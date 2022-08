” No Sex please” trong bảng tàng viện quân sự của nước Ba Lan

Fort Gerhard: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng 7, một bảo tàng viện quân sự ở Ba Lan đã lên tiếng yêu cầu du khách đến thăm bảo tàn g viện này và làm tình công khai trong các nơi trưng bày những vật dụng quân sự.

Bảo tàng viện Fort Gerhard nguyên là một đồn binh được xây cất từ thế kỷ 19 tại thị trấn Swinoujscie.

Mới đây, các giới chức của bảo tàng viện này cho gắn những máy hình an ninh rải rác trong bảo tàng viện.

Lúc đó họ mới biết là có những du khách đi viếng bảo tàng viện, đến những khu vực ít ánh sáng, đã “lòng xuân phơi phới”, công khai làm tình.

Trên Facebook, các giới chức của bảo tàng viện này đã viết ” chúng tôi xin thành thật yêu cầu những du khách, thật là không biết viết làm sao, xin làm ơn đừng có những hoạt động tình dục trong bảo tàng viện”

Theo ông Piotr Piwowarcryk, giám đốc của bảo tàng viện thì trong vòng chưa tới 1 tháng, mà những máy hình an ninh trong bảo tàng viện, đã thu hình được 3 cuộc làm tình của những người khách.

Ông giám đốc bảo tàng viện không muốn những người viếng thăm khác phải hoảng hồn khi trông thấy những cảnh làm tình nơi công cộng.

Ông giám đốc cũng nói thêm là có những cặp đã tìm chỗ khuất trong bảo tàng viện để làm tình mà không biết là bây giờ bảo tàng viện đã thiết lập những máy hình an ninh.

Theo luật của nước Ba Lan, thì làm tình nơi công cộng là việc bất hợp pháp và nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt 1,500 zloty ( khoảng 250 Mỹ kim)