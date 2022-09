Nơi nào có giá nhà sút giảm nhiều nhất ở Canada?

Ottawa: Giá nhà đã tiếp tục sút giảm ở Canada, nhưng không phải nơi nào cũng giảm như nhau. Theo bản tường trình của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, phổ biến hôm thứ sáu ngày 16 tháng 9, thì giá trung bình 1 căn nhà ở Canada trong tháng 8 năm nay 2022 là $637,673, sút giảm 3.9 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên không phải giá nhà sút giảm đồng loạt, có nhiều nơi giá nhà gia tăng và cũng có nhiều nơi giá nhà sút giảm trên 20 phần trăm.

1. Tỉnh bang Ontario: Giá trung bình 1 căn nhà trong tỉnh bang Ontario trong tháng 8 là $904,800, sút giảm 15.9 phần trăm so với giá nhà lên cao nhất vào tháng 2 năm nay 2022.

Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto sút giảm 15.2 phần trăm và ở mức 1.2 triệu dollars.

Những vùng có giá nhà sút giảm nhiều nhất là thành phố Cambridge có giá nhà sút giảm 24.5 phần trăm, giá nhà ở thành phố London sút giảm 23 phần trăm.

Những nơi có giá nhà gia tăng cao ở tỉnh bang Ontario, ở những vùng bancroft, Sault Ste Marie, Windsor Essex có giá nhà gia tăng từ 10 phần trăm lên đến 14 phần trăm.

2. Tỉnh bang British Columbia: Nhà ở tỉnh bang B.C. có giá đắt nhất Canada: trung bình 1 căn nhà ở tỉnh bang này bán với giá $995,000.

Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver sút giảm chỉ có 4.6 phần trăm so với giá nhà lên đến đỉnh trong tháng 2 năm nay.

Tuy nhiên giá nhà ở vùng thung lũng Fraser sút giảm 11.2 phần trăm.

Giá nhà ở vùng đảo Vancouver gia tăng 6.9 phần trăm.

3.Tỉnh bang Quebec: giá nhà ở tỉnh bang Quebec không sút giảm nhiều: Giá nhà trong tháng 8 ở mức $489,900, sút giảm có 2.5 phần trăm. Giá nhà ở thành phố Montreal là $523,700: sút giảm 2.4 phần trăm.

4. Tỉnh bang Alberta: Giá nhà ở tỉnh bang Alberta trong tháng 8 năm nay 2022 là $469,900 gia tăng 2.5 phần trăm trong vòng 6 tháng. Giá nhà ở thành phố Calgary gia tăng 10.6 phần trăm,: thành phố có giá nhà gia tăng mạnh nhất miền tây Canada.

5. Các tỉnh bang miền Đại Tây Dương: giá nhà trung bình ở các tỉnh bang Đại Tây Dương thay vì sút giảm, lại gia tăng.

Giá trung bình 1 căn nhà ở tỉnh bang Nova Scotia trong tháng 8 là $395,300: giá tăng 10.3 phần trăm so với giá nhà trong tháng 2.

Giá nhà gia tăng 6.5 phần trăm ở tỉnh bang New Brusnwick và 7.9 phần trăm ở tỉnh bang Newfoundland.

Tỉnh bang Prince Edward Island là tỉnh bang có giá nhà gia tăng mạnh nhất Canada: gia tăng 13.1 phần trăm.