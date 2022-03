Nữ hoàng Anh ‘đau lòng vì các con đổ vỡ hôn nhân’

Nữ hoàng Anh Elizabeth II rất buồn khi 3 trong cuộc 4 hôn nhân của các con đều đổ vỡ, theo một cuốn tiểu sử mới về hoàng gia: “Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II” (Nữ hoàng trong thời đại của chúng ta: Cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II).

Tác giả Robert Hardman viết trong cuốn sách: “Dù hiếm khi bộc lộ cảm xúc, Nữ hoàng đặc biệt buồn bã khi nhắc tới các cuộc hôn nhân có kết thúc buồn của ba người con. Một cựu nhân viên từng làm cho hoàng gia chia sẻ thỉnh thoảng người đó lại cảm nhận được nỗi đau lòng của bà”.

Ba người con của Nữ hoàng 95 tuổi là Thái tử Charles, Hoàng tử Andrew và Công chúa Anne, đều từng ly hôn. Hoàng tử út Edward là người con duy nhất duy trì cuộc hôn nhân viên mãn từ năm 1999.

Một cựu nhân viên cung điện đã tiết lộ với tác giả Hardman rằng Nữ hoàng đau buồn nhiều hơn so với những gì bà thể hiện. Người này cho biết: “Tôi nhiều lần an ủi bà rằng chuyện ly hôn đang thường thấy xảy ra khắp nơi. Bà ấy chỉ nói ‘Ba trên bốn người!’ với nỗi buồn bã và bất mãn. Không nên xem nhẹ nỗi đau của bà”.

Dù vậy, Charles Anson, cựu phát ngôn viên của Nữ hoàng Anh, tiết lộ trong cuốn sách rằng Nữ hoàng luôn giữ thái độ bình tĩnh khi ba cuộc hôn nhân của các con đổ vỡ. Ông khẳng định Nữ hoàng “không bao giờ cáu kỉnh mà hoàn toàn bình tĩnh”.

Anson chia sẻ với Hardman: “Vấn đề này đôi khi rất xấu hổ, nhưng Nữ hoàng tiếp tục giải quyết chúng. Thật yên tâm khi làm việc cho một người không bị khuất phục trước những tình cảnh như vậy”.

Các nhân viên đều rất khâm phục với cách Nữ hoàng giải quyết những lùm xùm xung quanh Thái tử Charles và Công nương Diana. Hardman cho biết: “Bà bình tĩnh trước nghịch cảnh, như thể không có điều gì xảy ra. Bà học theo cách phản ứng của cha mình những ngày đi biển, bình tĩnh đương đầu với đại dương”.

Dù Nữ hoàng đôi khi bị đánh giá phản ứng chậm, Hardman khẳng định bà “chưa bao giờ bối rối”. Tác giả nhấn mạnh: “Bà luôn tĩnh tâm khi đối mặt với khủng hoảng”.

Thái tử Charles, 73 tuổi, và cố Công nương Diana ly hôn năm 1996 sau 15 năm chung sống. Charles khi đó thừa nhận đã có mối quan hệ tình cảm lâu dài với bà Camilla, người cùng ông tái hôn năm 2005 và sẽ trở thành Vương hậu nước Anh khi Thái tử lên ngôi.

Công chúa Anne, 71 tuổi, kết hôn với đại úy Mark Phillips từ năm 1973 và ly dị vào năm 1992. Bà sau đó tái hôn với sĩ quan hải quân Timothy Laurence.

Hoàng tử Andrew, 62 tuổi, kết hôn với vợ Sarah Ferguson vào năm 1986 và duy trì cuộc hôn nhân tới năm 1996.

Hoàng tử Edward, 58 tuổi, con trai út của Nữ hoàng, là người duy nhất có cuộc hôn nhân viên mãn cùng Sophie, nữ bá tước xứ Wessex, từ năm 1999.

Ngày 6/2/1952, Nữ hoàng Anh Elizabeth II trở thành người kế vị sau khi vua cha George VI qua đời. Một năm sau tang lễ của vua George VI, Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức lễ đăng quang tại Tu viện Westminster, London, Anh, ở tuổi 27.