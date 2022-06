Nơi mà người ta có khả năng mua nhà nhất ở Canada.

Saskatoon: Trong 3 năm trước thì nơi mà có giá nhà rẻ nhất Canada là tỉnh bang New Brunswick.

Sau thời đại dịch covid, tình hình đổi khác: giá nhà đã gia tăng mạnh trên toàn Canada và tỉnh bang New Brunswick không còn là nơi có giá nhà rẻ nhất Canada nữa.

Theo những tính toán của hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) thì trong tháng 4 năm nay 2022, giá trung bình 1 căn nhà ở tỉnh bang New Brunswick, bao gồm tất cả loại nhà, lên đến $313,700 hay gia tăng 34.2 phần trăm trong vòng 1 năm.

Hàng chục ngàn người bao gồm cư dân ở các tỉnh bang khác, những di dân và những người tỵ nạn đã đến tỉnh bang New Brunswick xin nhận nơi này làm quê hương , và vì thế giá nhà ở tỉnh bang New Brunswick không còn rẻ như trước.

Theo sở Thống Kê Canada thì trong 3 năm qua, có thêm 31 ngàn người chọn tỉnh bang New Brunswick làm quê hương.

Tỉnh bang Saskatchewan đã trở thành nơi có giá nhà rẻ nhất Canada. Theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada CREA, thì giá trung bình 1 căn nhà ở tỉnh bang Saskatchewan trong tháng 4 vừa qua là $295,000 gia tăng từ mức $258,900 trong tháng 4 năm ngoái 2021.

Giá trung bình 1 căn nhà ở Canada bao gồm tất cả loại nhà và bao gồm cả hai vùng đại thủ phủ Vancouver và Toronto trong tháng 4 vừa qua là $746,146.