Nữ dân biểu Mỹ gốc Việt cầm đầu một phái đoàn lập pháp Mỹ đến thăm viếng Đài Loan.

Cám ơn mọi người đã ra ủng hộ buổi BBQ tại Saigon Park, Mississauga với Thời Báo và United Together hôm Labour Day, Sep 5th, 2022.Thời Báo và United Together cùng với Mississauga Food Bank rất cảm kích những sự đóng góp của các bạn.Và đồng thời ban tổ chức củng cám ơn các volunteer làm việc chăm chỉ cả ngày để giúp tạo ra một ngày khó quên!Thank you everyone!