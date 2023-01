Nữ hoàng “tiền ảo” lường gạt 4 tỷ Mỹ kim của những nhà đầu tư và biệt dạng.

New York: Vào tháng 4 năm 2016, khi việc đầu tư vào tiền điện tử hay tiền ảo trở nên một cách phất lên làm giàu một cách mau chóng, khi có những người trẻ tuổi cả gan bỏ tiền đầu tư vào tiền ảo, một sớm một chiều trở thành những nhà triệu phú với tài sản hàng chục triệu Mỹ kim, thì cũng là thời của bà Rija Ignatova.

Bà Ignatova đã tự mệnh danh bà là ” nữ hoàng tiền ảo”, thiết lập một quỹ đầu tư tiền ảo có tên là OneCoin cạnh tranh với đồng tiền ảo BitCoin.

Trong năm 2016 ra mắt quỹ OneCoin, bà Ignatova đã tự phụ nói là trong vòng 2 năm, đồng OneCoin sẽ đè bẹp đồng Bitcoin.

Trong vòng theo phong trào đầu tư vào tiền ảo, các nhà đầu tư đã bỏ 4 tỷ Mỹ kim đầu tư vào Onecoin.

16 tháng sau khi ra mắt quỹ OneCoin, bà Ignatova đã lên máy bay đến thành phố Sofia, xứ Bukgaria, và từ đó cho đến nay người ta không tìm thấy tăm dạng của người “nữ hoàng tiền ảo’ này.

Theo các giới chức thẩm quyền thì OneCoin là m một cách lừa đảo kiểu hình tháp ( pyramid scheme).

Bà Igantova đã quảng cáo là tiền đầu tư vào quỹ OneCoin sẽ gia tăng gấp từ 5 lần cho đến 10 lần, và hàng triệu người trên thế giới đã tin theo.

Bà Ignatova là một trong 10 nghi can hàng đầu, và là người phụ nữ duy nhất trong số 10 nghi can này, đang bị cơ quan cảnh sát liên bang Hoa Kỳ FBI tầm nã.

Nghi can Ignatova năm nay 42 tuổi, là một người có quốc tịch Đức, nhưng sinh quán ở xứ Bulgaria.

Nghi can này được học bổng học về luật ở trường đại học Oxford, Anh quốc, trước khi đi làm về nhành đầu tư cho công ty McKinsey & Company.

Nghi can Ignatova thông thạo nhiều thứ tiếng gồm cả tiếng Anh, Nga, Đức và Bulgaria, đã giúp bà ta thành công trong việc lôi cuốn thêm các nhà đầu tư vào vòng lường gạt.