác? Báo ứng đến nhanh vậy sao? Thẩm Quân Tắc đặt điện thoại xuống, vẻ mặt rất khó coi. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, giống như người thợ săn gài bẫy để bẫy con mồi, nhưng đi một vòng mới nhận, cái bẫy lại trở về trên cổ mình.