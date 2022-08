Nơi an toàn nhất trên thế giới, một khi có cuộc chiến tranh nguyên tử xảy ra?

Những cuộc viếng thăm của các dân biểu, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến Đài Loan trong những tuần qua, đã gây những phẫn nộ từ giới lãnh đạo Trung quốc, vì họ vẫn xem Đài Loan là một phần đất của Trung quốc.

Hàng loạt những cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung quốc diễn ra xung quanh Đài Loan trong những ngày qua.

Sau khi Hoa Kỳ đem 4 chiếc máy bay tàng hình B2 đến căn cứ không quân Queensland ở Úc Đại Lợi, thì Trung quốc lại cho mở một cuộc tập trận lớn ở eo biển Đài Loan với 51 chiến đấu cơ và 6 chiến hạm: nguy cơ của một cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tại Ukraine thì cuộc xâm lăng của quân Nga vào xứ này bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm nay 2022 và cho đến nay, ngày 18 tháng 8 thì cuộc chiến vẫn gay go chưa phân định hơn thua.

Những tin tức cho biết là quân Nga chiếm đóng nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia ở Ukraine và hiện đang có những cuộc pháo kích xung quanh nhà máy điện nguyên tử này: nguy cơ của một cuộc rò rỉ phóng xạ có thể xảy ra.

Trong khi đó, quân lực Nga cũng đem những chiến đấu cơ Mig 31, là loại chiến đấu cơ mang những hỏa tiễn siêu thanh và cũng có thể chở những đầu đạn nguyên tử.

Theo nhận định của nhiều khoa học gia thì nếu một cuộc chiến nguyên tử diễn ra, sẽ có khoảng 5 tỷ người trên thế giới bị chết , và phần lớn là chết đói.

Nếu cuộc chiến tranh nguyên tử diễn ra giữa các cường quốc trên thế giới thì nơi nào là nơi an toàn nhất cho những người lương dân vô tội?

Theo nhận định của báo Daily Mail thì Úc Đại Lợi là một trong những nơi an toàn nhất cho mọi người, để có thể sống sót sau một cuộc chiến tranh nguyên tử.

Nơi nguy hiểm nhất là Âu Châu và đặc biệt ở nước Anh: nguy cơ bị chết trong cuộc chiến nguyên tử của một người Anh có thể lên đến 90 phần trăm.

Úc và gồm cả Tân Tây Lan nằm biệt lập mà xung quanh là biển.

Những nông trại lúa mì ở nước Úc sản xuất đủ để nuôi sống những người Úc một khi cuộc chiến tranh nguyên tử xảy ra.

Cũng có những người Canadians cẩn trọng lo xa, đã bắt đầu mua đất ruộng ở khu vực xung quanh các thành phố lớn ở tỉnh bang Ontario, để có thể tự trồng trọt nuôi thân, nuôi gia đình một khi có cuộc đại chiến nguyên tử diễn ra..