Nụ hôn của sói

Cuộc sống tối tăm thế nào cũng không vấn đề gì, không rực rỡ tươi đẹp cũng chẳng sao, chỉ cần người ta có việc gì đó cho hắn làm là tốt rồi!

Tô, đệ tử của hắn, tỏ ra rất hiểu ý liền đến bên hắn hỏi: “Anh Phong, có cần em tìm giúp anh một người đẹp không?”

“Người đẹp?” Hắn lia mắt một lượt khắp hộp đêm đang “ầm ầm cuộn sóng.”

“Chả có hứng!”

Hắn cũng từng muốn tìm một cô gái để khỏa lấp những lúc cô đơn. Có lần, hắn gặp một cô gái rất xinh xắn, trông có vẻ thuần khiết. Thế là hắn gọi cô ta đến tâm sự, ai ngờ khi hắn còn chưa nghĩ ra màn mở đầu thế nào, thậm chí chưa kịp hỏi tên thì cô ta đã tựa vào vai hắn, đặt tay lên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt chải màu phấn hồng của cô ta cứ nhìn chăm chăm vào cổ áo để mở của hắn…

Nếu không phải là đàn ông, nhất định hắn sẽ nói: “Tâm sự tình cảm trước không được sao? Cô không thấy là tôi cũng có tâm hồn à?”

Tô nhìn vẻ mặt ảo não của hắn, rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Hộp đêm mới tuyển vài anh chàng trông cũng được lắm!”

“Anh chàng?” Vì quá ngạc nhiên nên hắn nói hơi to. Khi nhận ra là bọn đàn em đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, hắn liền đánh vào đầu Tô: “Biến đi! Mắt mày thế nào mà lại bảo tao thích đàn ông hả?”

Tô xoa xoa đầu ngồi sang một bên, lơ mơ nhìn mọi người, vẻ mặt như đang muốn nói: “Anh không thích ông, chả lẽ thích phụ nữ?”

Đến chiều tối, An Dĩ Phong thực sự không chịu nổi ánh đèn màu trong hộp đêm, hắn lái xe về nhà. Vừa bước xuống xe, hắn bất ngờ gặp lại cô gái buổi trưa đã chạy đuổi theo hắn mấy con phố liền. Tay trái cô đang kéo một va li rất to, tay phải xách một chiếc túi du lịch, trên lưng còn đeo một cái ba lô to hơn cả lưng, trông thật tội nghiệp…

Lúc hắn định thể hiện sự “ga lăng” để cảm ơn cô vì “hành động vĩ đại” đuổi theo hắn qua năm con phố lúc ban trưa thì một thằng bé chừng mười ba, mười bốn tuổi chạy đến, nhanh như cắt móc ví tiền trong túi của cô rồi cắm cổ bỏ chạy.

Cô sững người một giây, không hoảng hốt như những cô gái khác, cũng không la lối mà vứt đống đồ xuống đất rồi đuổi theo. Cô chạy nhanh như sóc, chưa đầy hai trăm bước đã tóm được thằng bé kia.

“Này…” Cô vừa thở hỗn hển vừa lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Cậu bao nhiêu tuổi?”

An Dĩ Phong nghe thấy vậy liền bật cười, câu hỏi thật đáng yêu.

“Bỏ tay ra!” Thằng bé cố gắng thoát ra, nhưng cố đến mấy cũng không thoát được. Nó đành vứt ví tiền xuống đất, khó chịu quát lên: “Trả đấy!”

“Bé tí tuổi thế mà đã dám cướp đồ của người khác, đi cùng tôi đến đồn cảnh sát…”

Thằng bé tròn xoe mắt sợ hãi, vội quỳ xuống đất, giọng đáng thương: “Em mới mười một tuổi, mẹ em bị bệnh, em muốn mua thuốc cho mẹ. Em biết sai rồi, em không dám làm thế nữa đâu.”

“Đừng có lừa tôi.”

“Em nói thật mà, chị tha cho em đi.” Nó vừa nói vừa khóc.

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ đầu tóc rối bù khập khiễng bước đến trước mặt cô, ôm lấy chân cô khóc: “Nó mới có mười một tuổi, đến đồn cảnh sát thì sau này nó làm người thế nào được nữa. Cô đưa tôi đi thay nó, tất cả là vì tôi bị bệnh… tất cả là do lỗi của tôi…”

Tư Đồ Thuần nhìn cậu bé tội nghiệp, rồi lại nhìn người phụ nữ gầy gò, ánh mắt phẫn nộ chuyển sang thương hại, cô từ từ buông tay ra.

“Chị ở đâu?”

Người phụ nữ chỉ tay sang đống lộn xộn trông như bãi rác bên kia đường. “Tôi sống ở đó.”

Ở một góc khuất bên kia đường trải toàn báo cũ, trên đó đặt một chiếc chăn mỏng bẩn thiu, bên cạnh là bát đĩa vừa sứt vừa bẩn, và một vài đồ vật khác mà cô không nhìn ra là cái gì.

Một người sống ở nơi như thế thì có làm điều gì xấu xa cũng có thể tha thứ được. Tư Đồ Thuần cúi người nhặt chiếc ví lên, lấy hết số tiền mấy trăm đồng trong đó ra và nói: “Số tiền này để chị đi mua thuốc, ngày mai tôi sẽ giúp chị liên lạc với hội Hồng thập tự để họ đến đưa chị đi chữa bệnh.”

“Cảm ơn! Cô thật tốt!”

“Đây là việc tôi nên làm. Sau này có gì khó khăn, chị cứ đến tìm tôi. Tôi ở phòng 501 tòa nhà A của khu này.”

Lời cảm ơn rối rít của người phụ nữ và cậu bé không khiến Tư Đồ Thuần cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, bước chân của cô càng thêm nặng nề. Cô bước đến trước cửa khu nhà, cầm túi hành lý lên, quay lại nhìn góc khuất trải đầy báo cũ bên kia đường, buông tiếng thở dài…

Tư Đồ Thuần không hề biết rằng, sau khi cô vừa bước vào nhà thì người phụ nữ ăn xin liền quay ra tranh nhau với thằng bé số tiền mà cô đã bố thí.

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc vừa diễn ra, An Dĩ Phong lắc đầu ái ngại: “Cô gái ngốc nghếch như vậy mà đến đây sống thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta bán mất!”

Thế nào là duyên phận? Đó là “nhân sinh trùng phùng”.

Cũng ngày hôm đó, lúc mười hai giờ đêm…

An Dĩ Phong xuống cửa hàng dưới nhà để mua thuốc lá, lúc định trả tiền thì hắn nhìn thấy Tư Đồ Thuần ở góc cửa hàng, cô đang cầm thỏi son mẫu thoa lên đôi môi mềm mại của mình, sắc mặt nhợt nhạt bỗng hồng lên một chút, cô mím mím môi, hất hất cằm dưới, nói: “Xấu chết đi được!” Rồi đặt thỏi son xuống, cô ôm mấy thùng mì tôm ra quầy thu ngân thanh toán.

Lần đầu tiên An Dĩ Phong có cảm giác như mình không hề tồn tại, suýt nữa thì họ đâm vào nhau, cô hoàn toàn không nhìn thấy hắn.

Hắn hỏi cô: “Em sống ở toà nhà đối diện kia à?”

Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai khác nữa, cô mới chắc chắn là hắn đang nói chuyện với mình.

“Đúng, có chuyện gì vậy?”

“Quanh đây toàn người xấu thôi, tốt nhất là em đừng tin bất cứ ai!”

“Nói như thế thì anh cũng là người xấu phải không? Vậy tôi có nên tin lời anh không?”

“Em?” Hắn tiến lại gần, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trên người cô khác hẳn với những mùi nước hoa mà hắn từng biết, mùi hương ấy đặc biệt đến khó tả.

“Anh là kẻ xấu nhất đấy… buổi tối mà gặp anh thì phải cẩn thận, tốt nhất là tránh xa một chút.”

Cô nhìn hắn một chút, rồi gật gật đầu: “Câu đùa rất buồn cười!”

“Anh nói thật đấy!”

Cô sắp xếp lại mấy thùng mì rồi đi ra. Đi đến cửa, cô quay lại mỉm cười với hắn.

“Nếu anh thực sự là kẻ xấu, thì nhìn thấy tôi cũng phải cẩn thận, tốt nhất là hãy tránh đi!”

An Dĩ Phong nhìn cô đi vào bóng đêm, rút một điếu thuốc ra.

“Cô gái này thật thú vị!”

Một tên đàn em trong cửa hàng liền lấy bật lửa châm thuốc giúp hắn.

“Anh Phong, cô gái này nhìn là biết gái nhà lành!”

“Thế à?” An Dĩ Phong nhếch mép, rít một hơi thật manh rồi nhả khói ra.

“Tao thích nhất là gái nhà lành.”

Chương 4

Có người nói tình yêu bắt đầu trong im lặng.

Vì vậy, có những thứ ngẫu nhiên, nhưng trong cái ngẫu nhiên luôn tồn tại cái tất nhiên.

Ví như chàng thanh niên lông bông An Dĩ Phong lại gặp cô gái thông minh, đáng yêu và giàu tình cảm Tư Đồ Thuần.

An Dĩ Phong ngậm điếu thuốc đi ra khỏi cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy Tư Đồ Thuần bị mấy tên say rượu liêu xiêu vây quanh. Hắn xoa xoa trán, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn trêu ghẹo gái nhà lành chứ.

Nhưng biểu hiện của Tư Đồ Thuần khiến hắn hơi ngạc nhiên. Bình thường thì những cô gái bị bọn say rượu vây quanh, nếu không hoảng hốt kêu “cứu tôi với” thì cũng sợ hãi bỏ chạy. Còn Tư Đồ Thuần vẫn rất bình tĩnh, quan sát đám đàn ông đang tiến từng bước về phía cô.

“Em gái!” Một tên cao chưa đến mét rưỡi tiến đến, giọng lè nhè. “Từ trước tới giờ anh trai này chưa bao giờ nhìn thấy em, mới đến à?”

Trong bóng đêm, An Dĩ Phong không nhìn rõ mặt tên đó, nhưng nghe giọng nói hắn nhận ra ngay là ai. Đó là một người anh em của anh cả Lôi, giới giang hồ gọi hắn là anh Dương. Tên này cái gì cũng tốt, có nghĩa khí, có thể kết huynh đệ được, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là háo sắc. Đối với đàn ông, háo sắc cũng chẳng có gì to tát, nhưng cái kiểu cứ gặp gái đẹp là thề sẽ phải lôi lên giường bằng được như hắn thì thực sự hơi quá.

An Dĩ Phong dập điếu thuốc và bước đến. Hắn chẳng rảnh rỗi mà làm “anh hùng cứu mỹ nhân”, nhưng vì người ta nhặt được ví tiền của hắn, rồi lại chạy qua năm con phố để trả lại cho nên hắn không thể đứng ngoài làm ngơ được.

Đâu ngờ hắn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng “bốp”.

Nếu không tận mắt nhìn, An Dĩ Phong không thể tin rằng cô gái bề ngoài có vẻ yếu ớt mà đánh người thì mạnh và ra đòn nhanh đến thế. Chẳng cần nói đến anh Dương đang say rượu kia, ngay cả An Dĩ Phong cũng không chắc là mình tránh kịp.

“Ái chà!” Anh Dương nổi giận, túm lấy tóc của Tư Đồ Thuần. Cô quay phắt lại, ném thùng mì tôm đang cầm trên tay vào hắn ta, hắn ta vội né người để tránh. Tư Đồ Thuần liền bỏ chạy.

Thật không may là cô lại đâm sầm vào An Dĩ Phong.

Một mùi hương nhẹ nhàng, một chút ấm áp, và một sự mềm mại đặc biệt… Mặc dù người ta chủ động sà vào lòng mình, nhưng hắn cũng phải thể hiện phong độ quân tử một chút, liền ôm gọn cô trong vòng tay. Tư Đồ Thuần nhìn thấy hắn hết sức ngạc nhiên, rồi vội vàng vùng vẫy thoát ra.

Hắn ho nhẹ một tiếng rồi, cười nói: “Cưng, đừng sợ! Anh Dương đùa với cưng thôi mà.”

“Anh…”

Hắn ngắt lời cô: “Không mau xin lỗi anh Dương đi.”

Anh Dương nhìn thấy hắn, vẻ mặt đang tức giận liền trở nên tươi cười.

“Ồ! Thảo nào mà cô gái xinh đẹp này lại nóng tính như vậy, hóa ra là người phụ nữ của em!”

“Xin lỗi anh, anh đừng chấp cô ấy! Hôm nào em mời anh ăn lẩu cho bớt nóng nhé!”

“Ha ha! Thế sao được!” Anh Dương lắc đầu, liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tư Đồ Thuần.

“Hai người cứ vui vẻ, anh đi trước đây!”

Đợi lúc anh Dương cùng lũ đệ tử đi xa, Tư Đồ Thuần mới đứng thẳng người, liếc nhìn hắn, rồi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô lại lúng túng né tránh, khuôn mặt ửng hồng…

“Cảm ơn anh!” Ánh mắt thẹn thùng của thiếu nữ khiến ngực hắn nóng ran. Hắn lại nổi hứng trêu đùa cô: “Em định cảm ơn anh thế nào?”

Cô ngây ngô nhìn hắn. Vẻ ngây ngô ấy thật đáng yêu.

“Anh cứu em, theo lẽ thường thì… em phải lấy thân báo đáp.” Hắn chỉ định đùa cô chút thôi, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vừa ngại ngùng vừa tức giận của cô, hắn phải nghĩ lại… Nếu cô ấy có đồng ý, thì chưa chắc hắn đã nhận.

Hắn liếc nhìn đống mì tôm bị giẫm nát dưới đất, nói: “ Yên tâm đi, không cần em phải trao thân cho anh đâu. Anh mời em đi ăn!”

“Tại sao?”

“Vì em nhặt được ví tiền của anh, đuổi theo anh qua năm con phố liền.”

Cô bỗng nhớ ra, rồi lắc đầu: “Không cần, đó là việc tôi nên làm.”

“Nhiều lời quá, chỉ là mời em một bữa ăn thôi mà, chứ có phải ăn em đâu…”

Hắn không cho cô cơ hội từ chối, kéo cô chạy đến một quán ăn gần đó.

Trong quán ăn, Tư Đồ Thuần chỉ cúi mặt chú tâm gắp thức ăn, không nói một câu nào. An Dĩ Phong chăm chú nhìn cô. Hắn đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng cho dù khuôn mặt họ có đẹp thế nào đi nữa, trang điểm có kỹ càng thế nào đi nữa cũng không thể che giấu được những thứ tục tằn, thói hư vinh, thế lực, sự buông thả… Tất cả đều hiện rõ trong mắt họ. Nhưng Tư Đồ Thuần thì khác, cô có cặp mắt trong sáng như cặp mắt của một đứa trẻ vậy.

“Em có bạn trai chưa?”

Những người đàn ông sống trong giới giang hồ như hắn chẳng hiểu thế nào là ý tứ, tế nhị. So với Anh Dương, hắn thấy mình vẫn còn chưa quá sỗ sàng.

Tư Đồ Thuần ngây người một lúc mới nuốt được miếng cơm trong miệng, lắc lắc đầu.

“Anh cũng chưa có… bạn gái.”

Hắn cười và ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Hắn vừa cầm cốc nước đá lên uống một ngụm thì hắn cười ranh mãnh nói: “Hay là chúng mình kết thành một đôi đi.”

Cô phì nước, ho sặc sụa, mặt càng đỏ, nhưng vẫn không nói lời nào. Khuôn mặt yêu kiều của cô vô cùng mê hoặc. Hắn nhìn cô mà trong lòng thấy ngứa ngáy, chỉ muốn ôm chầm lấy!

“Được không?” Hắn lại hỏi một lần nữa.

“…”

“Em nói gì đi. Rốt cuộc là có được không, em phải nói gì chứ!”

Cô vẫn im lặng.

An Dĩ Phong không thể kiên nhẫn hơn nữa. Thái độ gì vậy? Không từ chối, cũng không chấp nhận.

“Em mà không chịu nói, thì anh coi như em đã đồng ý rồi!”

Cô nhìn hắn, chớp chớp mắt. “Tôi có quyền giữ im lặng.”

An Dĩ Phong cố nhịn để không chửi bậy: “Anh không phải là cảnh sát, em sợ gì chứ?”

“Tôi sợ anh là kẻ xấu!”

Nói cũng đúng!!!

Để bắt đầu quá trình tìm hiểu, hắn quyết định nói ra một vài ưu khuyết điểm của mình.

“Anh hơi xấu xa một chút, nhưng bản tính lương thiện. Tuy anh không đẹp trai nhưng giàu tình cảm… Dù sao thì em cũng chưa tìm được bạn trai, vậy cứ chọn anh đi.”

Cô cúi mặt, cười thầm.

Rõ ràng là cô cũng không ghét hắn.

An Dĩ Phong bỗng thấy tinh thần được khích lệ khi nhìn cô cười. Hắn chầm chậm đưa tay ra, thận trọng đặt trên tay cô. Tư Đồ Thuần ngập ngừng một lúc rồi rút tay về, cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp ấy truyền vào trong máu hắn.

Chạm tay đã thấy thích như vậy, không biết những chỗ khác thì thế nào… Hắn hiếu kỳ nhìn vào nơi mềm mại nhất, lôi cuốn nhất của phụ nữ… Đường cong mềm mại kia khiến người hắn nóng bừng lên, cô khiến bản năng nguyên thủy nhất của gã đàn ông trong hắn trỗi dậy…

Tư Đồ Thuần nhìn đôi mắt nóng bỏng của hắn, liền nói: “Tôi phải về nhà.”

“Anh đưa em về.”

“…”

Cô vẫn im lặng không nói gì.

An Dĩ Phong đưa cô về đến cửa, bỗng có cảm giác không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình. Hắn giữ lấy tay cô, một lần nữa lại bày tỏ “thâm tình”: “Anh thích em, mặt kệ em có đồng ý hay không, bắt đầu từ ngày hôm nay, em là bạn gái của anh.”

Cô lí nhí hỏi: “Không được thương lượng lại à?”

“Không thương lượng!”

“Ồ!” Cô quay lưng, chạy nhanh về phía cầu thang của khu nhà.

An Dĩ Phong nhìn theo bóng dáng cô khuất dần vào bóng tối.

“Ồ…” Nghĩa là thế nào?”

***

Đêm đó, An Dĩ Phong trằn trọc không sao ngủ được. Hắn nằm trên giường, hình dung nụ cười thẹn thùng của cô rồi mơ tưởng viển vông. Thảo nào mà những kẻ háo sắc đều thích con gái nhà lành. Cũng thú vị, khá thú vị!

Hai giờ đêm, hắn không chịu nổi, liền nhấc máy gọi điện cho Hàn Trạc Thần.

“Có việc gì vậy?”

Giọng nói ngái ngủ từ đầu giây bên kia vọng lại.

“Hôm nay em gặp một cô gái, cô ấy rất…”

“Nói vào vấn đề chính đi!”

“Từ khi quen biết đến khi đưa cô ấy lên giường mất bao lâu?”

“Nếu tính cả thời gian cởi quần áo nữa là năm phút!”

“Mẹ kiếp!” An Dĩ Phong chửi nhỏ. “Em không nói gái chơi!”

“Ồ! Thế thì phải lâu hơn chút…” Đầu dây bên kia im lặng một lát, Hàn Trạc Thần như đang suy nghĩ. “Ít nhất là hai tiếng!”

“Mẹ kiếp, anh không nói chuyện yêu đương với con gái trước được à?” Chưa kịp để đối phương trả lời, hắn dập luôn máy.

Một phút sau, Hàn Trạc Thần gọi lại, giọng không còn ngái ngủ nữa: “Đừng bao giờ dính vào chuyện tình cảm với phụ nữ.”

“Tại sao?”

“Trên đời này có hai loại phụ nữ, một loại hại mình, một loại bị mình hại!”

Hắn thích cô, đương nhiên sẽ không hại cô.

“Em chỉ muốn thử một lần, bị cô ấy hại chút cũng không sao!”

“An Dĩ Phong, mẹ kiếp, không phải là anh sợ chú bị hại, mà anh sợ chú hại người ta!”

Hắn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã dập máy. Hắn lặng yên nghe tiếng tít tít từ điện thoại phát ra. Không sợ hắn bị hại thì có gì mà phải nóng giận thế chứ! Tên Hàn Trạc Thần này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là ăn nói ngang tàng!

Mấy ngày liền sau đó, An Dĩ Phong thấy thật nhàm chán. Hắn chẳng có việc gì làm, cứ lang thang trên phố, chờ mong một lần “không hẹn mà gặp”.

Thậm chí hắn còn tưởng tượng ra rất nhiều câu đối thoại khi gặp lại.

“Chào em, lâu lắm rồi không gặp!” Hoặc: “Mấy ngày nay em chạy đi đâu vậy? Anh lại tưởng em chạy theo người đàn ông nào rồi!” Không thì là: “Anh là bạn trai của em, em cần phải nói cho anh biết số điện thoại liên lạc của em chứ!”

Một đêm, lúc An Dĩ Phong ngà ngà say bước ra khỏi hộp đêm, họ đã gặp lại nhau. Những câu nói mà hắn chuẩn bị đều không dùng được bởi Tư Đồ Thuần đi cùng với mấy cảnh sát nữa, bộ cảnh phục cô mặc trong đêm tối thật chói mắt.

Gió đêm lạnh đến thấu xương, dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng hắn.

Hắn im lặng đi qua cô, cố tránh đôi mắt biết cười của cô, nhưng khi nghe thấy một cảnh sát nói: “Hắn chính là An Dĩ Phong…” thì hắn không thể không quay đầu lại. Trong bộ cảnh phục nghiêm trang đó, trông cô không còn mảnh khảnh, yếu đuối nữa, ngược lại phong thái rất uy nghiêm.

Ánh đèn hắt ra từ hộp đêm chiếu lên khuôn mặt vô cùng thuần khiết của cô, cô nhoẻn miệng cười, vừa mỉa mai vừa chua chát: “Trò đùa này thực sự rất buồn cười!”

Hắn cũng cười, trong đầu nghĩ: “Đúng thế! Cái trò đùa chết tiệt này thật buồn cười!”

Sau đó, họ gặp nhau rất nhiều lần. Tư Đồ Thuần luôn né tránh từ xa, còn hắn thì làm như không nhìn thấy, tiếp tục đường mình đi.

Nếu nói là hắn rất yêu cô, thì cũng không hẳn.

Hắn chỉ cảm thấy cô là một cô gái tốt, vậy thôi.

Nếu nói lúc đó hắn hoàn toàn không còn cảm giác nào với cô thì cũng không đúng… nhưng hắn biết rất rõ rằng, cảnh sát và tội phạm hoàn toàn khác nhau, họ tuyệt đối không thể có kết cục gì tốt đẹp!

Cho đến một ngày, hắn cùng đồng bọn đang nghênh ngang trên phố, bỗng thấy Tư Đồ Thuần đang đuổi bắt một tên cướp, hắn tò mò đứng lại xem. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ nữ đánh người đẹp như vậy. Mái tóc xoăn dài tung bay trong gió, nhìn còn thú vị hơn cả những điệu nhảy bốc lửa…

Vài phút sau, cô còng tay tên kia lại, nhặt chiếc mũ cảnh sát đội lên đầu rồi dẫn người rời đi. Nhưng trước mặt hắn vẫn như hiện lên từng động tác dứt khoát của cô.

Tô đứng bên cạnh lim dim mắt nói: “Ồ! Khu vực chúng ta có một nữ cảnh sát ngon lành phết, chân đá đẹp thế, thân hình mềm mại thế, lên giường chắc chắn sẽ làm cho đàn ông…”

Ức, một tên đệ tử khác liền vung tay đánh cho Tô một cái: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người ta là cảnh sát, không cẩn thận là chết!”

An Dĩ Phong đang như người mất hồn, nghe thấy thế đột nhiên cười khẩy: “Cảnh sát thì sao chứ? Tao phải thử xem cảnh sát có phải là phụ nữ hay không?”

Hai tên đệ tử sửng sốt, lại gần nhìn kỹ hắn: “Anh Phong, anh nói thật đấy à?”

“Thật!” Hắn cười nham hiểm: “Tao nhất định phải thử xem thịt thiên nga có mùi vị thế nào!”

Tô lắc đầu: “Anh Phong, hôm nay anh uống nhiều rượu quá à?”

Rượu uống chưa say nhưng lòng đã say… An Dĩ Phong lặng lẽ nhìn bàn tay hắn, lòng bàn tay ấy như còn in rõ sự nhẹ nhàng và hơi ấm của cô… Có kết quả hay không không quan trọng, dù sao không có việc gì làm cũng chán, vậy thì hắn cứ thử một lần xem sao.

Sau này hắn mới hiểu rằng, hắn yêu Tư Đồ Thuần kỳ thực không phải là vì tình yêu sét đánh, mà là vì con người thường không để ý đến những thứ mình đã có, luôn cố theo đuổi thứ mà họ chưa đạt được.

Chính vì thế mà người mù luôn hướng về phía ánh sáng, người gian ác luôn ngưỡng mộ chính nghĩa. Hắn cứ nhìn thấy Tư Đồ Thuần là lại thấy hưng phấn, tim đập nhanh hơn, biết rõ là sẽ không có kết quả, biết rõ cô sẽ từ chối, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa!

An Dĩ Phong cứ nghĩ rằng theo đuổi một cô gái rất dễ dàng, chỉ cần lãng mạn và thêm những lời thề non hẹn biển là chẳng cô nào từ chối được, không ngờ quá trình theo đuổi Tư Đồ Thuần lại thê thảm như vậy.

Ngày đầu tiên, hắn ôm một bó hoa hồng vĩ đại đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ dưới khu nhà cô, lúc nhìn thấy cô trong bộ cảnh phục nghiêm trang đi xuống, hắn cố kiềm chế phản ứng chạy trốn theo bản năng của tội phạm, lấy hết dũng khí tiến về phía cô.

Cô đưa mặt lạnh lùng nhìn hắn, rồi nghiêng người bước qua.

“Anh yêu em!”

Cô dừng bước, nhưng không quay lại nhìn hắn. Một lúc lâu sau, cô mới bình thản đáp: “Chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới.”

“Chỉ cần được ở bên em, anh nguyện trả bất cứ giá nào!”

Cô nhún vai, rồi bước đi không chút quyến luyến. Hắn vứt bó hoa vào thùng rác, xem ra những lời “đường mật” mà thằng Tô dạy hắn chẳng có tác dụng gì. Vẫn phải tìm cao thủ tình trường Hàn Trạc Thần để học vài chiêu.

Ngày thứ hai, với quyết tâm bừng bừng, mới sáng sớm hắn đã đi tìm Tư Đồ Thuần để tỏ tình. Hắn kéo tay cô đến một ngõ nhỏ bên đường, “thề non hẹn biển” cả một buổi sáng, chân tình đến mức chính hắn cũng phải cảm động, thế mà cô không nói lời nào.

Hắn sốt ruột quá, nắm chặt tay cô, hỏi to: “Em nói câu gì đi, được không?”

Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, nhưng không phải là nói với hắn mà là nói điện thoại với tổng bộ: “Tôi gặp một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, xin lập tức cho người đến đưa anh ta vào bệnh viện để kiểm tra, tránh gây hại cho người khác! Địa điểm là…”

“Em!” Hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt, nhưng Tư Đồ Thuần vẫn trơ như khúc gỗ.

Hắn nhìn cô, ánh nắng chiếu vào bộ cảnh phục màu xanh trên người cô càng uy nghiêm. Còn bộ quần áo đen sì của hắn thì dưới ánh nắng tươi sáng ấy cũng chẳng thấy tôn thêm vẻ gì.

Họ thật sự không phải là người ở cùng một thế giới.

An Dĩ Phong buông tay cô ra, nói: “Em nói đúng, tôi là một thằng điên. Trên thế giới có vô số phụ nữ, vậy mà tôi lại đi thích một nữ cảnh sát.”

Tư Đồ Thuần quay mặt đi, đến một cái nhìn áy náy cũng không để lại cho hắn. Thà cô cứ cho hắn thấy một tia cảm động, để hắn có thể tin là hắn không bị điên, nhưng cô không làm vậy.

An Dĩ Phong cười, đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Ngồi trong xe, hắn châm thuốc hút. Thất bại, thất bại thảm hại!

Nhưng hắn không cam tâm, hắn thề sẽ không từ bỏ!

Hắn nổ máy, vừa quay xe thì bỗng nhận thấy gương chiếu hậu mới hôm qua còn đầy bụi bẩn, bây giờ đã bóng loáng, không còn chút bụi nào. Hắn đưa tay miết lên cửa xe, vừa còn bụi, rõ ràng là không có ai rửa xe giúp hắn. Lạ thật, ai rỗi hơi mà lại đi lau gương chiếu hậu cho hắn chứ? Mà lại còn lau rất kỹ nữa.

***

Từ khi quen biết Tư Đồ Thuần, An Dĩ Phong không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Bởi cứ mỗi khi không có việc gì làm là hắn lại đến quấy nhiễu cô. Lần nào cũng bị cô phớt lờ, nhưng hắn vẫn thấy hứng thú với màn độc diễn của mình. Tóm lại, cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cô là tâm trạng hắn lại phấn chấn lạ thường.

Nhiều lúc, nửa đêm không ngủ được, An Dĩ Phong lại đứng bên cửa sổ hút thuốc, nhìn sang căn nhà đối diện. Gió lạnh từ ngoài thổi bay khói thuốc. Cửa sổ bên nhà đối diện, chiếc rèm trắng vẫn rủ xuống, chẳng thấy một chút ánh đèn. Muộn thế này rồi mà cô vẫn chưa về, không biết giờ này cô đang làm gì? Có phải cảnh sát ngày nào cũng bận rộn nghiên cứu đống hồ sơ giết người, trong đó liệu có những vụ giết người mà hắn đã ra tay không?

Có lần, hắn nhìn thấy Tư Đồ Thuần đứng ở bên cửa sổ ngẩn người, sắc áo ngủ màu vàng nhạt thanh nhã như hoa cúc, mái tóc vừa gội buông trên vai, quyến rũ không nói nên lời.

Hắn cười vẫy tay với cô, cô lập tức kéo tấm rèm lại. Hơn nữa sau đó, mặc dù là ban ngày hay buổi tối, tấm rèm ấy cũng không giờ được kéo ra. Điều đó có thể nói rõ cô ghét hắn thế nào!

Một buổi tối, An Dĩ Phong xem xong trận bóng, nhìn đồng hồ, lại nhìn sang lầu đối diện. Đã chín giờ hơn, phòng của cô vẫn chưa sáng đèn. Hắn thấy thật buồn chán, vừa định đóng cửa sổ thì chợt nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh chiếc xe của hắn ở dưới sân, bộ cảnh phục thật uy nghiêm.

Hắn đột nhiên cảm thấy dòng máu nóng sôi trào trong người, chạy với tốc độ nhanh nhất xuống dưới.

Lúc hắn xuống đến nơi, Tư Đồ Thuần vẫn đang đứng bên cạnh chiếc xe của hắn. Cô hà hơi lên mặt gương, sau đó dùng chiếc khăn tay trắng, cẩn thận lau. Cô lau rất cẩn thận, giống như đó là bảo bối rất quý giá của mình vậy.

Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô, khung cảnh thật yên tĩnh.

Hắn cứ nhìn, cứ nhìn, rồi chợt thấy ngực đau nhói. Hắn không rõ đó là cảm giác gì, và cũng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhói đau đến không thể nói nên lời.

Tư Đồ Thuần như cảm nhận được hắn đang đứng đó. Cô khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay lại. Vừa nhìn thấy hắn, cô bối rối nắm chặt chiếc khăn trong tay, nói: “Gương chiếu hậu của anh bẩn quá, không thể quan sát tốt, như thế dễ bị tai nạn.”

Hắn đăm đắm nhìn cô, nhìn rất lâu.

Thế giới trở nên rộng lớn hơn, dường như chỉ còn lại hai người họ đứng đó nhìn nhau.

Như đã qua một thế kỷ, An Dĩ Phong mới hỏi: “Em cũng thích anh, đúng không?”

Cô cắn đôi môi mềm mại của mình, nói nhỏ: “Chúng ta…”

“Đừng nói với anh là chúng ta không cùng một thế giới!” An Dĩ Phong khó chịu ngắt lời cô. “Anh chỉ muốn biết là rốt cuộc em có chút tình cảm nào với anh hay không thôi!”

Cô đi qua hắn, cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi là cảnh sát, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ cho anh vào tù.”

Hắn nắm lấy tay cô, nắm chặt những ngón tay mềm mại của cô. “Anh không quan tâm.”

“Nhưng tôi thì quan tâm!” Cô ngẩng lên lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn. “Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt anh, tôi vô cùng ghét những người như anh.”

An Dĩ Phong bật cười, một nụ cười vô cùng ấm áp. “Bởi vì anh quá đẹp trai?”

Tư Đồ Thuần không trả lời. Nhìn những ngón tay nắm chặt của hắn, lòng cô cũng xao động.

Hắn ghé vào tai cô, nói nhỏ: “Đừng đấu tranh vô nghĩa như vậy, sớm muộn gì thì em cũng là của anh.”

Cô đẩy An Dĩ Phong ra, luống cuống chạy thật nhanh về phía hành lang.

Chương 5

Tư Đồ Thuần chạy lên cầu thang, dựa vào góc tường, thở hổn hển. An Dĩ Phong nói đúng, cô thực sự có tình cảm với hắn…

Thực ra, lần đầu tiên cô nhìn thấy An Dĩ Phong không phải là trên đường hôm ấy, mà là ở trung tâm thể hình.

Hôm đó, cô chuẩn bị dọn về căn phòng mới thuê, trên đường về có đi ngang qua một trung tâm thể hình. Vì đặc thù nghề nghiệp ngày nào cũng phải tập luyện nên cô định ghé vào xem cơ sở vật chất ở đó thế nào. Khi bước vào trong, cô nhìn thấy hai thanh niên đang luyện quyền tự do. Quyền pháp của họ khá cao, cách đánh rất chuyên nghiệp, chiêu thức mạnh mẽ, đã ra tay là đối thủ phải gục ngã. Chỉ có điều, một người thiên về tấn công, còn một người thiên về phòng thủ.

Vẻ đẹp trai của họ cũng khác nhau. Một người có vẻ thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm, mới khoảng hai mươi tuổi nhưng trông rất chững chạc. Người kia nhìn có vẻ ngang ngạnh, khóe miệng luôn nở nụ cười bỡn cợt, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị, khi ra tay luôn chọn vị trí hiểm, xem ra đó là một người đàn ông khi đã làm việc gì thì sẽ làm đến cùng.

Không chỉ Tư Đồ Thuần, rất nhiều cô gái xung quanh cũng đang nhìn trộm họ, nếu không phải vì khen thể lực của họ tốt, đánh ba tiếng liền không nghỉ, thì cũng khen cách đánh chuyên nghiệp, cơ thể săn chắc, ngũ quan hài hòa, không chê vào đâu được, thậm chí có cô còn khen họ có đôi môi thật gợi cảm…

Tư Đồ Thuần cũng bị cơ thể săn chắc đầy sức sống và phản ứng nhạy bén của họ thu hút, cô nghĩ chỉ có những quyền thủ chuyên nghiệp mới có trình độ đó. Cô không thể ngờ rằng hai anh chàng đẹp trai đấy lại là nhân vật nổi tiếng nhất trong giới giang hồ – Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong.

Hôm đó, sau khi tập xong, An Dĩ Phong giũ mái tóc đầy mồ hôi.

“Hơi mệt, đi uống gì đã.”

An Dĩ Phong lấy hai chiếc khăn mặt trắng, vứt cho Hàn Trạc Thần một chiếc, rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc jacket hiệu Prada, dựa lưng vào rào chắn lau mồ hôi.

Chiếc khăn trắng chà xát trên bắp thịt màu đồng, thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng hắn, hiện rõ sự hoang dã, nguyên thủy nhất của đàn ông.

Tư Đồ Thuần nghĩ bụng, người mẫu tiếp theo Prada nên chọn là An Dĩ Phong, tốt nhất là chụp lại hình ảnh này, loại áo da đó nhất định sẽ trở thành mốt của năm sau.

“Anh Thần, chốc nữa đi đâu chơi?”

“Về nhà.” Khuôn mặt Hàn Trạc Thần hiện rõ sự miễn cưỡng và mệt mỏi.

“May gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm.”

“Chán chết.”

“Anh cũng nghĩ vậy…”

Hàn Trạc Thần xoa xoa trán ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn điệu bộ có vẻ không giống như về nhà, mà là sắp ra chiến trường.

“Em nói là cuộc sống của em chán chết. Kể mà em gặp được một cô gái tốt, ngày nào cũng về nhà nấu cơm cùng cô ấy.”

“Chú học cái gì không học, lại học anh cái trò đó à?”

An Dĩ Phong cười vẻ bất mãn: “Sao em lại không thể gặp được một cô gái mà em muốn lấy làm vợ, một cô gái mà em thực sự yêu thương nhỉ?”

“Bởi vì ngày nào chú cũng chỉ ra vào hộp đêm.”

“Mẹ kiếp! Em không ra vào hộp đêm, chẳng lẽ ra vào sở cảnh sát?”

Buổi chiều tối, Tư Đồ Thuần, một người chỉ biết nấu mì gói, trong lúc chống cằm đợi mì chín, đột nhiên tưởng tượng cảnh An Dĩ Phong đeo tạp dề tất bật trong bếp.

Thật là buồn cười, còn buồn cười hơn cả hài Mr. Bean trên ti vi.

Cô không biết mẫu phụ nữ thế nào sẽ là người yêu của hắn, nhưng cô nghĩ ai được hắn yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hắn là một người đàn ông đặc biệt, lúc luyện quyền rất mạnh mẽ, chắc cũng “đội trời đạp đất” lắm, ngoại hình lại rất nam tính, làm sao hắn lại sẵn sàng về nhà giúp người con gái hắn yêu thương nấu cơm cơ chứ!

Thật tình mà nói, không chỉ có đôi môi gợi cảm, lúc hắn nheo mắt nhìn người khác cũng rất hút hồn…

Mì chín rồi, cô vừa ăn thứ mì chán ngắt ấy, vừa hạ quyết tâm, nếu có một người đàn ông nói với cô: “Lấy anh nhé, anh sẵn sàng nấu ăn cho em mỗi ngày”, cô sẽ gật đầu ngay.

Rồi cô lại tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông ngoan ngoãn nắm chặt tay cô và nói một câu như thế, cảnh tượng ấy khiến cô chợt thấy như bị sét đánh vậy. Cô xoa xoa cánh tay tê dại, lắc đầu thật mạnh. Xem ra cũng phải có vài điều kiện tiên quyết, đó phải là một người đàn ông thật nam tính! Tiêu chuẩn là phải cao ráo một chút, những điểm khác ít nhất cũng phải bằng một nửa người đàn ông cô gặp hôm nay.

Rồi lại nghĩ đến cảnh đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi: “Em có bạn trai chưa?”, cô thấy choáng váng.

Rồi lại nghe thấy câu: “Chúng ta kết thành một đôi nhé…”

Cô thực sự cảm thấy như bị sét đánh khiến cổ họng cứng đờ đến mức không nói được.

Cô không phản ứng gì với những câu tỏ tình nửa đùa nửa thật của hắn, không phải vì cô không muốn, mà vì cô không biết phải trả lời hắn thế nào. Nếu cô đồng ý, sợ là dễ dãi quá. Nếu cô từ chối, sợ hắn sẽ từ bỏ luôn… Vì thế cô mới chọn cách im lặng.

Nhưng hắn mạnh mẽ một cách đáng yêu, tự cho rằng cô đã đồng ý.

Cô trở về nhà, vừa mừng thầm vừa mơ màng, nằm trên giường mà trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tuấn tú và thân hình lực lưỡng của An Dĩ Phong…

Cô ngồi dậy, lấy chiếc gương soi, đôi mắt quầng thâm do mệt mỏi lâu ngày, sắc mặt xanh xao do gần đây ăn uống không đủ chất.

Không phải là hắn đùa cô chứ?

Không phải là hắn thật lòng với cô chứ?

Cô vuốt vuốt lại tóc, quyết định không nghĩ đến những câu hỏi vô nghĩa ấy nữa. Cô đang lim dim thì đột nhiên nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng: Cô… chưa hỏi tên hắn là gì. Cô trở mình, ngủ tiếp. Tên không quan trọng!

Ngày hôm sau, vừa hết giờ làm, việc đầu tiên cô làm là đi shopping, mua một chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm, một bộ nữ trang hiệu Chanel, tiện tay lấy luôn lọ nước hoa NO 5. Lúc đi ngang qua gian hàng Prada, cô dùng thẻ tín dụng mua thêm một chiếc thắt lưng da nam kiểu dáng mới.

Về đến nhà nấu mì ăn xong, cô bỏ hết đống đồ vừa mới mua ra nhìn ngắm, tự nhủ: “Tư Đồ Thuần, chết rồi, hoóc môn nữ của mày lại tăng cao rồi!”

Vài ngay sau, cô bận túi bụi với thủ tục điều động công tác.

Ngày đầu tiên đến sở cảnh sát mới, vài anh em đồng nghiệp dẫn cô đi làm quen với khu vực cô đảm nhiệm, cô vẫn nghĩ thầm liệu có gặp hắn trên đường không? Nếu gặp, cô nên nói gì?

Thật không ngờ, thiên ý trêu ngươi!

An Dĩ Phong! Khi ba chữ đáng buồn cười ấy phá vỡ những tương tư đẹp đẽ về mối tình đầu, cô cười đau khổ nghĩ, thì ra cái tên lại… rất quan trọng!

Buổi tối hôm đó, Tư Đồ Thuần ngồi ở sở cảnh sát cả đêm để xem hồ sơ. Cô nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần những bức ảnh nạn nhân trên đống hồ sơ đó, nhìn cho đến lúc nhiệt huyết của những rung động đầu đời bị đóng băng lại, nhìn cho đến lúc hoóc môn nữ của cô trở về bình thường, nhìn cho đến lúc cô chắc chắn rằng, An Dĩ Phong, cô sẽ không yêu hắn, và cũng không thể nào yêu hắn!

Định mệnh đã an bài cô là cảnh sát, còn An Dĩ Phong là tội phạm, an bài cho cô và hắn không thể sống cùng một thế giới, cô chỉ có thể chọn cách cố quên cảm giác lần đầu tiên rung động này – cho dù điều đó thật khó khăn.

Chương 6

Ở khu chợ ồn ào, Tư Đồ Thuần trong bộ quần áo sạch sẽ đang chuyển từng kiện hàng bẩn thỉu, hôi tanh, không biết là bởi cô nổi bật trong đống hỗn độn đó, hay do cô luôn thu hút ánh nhìn của An Dĩ Phong, mà trong dòng người đông đúc như vậy, An Dĩ Phong chỉ liếc một cái là nhận ngay ra cô.

Hắn bảo mấy tên đi theo đứng một bên, một mình đi sang đó, cười trêu chọc nói: “Chào! Nhìn tay em nhỏ nhắn thế mà khỏe nhỉ?”

“…”

Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình. Có điều làm như vô tình quẹt chiếc thùng đầy mùi cá tanh vào áo hắn.

“Để anh giúp em nhé!” Hắn đưa tay đỡ lấy chiếc thùng, cô không nói gì, khẽ buông tay. Hắn không kịp dùng sức đỡ, cũng may là phản ứng nhanh, căng hết gân cốt để ôm lấy. Lúc ngẩng mặt lên đã nghe thấy người bán cá hỏi: “Bạn trai của em à? Đang theo đuổi em à? Nhìn đẹp trai thế!”

“Đúng rồi, đúng rồi!” Hai cô gái đứng bên cảnh tỏ vẻ đồng tình.

Cô nghiêm túc trả lời: “Là nghi phạm giết người.”

Sau vài giây im lặng, đám phụ nữ đó biến mất.

Cô cầm lấy bộ cảnh phục rồi mặc lên người, lạnh lùng bước qua hắn.

“Bao giờ thì em mới nhìn thẳng vào mắt anh?” Hắn cố tình nói nghe thật buồn nôn.

“Phòng thẩm vấn!”

Vài ngày sau, hắn tình cờ đi qua sở cảnh sát, nhớ câu nói của cô, liền xông vào.

Một viên cảnh sát nghe thấy hắn nói đến tự thú, lập túc giở ảnh ra so đi so lại, vẻ mặt khiếp đảm, đưa hắn vào phòng thẩm vấn.

Hắn không muốn lãng phí thời gian với người khác, nói thẳng: “Bảo cô cảnh sát tên Tư Đồ Thuần đến đây, ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không nói chuyện với bất cứ ai!”

Chưa đầy mười phút, người hắn muốn gặp đã xuất hiện.

“Quân hàm có vẻ rất cao.”

An Dĩ Phong dựa lưng lên ghế, nhìn gạch gạch sao sao trên vai cô. Hắn chưa bao giờ tìm hiểu về cảnh hàm, chỉ biết là cô có điểm hơi khác so với những cảnh sát khác.

“Anh muốn đầu thú gì thì nói đi.”

Cô ngồi đối diện với hắn, bộ cảnh phục nghiêm trang hoàn toàn che khuất những đường cong mềm mại trên cơ thể, nhưng khi nhìn cô, máu trong người hắn lại sôi lên.

Hắn chỉ tay vào chiếc máy ghi âm và nói: “Tắt đi, không thì anh sẽ không nói bất cứ câu nào đâu.”

Cô phân vân một chút rồi tắt đi.

“Sao trước đây anh chưa từng gặp em nhỉ?”

“Tôi mới được điều động đến khu vực này.”

“Khu vực này nổi tiếng là phức tạp. Em đến đây làm gì?”

“Tôi đang thẩm vấn anh.”

Giọng nói đanh thép của cô không thể hiện chút tình cảm và sự ấm áp nào, nhưng hắn lại thấy giọng nói đó nhẹ nhàng và đáng yêu hơn những giọng nói ngọt ngào khác.

“Ờ! Thế em hỏi đi.” Hắn cố ý cười một cách đáng ghét. “Với em, anh sẽ nói hết không giấu giếm, nói hết cả lòng mình.”

“Anh muốn nhận tội gì?”

Hắn nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Em muốn anh nhận tội gì?”

Cô đi ra, một lúc sau quay lại với tập hồ sơ đặt lên bàn.

“Nhiều hồ sơ thế này á?”

“Toàn là của anh cả đấy!”

“Không phải chứ?” Hắn tò mò cầm lên xem, trong bức ảnh là một thi thể bê bết máu, hắn lập tức đóng lại, không muốn nhìn thấy lần thứ hai.

“Nam, tuổi xx, chiều cao…, cân nặng…”

Hắn ngắt lời cô: “Em đã từng lên giường với đàn ông chưa?”

Đây là lòng tự tôn hư vô đáng ghét của đàn ông, cho dù họ có sống nhơ nhuốc thế nào đi nữa, nhưng luôn hy vọng người phụ nữ mà mình yêu phải trong trắng, thuần khiết như nữ thần.

Cô tròn xoe mắt nhìn hắn, thở sâu, bỏ micro trên cổ xuống, ấn nút tắt, rồi vứt lên bàn.

Hắn nhìn cô, lần đầu tiên thấy một cô gái mặc cảnh phục quyến rũ như thế. Hắn chỉ muốn xông đến, đè cô lên bàn, cởi bỏ bộ cảnh phục của cô, giữ chặt hai tay cô, để xem rốt cuộc cô đã lên giường với đàn ông hay chưa…

“An Dĩ Phong! Anh tiếp tục nhìn như thế, tôi sẽ tố cáo anh vì tội quấy rối tình dục!”

Hắn lưu luyến không muốn rời mắt khỏi khuôn ngực đang phập phồng của cô.

“Em có chứng cứ không?”

“Những ngôn từ ám chỉ khiêu khích phụ nữ của anh là đủ để tố cáo anh.”

“Phạm tội này thì phải ngồi tù bao lâu?”

“Còn tùy mức độ nặng nhẹ.”

“Nặng thì sao?”

Nhìn ngón tay mềm mại đang cầm bút viết của cô, hắn không nhịn được cười, nói: “Em đừng nghĩ quá phức tạp thế, anh chỉ muốn tìm hiểu một chút về luật pháp thôi.”

“Từ ba đến mười năm.”

“Ồ!” Rồi hắn lại đưa mắt nhìn xuống ngực cô, nếu để hắn xé bộ cảnh phục kia ra, vừa hôn lên đôi môi gợi cảm của cô vừa… thì hắn nghĩ: “Ba năm cũng không phải là lâu lắm!”

“Nếu với cảnh sát thì khỏi cần bàn đến!”

“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Hắn quên mất điều này.

Hắn nhận thấy tính cách của cô rất điềm đạm, chọc giận như thế mà cô vẫn giữ được bình tĩnh, mặt cô đỏ bừng, chứng tỏ cô đang hết sức kiềm chế cơn giận dữ trong lòng.

“Có phải anh đến đây để đầu thú không? Nếu không phải thì mời đi ra cho.”

“Đương nhiên!”

Hắn lật giở từng bộ hồ sơ, những bức ảnh vô cùng thê thảm. Nếu không tận mắt nhìn những bức ảnh đó thì hắn cũng không nhớ là mình đã giết nhiều người như vậy. Thực tình, hắn thấy mình không bị lôi ra ngoài xử bắn thì thật có lỗi với đời.

“Sao toàn là giết người thế này?” Hắn hỏi. “Có tội danh nào nhỏ không? Ví dụ như khiếm nhã hay cưỡng hiếp chẳng hạn?”

Cô đột nhiên nhìn hắn chăm chú: “Anh làm điều đó rồi à?”

“Chưa.”

Cô giật lại tập hồ sơ.

“Anh có thể đi được rồi!”

“Em đừng nôn nóng, để anh xem tiếp cái khác.”

Hắn giở một tập hồ sơ khác, phát giác đó không phải là của hắn, đắc ý nói: “Cái này không phải anh làm.”

“Ý anh là những cái kia do anh làm à?”

Sau một giây ngạc nhiên, hắn nhận ra ngay sự nhạy bén của cô, liền tỏ thái độ nghiêm túc: “Ý của anh là, anh biết hung thủ là ai.”

“Ai?”

“Cậu ấm nhà Kỳ Dã – Trác Diệu. Một thằng đàn em ăn trộm tiền của hắn, bị hắn phát giác, thế là bị giết.”

“Anh có chứng cứ không?”

“Chứng cứ? Cảnh sát bọn em thật rắc rối, sự việc sờ sờ ngay trước mắt, chẳng cần nói cũng tin lại còn chứng cứ gì chứ!”

“Không phải là tôi tin, mà là quan tòa tin. Nếu không anh nghĩ anh còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”

Hắn giơ ngón cái, nói nhỏ với cô: “Hay là để anh giúp em điều tra tên súc sinh đó nhé, thế nào?”

Cô nghi ngờ nhìn hắn. “Hồ sơ của hắn không thể cho anh xem được. Nhưng tôi nói cho anh biết, hắn không chỉ gấp năm lần anh đâu.”

Những người trong giới không ai là không biết Trác Diệu, con trai của Kỳ Dã, vừa hung hăng vừa vô nhân tính. An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần đã nóng mắt với tên đó từ lâu, nhưng anh cả Lôi không muốn đối đầu với hắn nên bảo họ tránh xa. An Dĩ Phong đành chịu nhịn, vì xét cho cùng, nếu hắn gây hấn với Kỳ Dã thì anh cả Lôi cũng bị liên lụy. Lần này, nhân lúc tiếp cận Tư Đồ Thuần, hắn sẽ cho tên súc sinh này nếm ít phiền phức. Hắn cũng có dịp thể hiện chút trách nhiệm của một “công dân gương mẫu”.

“Không thì thế này nhé! Em cho anh số điện thoại của em. Nếu biết tin tức gì của hắn, anh sẽ gọi điện báo cho em.” Hắn nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Tốt nhất là số điện thoại cá nhân của em, anh không muốn để lộ thân phận của mình.”

Cô do dự một lúc, rồi đọc một dãy số.

Hắn ghi nhớ trong đầu.

“Hôm nay nói đến đây thôi nhé, em có thời gian thì mời anh đến uống trà nói chuyện, anh rỗi rãi lắm.”

“Xin lỗi, tôi không rảnh.”

Tư Đồ Thuần gọi người đưa An Dĩ Phong ra khỏi sở cảnh sát. Hắn đứng ngoài cửa, nhìn vào nơi làm việc đầy uy nghiêm đó. Lần đầu tiên hắn phát giác ra rằng môi trường làm việc ở đó rất sạch sẽ, gọn gàng, và là nơi hẹn hò khá lý tưởng.

Trên đường trở về hộp đêm, trong lúc chờ đèn đỏ, hắn lại nhớ cảnh Tư Đồ Thuần tức giận đến đỏ mặt nhưng vẫn cố kiềm chế, hắn bật cười.

Càng nghĩ đến dáng vẻ uy nghiêm toát ra từ bộ cảnh phục mà cô mặc trên người, hắn càng muốn ôm cô, chiếm hữu cô, hoàn toàn không phải cảm giác thương yêu ban đầu, mà là khao khát chinh phục, chiếm hữu đang dâng trào trong người hắn.

Hắn lấy điện thoại và bấm những con số mà hắn nhớ như in trong đầu.

“Xin chào!” Giọng nói lịch sự của cô vang lên từ đầu máy bên kia.

“Chào! Thuần… là anh.”

Đầu dây bên kia im lặng một phút. Lúc hắn tưởng đường dây điện thoại gặp sự cố, định gọi lại thì cô lên tiếng: “Có việc gì vậy?”

“Anh đã đồng ý với em là có tin tức gì thì sẽ thông báo cho em.”

“Tin tức của anh nhanh nhỉ? Anh vừa mới rời đi được năm phút thôi.”

“Đương nhiên rồi, cái khác anh không dám nói, từ xưa đến nay anh là một công dân tốt.”

“…”

Hắn đang nghĩ là điện thoại lại có vấn đề thì cô nói tiếp: “Có tin tức gì, anh nói đi.”

“Tối nay sáu giờ, gặp nhau ở nhà hàng Hồng Lâm.”

Để tránh bị leo cây, hắn còn nói thêm: “Trí nhớ của anh không tốt lắm, nếu em không đến hoặc đến muộn thì anh không đảm bảo nhớ được địa điểm và thời gian mua bán trao đổi của bọn chúng đâu.”

Vừa đúng lúc đèn xanh, hắn cười, tắt điện thoại và tiếp tục lái xe. Vừa lái xe hắn vừa tưởng tượng về “buổi hẹn hò đầu tiên” của họ.

Chương 8

Một tuần trôi qua, An Dĩ Phong ngày nào cũng đi đi lại lại bên ngoài sở cảnh sát, nhưng hắn không vào. Từ sau hôm hôn cô cuồng nhiệt đến mức gần như không thể kiềm chế nổi bản thân, hắn không gặp lại cô, gọi điện cô cũng không nhấc máy. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc tự hỏi: “An Dĩ Phong, mày như thế thật sao?”

Hắn không biết, thực sự không biết. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một tình yêu vĩnh hằng, sông cạn đá mòn. Hắn chỉ muốn trêu cho cô cười, chọc cho cô giận, nhìn cô nhẹ nhàng khi mặc váy và nghiêm trang, lạnh lùng khi mặc cảnh phục. Thế là đủ rồi!

Nhưng sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, khát khao có được cô lại càng mãnh liệt hơn, hắn muốn nhiều hơn thế!

Buổi chiều, hắn nhận được điện thoại của Hàn Trạc Thần. Hàn Trạc Thần nói, để chúc mừng sinh nhật hắn, trước đó một ngày anh ta đã đuổi May đi và lôi đại ca vừa mới mắc vào bẫy tình ra khỏi nhà, để hắn có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất. Và đương nhiên, An Dĩ Phong nhất định phải uống đến say mèm…

Tắt điện thoại, hắn dẫn mấy anh em đến hộp đêm. Vừa đi đến cửa, hai tên cảnh sát chặn hắn lại, rút tờ “Lệnh bắt giữ” ra trước mặt hắn.

“An Dĩ Phong, anh bị tình nghi là người sát hại ông XXX, mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.”

“Mẹ kiếp, chúng mày không có việc gì làm, cũng không cần biết người khác có bận hay không à? Cái vụ án từ đời nào rồi còn điều tra gì nữa?”

“Xin lỗi, mời anh đi theo chúng tôi.”

Hai cảnh sát liền lôi còng số 8 ra, định còng tay hắn lại.

“Đợi đã! Đưa lệnh bắt giữ và thẻ cảnh sát ra cho tôi xem.”

Dân xã hội đen như hắn làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng, không thể dễ dàng đưa tay cho người khác còng được, nhỡ may đó là hai tên cảnh sát giả mạo thì cái mạng nhỏ của hắn coi như tiêu đời.

Hắn cầm thẻ cảnh sát lên đối chiếu với mặt họ, nhìn cái dấu đỏ chống giả mạo, rồi xem lệnh bắt giữ, mục ký tên phía dưới hiện rõ ba chữ: Tư Đồ Thuần.

Vừa nhìn thấy ba chữ này, hắn như “mở cờ trong bụng”, chủ động đưa tay ra để họ còng: “OK, phiền anh nhanh nhanh cho.”

Hắn vội vàng đi hẹn hò…

Hắn nhanh chóng được đưa đến phòng thẩm vấn. Tư Đồ Thuần đã ngồi đợi hắn. Mấy ngày không gặp, trông cô càng xinh ra, ngay cả đến vài sợi tóc vén trên trán trông cũng thật dễ thương. Hắn hưng phấn ngồi xuống phía đối diện, nhìn cô chăm chú.

Hai cảnh sát kia mở còng cho hắn. Sau khi họ rời đi, hắn lập tức nói: “Nhớ anh à? Hẹn gặp mà cũng chẳng báo trước một câu, người ta còn chưa kịp chuẩn bị gì này.”

Cô cúi nhìm chăm chú vào biên bản thẩm vấn, giọng có chút lạnh lùng nhưng không xa cách: “An Dĩ Phong, giỡn với chúng tôi thích lắm phải không? Bọn chúng không hề có bất cứ hành động mua bán phạm pháp nào…”

“Em không nói thì anh quên mất!” An Dĩ Phong cười nham hiểm. “Em có biết là tên súc sinh đó phải đổ mất ba triệu tiền hàng xuống dưới biển không? Ha ha, nghe nói là sau khi người của bọn em rời đi, bọn chúng tức sôi máu!”

“Không thể nào, chúng tôi hành động rất bí mật!”

“Thuần… Em quá ngây thơ rồi. Nếu tên đó không có mấy tai mắt trong cảnh sát, làm sao mà hắn dám phạm pháp chứ!”

“Ý anh là…”

Tư Đồ Thuần trầm tư một lúc, rồi nói: “Anh có thể giúp tôi tra ra ai là nội gián không?”

“Không vấn đề gì, nhưng lần này em định báo đáp anh thế nào?”

Hình như cô đã chuẩn bị sẵn rồi, rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đưa cho hắn: “Phí truyền tin cho anh đây!”

Hắn tò mò mở hộp. Nhìn thấy một chiếc thắt lưng Prada kiểu dáng mới, hắn thấy xúc động. Ngoài bà hắn, từ trước đến giờ chưa ai tặng quà sinh nhật cho hắn.

Bà tặng hắn quà sinh nhật, một đôi găng tay len, một đôi giày vải, thậm chí là một quyển sổ nhỏ, hắn đều coi là báu vật, cất giữ rất kỹ. Cho đến nay những món quà đó vẫn rất mới, cái cây nhỏ mọc trước mộ của bà giờ đã rất cao rồi…

Hắn sờ tay lên chiếc thắt lưng da nhẵn mịn, cảm giác xúc động và ấm áp tưởng đã đánh mất từ lâu đang lan truyền trong người hắn.

“Sao lại tặng anh món quà đắt tiền thế này?” Hắn biết rõ là ở sở cảnh sát có hồ sơ của mình, vẫn cố ý hỏi. “Cái này đủ cho em ăn mì tôm cả một năm.”

“Tôi không nghèo như anh nghĩ đâu, tôi vẫn có cơm ăn mà. Chẳng qua là tôi chưa quen đồng nghiệp mới, một mình thì ăn gì chẳng được, chỉ cần no mà không phiền hà là xong.”

“Em xem xem, em gầy khiến anh rất đau lòng.”

Lúc nói câu đó, mắt hắn lại liếc xuống ngực cô. Lần trước khi hôn cô, ngực của hắn áp sát vào chỗ đó, mềm mại vô cùng…

“Anh có thể nhìn sang chỗ khác được không?”

“Hay là…” Ánh mắt hắn vẫn dán vào chỗ đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào lừa được cô lên giường.

“Em đến chỗ anh đi, anh nấu cơm cho em ăn, anh nấu ăn rất ngon.”

“Tôi không rảnh.”

“Em có muốn biết ai trong sở cảnh sát bọn em bị mua chuộc không?”

Tư Đồ Thuần thở một hơi dài, nói: “Năm giờ tôi tan sở.”

“Được, anh sẽ đợi em.”

“An Dĩ Phong…” Lần này cô không trốn tránh, mà nhìn thẳng vào mắt hắn. “Có phải anh đang nghĩ là tôi lợi dụng anh không?”

“Anh rất hân hạnh, vì mình vẫn còn có giá trị lợi dụng!”

Hắn cầm chặt dây thắt lưng trong tay. Cô sẽ không bao giờ biết món quà sinh nhật đó quý giá như thế nào đối với hắn. Chiếc dây lưng ấy chưa lần nào hắn nỡ bỏ ra đeo, nhưng kể từ hôm đó, nó đã buộc chặt tra tim hắn, có làm thế nào đi nữa cũng không tháo ra được…

Tan giờ làm, Tư Đồ Thuần về nhà An Dĩ Phong. Cô không muốn đến nhà hắn, bởi vì lần thân mật trước khiến cô sợ một mình đi cùng hắn đến những nơi riêng tư không người, nhưng vì phá án, cô không còn lựa chọn nào khác.

Mặc dù cô đã nghĩ nhà hắn sẽ rất bừa bộn, thật không ngờ nó lại bừa bộn đến mức như vậy. Vừa mới bước vào cửa, cô đã suýt bị ngã vì vướng vào cái tay kéo lò xo, may mà cô phản ứng nhanh.

An Dĩ Phong nhặt tay kéo lò xo vứt lên chiếc sofa cũng ngổn ngang đồ đạc.

“Em tìm tạm một chỗ mà ngồi nhé, đợi anh chút, một tí là xong thôi.”

Cô thở dài, người đàn ông này thực sự nên tìm một phụ nữ chăm sóc cho anh ta. Cô vừa thu dọn lại đống đồ trên chiếc sofa cho gọn gàng, nhét đống quần áo vào trong máy giặt thì An Dĩ Phong đã mang đồ ăn ra.

Khi nhìn thấy trên bàn là hai bát mì tôm, cô chẳng biết nói gì nữa.

“Anh đừng nói với tôi là chúng ta sẽ ăn cái này đấy. Không phải anh nói là anh nấu ăn rất ngon sao?”

Cô vẫn đang nghĩ đến những món ăn thơm phức…

“Cái này là nấu, chứ không phải ngâm đâu. Em xem này… anh còn cho cả trứng gà vào nữa.”

Hắn nhét đôi đũa vào tay cô, cười nói: “Rất ngon đấy, em thử đi!”

Người đàn ông này thực sự làm cô tức đến nghiến răng, nhưng cô vừa tức lại vừa thấy buồn cười.

Cô ăn thử một miếng, hình như đúng là ngon hơn mì tôm mà cô ngâm.

“Ngon nhỉ?”

“Ừ!” Cô gật đầu.

Cô biết, hôm nay là sinh nhật hắn, đáng lẽ hắn đã vui vẻ cùng bọn đàn em ở hộp đêm, nhưng hắn lại sẵn sàng nấu mì cho cô, cùng cô tận hưởng không khí yên tĩnh này, cô còn gì mà cảm thấy không hài lòng nữa chứ.

“Sao anh lại gia nhập xã hội đen?”

“Anh không gia nhập xã hội đen thì làm gì? Khi anh còn rất nhỏ, bố mẹ đã bị tai nạn xe, anh sống với bà. Khi anh học trung học, bà bị bệnh, không thể đi làm nuôi anh được, anh chỉ có cách đến các sàn đấm bốc giúp việc cho những người dạy đấm bốc để kiếm tiền. Sau đó, anh cũng học đấm bốc, nghĩ rằng khi thắng, có được tiền thưởng thì có thể chữa bệnh cho bà. Anh tập đấm bốc chăm chỉ nhất trong số những người đến học ở đó…” Hắn cười cay đắng nói. “Tiếc là chẳng có tác dụng gì, kết quả của cuộc thi đã được định sẵn rồi, anh chỉ cùng với người ta đi “diễn kịch” thôi. Sau khi bà qua đời, anh đi đấm bốc ở chợ đen, bị người ta đánh cho gần chết, tiền thắng cuộc còn không đủ sống trong một tháng. Em nói xem loại người như anh, ngoài vào hộp đêm diễn cho người ta xem thì anh có thể làm được gì chứ? Anh cả Lôi và anh Thần rất tốt với anh…”

Cô nghe mà cảm thấy hơi chua xót, không ai sinh ra cũng có số mệnh tốt, không phải lo lắng đến chuyện cơm ăn áo mặc để theo đuổi những mơ ước cao cả. Trước kia cô cũng từng bắt một vài tên trộm, cướp đồ, thực ra họ cũng có cảnh ngộ thật đáng thương.

So với những người đó, cô còn ghét bọn ăn bám xã hội hơn, chúng sống một cuộc sống xa hoa, tiền tiêu như nước, nhưng vẫn khinh rẻ mồ hôi nước mắt của người khác…

Cô nhanh chóng xua đi vẻ đa sầu đa cảm. Để không bị An Dĩ Phong phát giác ra sự đồng cảm và thương hại của mình, cô cười: “Tôi nghĩ là anh nên đi làm trai bao, tôi đã từng bắt một trai bao, anh ta chỉ đẹp trai bằng nửa anh thôi, phụ nữ mê như điếu đổ, một tháng ít nhất anh ta cũng kiếm được mấy chục ngàn.”

“Không phải chứ?! Sao anh không biết em sớm hơn nhỉ, nếu anh mà biết có con đường kiếm tiền kiểu đó, thì việc gì anh phải liều mạng với người khác thế này!”

“Nếu anh biết tôi sớm hơn, cũng chẳng cần phải làm trai bao, tôi bao anh là được rồi.”

“Bây giờ cũng chưa muộn mà…”

Cô đột nhiên không biết trả lời thế nào nữa.

Trong quan niệm của cô, mối tình đầu phải là một câu chuyện tuyệt đẹp không có thực, thường là không có kết quả, nhưng vô cùng đẹp.

Đàn ông và phụ nữ vì tác dụng của hoóc môn yêu mà bắt đầu yêu, không yêu nữa, rồi chia tay.

Chẳng có gì to tát cả.

Nhưng cô và An Dĩ Phong… Cô chăm chú nhìn người đàn ông khiến cô say đắm. Từ yêu, đến không yêu, thì cần bao lâu?

Nếu không phải là cả đời, thì cô sẽ bất chấp tất cả để được yêu một lần.

Cô chỉ sợ, người đàn ông này sẽ làm cô không thể quên nổi…

“Thuần, nước miếng của em đang chảy xuống bát kìa!”

Vẻ mặt hắn rất đắc chí. Hắn nói tiếp: “Anh biết mình đẹp trai, nhưng em cũng không cần phải nhìn anh đắm đuối thế đâu.”

“…”

Cô tiếp tục ăn mì, vờ như không nghe thấy.

“Em đừng nôn nóng, lát nữa ăn xong, anh sẽ cởi quần áo ra cho em ngắm, dáng anh được lắm đấy!”

“…”

Gã đàn ông này, thật không nói được gì nữa!

Ăn xong, Tư Đồ Thuần đi rửa bát. Từ nhà bếp đi ra, cô nghe thấy An Dĩ Phong đang nói chuyện điện thoại.

Hắn nói: “Không phiền gì cả. Mọi người cứ chơi đi, em… em có chút việc, không qua đó được.”

“…”

“À, đúng rồi, anh Thần, em muốn hỏi anh một việc, anh có biết số điện thoại của tên khốn Kỳ Dã không?”

“…”

“Có người nhờ em nghe ngóng chút thông tin.”

“….”

“Ừ…”

Hắn nhìn cô, chỉ vào chiếc bút để trên cái gạt tàn, đọc từng số từng số một, cô lập tức hiểu ý, ngồi xuống lấy bút ghi số điện thoại lên tay.

“Cảm ơn!”

Tắt điện thoại, An Dĩ Phong ngồi xuống sofa, nói: “Ngày mai em thử tra nhật ký cuộc gọi xem có số điện thoại nào của người ở sở cảnh sát không, nếu không có, anh sẽ tìm cách khác giúp em.”

Cô nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay và nói: “Xã hội đen bọn anh nắm bắt thông tin nhanh thật, có thể hỏi bất cứ lúc nào, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tra ra được số điện thoại của hắn, nhưng lại là số mà hắn không dùng lâu lắm rồi.”

“Em đừng nghĩ là dễ. Đây là anh giúp em hỏi, chứ nếu là người khác, anh Thần tuyệt đối không nói đâu.”

An Dĩ Phong tiến gần cô hơn, cô không nhận ra, tiếp tục hỏi: “Vậy làm sao anh ta biết được?”

“Anh đoán là anh ấy hỏi mấy cô gái trong hộp đêm. Anh Thần trí nhớ rất tốt, bất kể là người khác có vô tình nói gì, làm gì, anh ấy đều nhớ như in. Không có chuyện gì xảy ra trong giới xã hội đen mà anh ấy không biết, một số điện thoại thì có là gì chứ, em muốn hỏi đêm qua Kỳ Dã ngủ với đứa nào, anh ấy cũng biết hết.”

Tư Đồ Thuần ngạc nhiên, cô từng gặp Hàn Trạc Thần. Hắn thuộc mẫu người đàn ông thâm trầm, theo lẽ thường thì sẽ rất ghét những chuyện ngồi lê đôi mách vớ vẩn, làm sao hắn thích quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy chứ!

Vì đang chuyên tâm nghĩ ngợi, cô hoàn toàn không nhìn thấy “móng vuốt” của An Dĩ Phong đang hướng về phía mình.

Đến lúc tóc xõa xuống bờ vai, che hai bên má, cô mới phát giác chiếc kẹp tóc của mình đang nằm trong tay hắn. Hắn đưa tay vén những sợi tóc trên trán cô, nói: “Mái tóc đẹp thế này, tại sao lại phải kẹp lên chứ?”

“Tôi sợ anh nhìn thấy thì thú tính lại phát tác.”

Cô giật lại kẹp tóc. Cô vừa kẹp lại tóc lên thì An Dĩ Phong liền xông vào, ôm lấy cô.

“Đừng nói là tóc, chỉ cần nhìn thấy em thôi thì thú tính trong anh đã phát tác rồi.”

Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính của hắn làm cô nhớ đến nụ hôn mãnh liệt mấy ngày trước, tâm trí cô đảo điên, dây thần kinh co rút đến đau đớn.

“An Dĩ Phong…”

Hắn chớp chớp mắt, cởi chiếc áo da trên người ra, rồi đến chiếc áo lót màu đen bên trong.

“Em muốn ngắm thì ngắm đi, không phải ngại đâu.”

Nói xong, hắn đến bên cô, ôm lấy eo lưng thon gọn của cô…

Cô liền đưa tay ra chạm vào hắn. Khi những ngón tay chạm vào cơ bắp săn chắc và nhẵn bóng đó, cô không thể không thừa nhận một điều: An Dĩ Phong tự cao, là bởi vì hắn có thứ để tự cao!

Những thớ thịt rắn chắc màu đồng, đặc biệt là cơ bụng cuồn cuộn kia làm hắn càng hấp dẫn…

“Thuần…”

Mỗi lần nghe An Dĩ Phong gọi như thế là toàn thân cô lại run lên. Lần này nghe hắn gọi, cô không thấy buồn nôn như những lần trước mà cảm thấy sợ hãi.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc cô, vén ra sau tai, toàn thân cô cứng đờ, quên cả phản kháng. Tay hắn chầm chậm di chuyển chuyển xuống ngực cô, bàn ray to rộng của hắn đặt lên nơi mềm mại đó. Người cô như có dòng điện chạy qua, tê dại…

Trong khoảnh khắc, chút lý trí cuối cùng tưởng chừng biến mất, cô lại đột nhiên tỉnh táo. Cô giơ chân, thúc mạnh đầu gối vào chỗ hiểm của hắn.

“Á!” Kêu lên một tiếng, An Dĩ Phong đứng phắt dậy, mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn nghiến răng chỉ tay vào cô, một lúc lâu sau mới nói thành lời: “Rốt cuộc em có phải là phụ nữ không hả?!”

“Đúng! Chính vì tôi là phụ nữ nên mới không thể để anh động vào! Đối với đàn ông các anh, có được rồi là xong, sau một đêm chơi bời trăng hoa, sáng mai tỉnh dậy có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục những ngày tháng phóng đãng của mình. Tôi không thể, tôi lên giường với anh… sau này tôi không thể ngồi trong phòng thẩm vấn, coi anh là phạm nhân để lấy khẩu cung được nữa.”

“Tại sao em cứ nhất định coi anh là phạm nhân để lấy khẩu cung?”

Cô kẹp lại tóc, lạnh lùng đứng dậy đối mặt với An Dĩ Phong.

“Chúng ta không phải người ở cùng một thế giới, chúng ta sẽ chẳng có kết cục gì hết.”

“Kết cục có quan trọng không? Đối với anh, được yêu em là đủ rồi. Cho dù không thể mãi mãi có được em, nhưng có thể cùng em trải qua một quãng thời gian đẹp đẽ là anh mãn nguyện lắm rồi.”

Cô lảng tránh ánh mắt chân thành, tha thiết của hắn. Những lời nói kiên định của hắn khiến lòng cô như thắt lại. Cô nói: “Anh chỉ cần yêu là đủ! Tôi không thể… Tôi không mong tình yêu nhất định phải có kết quả, nhưng nếu biết trước không có kết quả, nhất định tôi sẽ không yêu!”

An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa, cúi đầu đi vào phòng tắm. Sau khi xả nước, hắn bước ra, nước thấm ướt trên tóc và mặt hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống bộ ngực nhẵn bóng. Cô nhìn mà muốn chạm tay lên thân hình đẹp đẽ ấy!

“Đi, anh đưa em về!”

Hắn lấy chiếc áo da khoác lên người, vẻ nam tính, đẹp trai không cách nào che giấu được.

Khoảng cách giữ hai nhà cũng không xa nhau lắm, một đoạn đường ngắn ngủi như vậy mà đi rất lâu. Cuối cùng cũng xuống đường, Tư Đồ Thuần quay đầu lại nhìn An Dĩ Phong. Cô phát giác hắn đang đứng ở phía bên kia đường, cách cô rất xa.

Hắn đứng từ xa nhìn cô, ánh mắt đong đầy khao khát và yêu thương.

Cô dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.

Trong màn đêm tối đen như mực, màu đen trên người hắn càng thêm âm u, cô tịch.

Có lẽ, ở một góc khuất nào đó, trong bóng đêm tĩnh lặng, họ có thể gần gũi, mãnh liệt, nhưng trước mặt người khác, họ buộc phải giữ khoảng cách như vậy.

Bởi vì cô là cảnh sát, còn hắn là tội phạm.

Cô có thể đứng dưới ánh đèn sáng, còn hắn phải đứng trong bóng tối.

Càng nhìn, cô càng cảm thấy mắt mình như có lửa đốt, đau nhức, một thứ gì đó xa lạ đọng lại trong đáy mắt cô.

Vừa lúc đó một chiếc xe buýt dừng trước mặt cô. Vì không muốn cho hắn nhìn thấy sự yếu đuối đau thương của mình, cô bước nhanh lên xe.

Ngồi trên xe, qua cửa sổ, cô thấy hắn đang chạy nhanh theo xe, rồi đứng giữa đường nhìn cô dần khuất xa.

Bóng hắn càng lúc càng xa, xa đến khi chìm hẳn vào bóng đêm.

Cô ôm lấy mặt, nước mắt lăn dài…

Trước mặt hắn, cô luôn giả vờ lạnh lùng, giả vờ cứng rắn, nhưng trong góc khuất hắn không nhìn thấy, cô cũng mềm yếu, cũng bàng hoàng, đau đớn.

Từ khi hắn hôn cô, tâm hồn cô luôn xốn xang, không thể bình yên trở lại.

Hắn gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không dám nhấc máy. Cô sợ nếu nhấc máy hắn sẽ nói với cô: “Anh nhớ em!”

Hôm nay là sinh nhật hắn, từ cửa sổ của trụ sở cảnh sát cô nhìn hắn lưỡng lự đi đi lại lại bên đường.

Hắn lưỡng lự một tiếng đồng hồ, cô cũng nhìn hắn một tiếng đồng hồ.

Một An Dĩ Phong thôi không bỡn cợt thực sự khác hẳn, một chút âu sầu, một chút cuồng dại, và một chút nhớ thương…

Cô biết hắn không mong muốn nhiều, chỉ là muốn nhìn thấy cô, muốn trêu đùa cô, vậy thôi.

Nếu đó là nguyện vọng nhỏ nhoi của hắn trong ngày sinh nhật, sao cô lại không cho hắn được thỏa lòng.

Nhưng khi hắn nấu mì cho cô, kể cho cô nghe một thời cay đắng của hắn, cộng thêm thân hình mê hoặc kia, cô mất phương hướng, mê muội…

Xe buýt đi vòng quanh thành phố phồn hoa, hành khách lên xe rồi xuống xe, cô vẫn ngồi yên, im lặng nhìn những con phố lạ lẫm. Cô ước gì xe buýt có thể đưa cô đến một nơi thật xa để An Dĩ Phong đuổi không được, tìm không thấy!

Nhưng xe buýt đi một vòng, hai tiếng sau lại trở về con phố quen thuộc ấy.

Cô lau nước mắt, giấu đi nỗi buồn.

Ngày mai còn phải đi làm, thà về nhà ngủ bù một giấc còn hơn là để nỗi buồn cứ vây quanh mình như thế.

Xe dừng ở điểm mà cô đã lên. Cô đứng dậy, đang chuẩn bị xuống xe thì lại nhìn thấy một chiếc bóng màu đen. Hắn chạy lên, ôm cô thật chặt…

Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã cúi đầu chặn lại…

Vì bất ngờ quá, chân cô mềm nhũn, đứng không vững, cô ngã xuống ghế. Hắn ép cô dựa vào lưng ghế, hôn cuồng nhiệt…

Chương 9

Chẳng biết là bao lâu, chẳng biết có bao nhiêu người lên xe, bao nhiêu người xuống xe, An Dĩ Phong vẫn hôn cô như đang ở chỗ không người. Hắn như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: Hắn yêu cô, hắn thừa nhận với tất cả mọi người là hắn yêu cô.

Nhưng cô thì vĩnh viễn không làm được điều ấy!

Cô nắm chặt lấy tay hắn không muốn rời… Rốt cuộc cô cũng không thể thắng nổi tình cảm trong lòng, áp mặt vào ngực hắn: “Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!”

Hắn ôm lấy vai cô, nhìn sâu vào mắt cô: “Tư Đồ Thuần, em hãy nhớ rằng, An Dĩ Phong cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!”

“Nhưng em không thể lấy anh.”

“Anh biết…”

Hắn ôm chặt cô.

“Được yêu em là đủ rồi.”

Trên xe buýt, họ vẫn dựa vào nhau, tận hưởng thời khắc ấm áp ngắn ngủi.

Đối với một vài người, kết quả quan trọng hơn tất cả, vì thế họ thường xem nhẹ quá trình đẹp đẽ. Đối với An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần, họ biết rõ chiếc xe buýt sẽ nhanh chóng đến điểm dừng cuối cùng, nên họ càng trân trọng những phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

Cô đặt tay mình trong lòng bàn tay An Dĩ Phong, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.

“Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh.”

Hắn đặt bàn tay lên vai cô, ôm chặt cô.

Cho dù tương lai có ra sao, hắn cũng sẽ không hối hận vì đã yêu cô…

Có người từng nói: “Phụ nữ khi yêu giống như con chim nhỏ, lúc nào cũng quấn quýt bên người đàn ông yêu thương của mình”. Nhưng đối với Tư Đồ Thuần, hình như không phải thế.

***

An Dĩ Phong luyện quyền trong phòng tập xong, thầm thở dài, hắn gặp được một cô gái không bình thường.

Ngày hôm qua, cô nói với hắn: “Có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày” làm hắn cảm động đến mức muốn lôi cô đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.

Thật không ngờ, ngày yêu đầu tiên, hắn chờ cả ngày trời mà không thấy cô gọi điện.

Cuối cùng, hắn không thể chờ thêm được nữa, dựa vào lan can trên sân quyền, lấy điện thoại ra gọi cho cô.

“Bận gì vậy?”

“Phá án.” Cô vẫn trả lời kiểu ngắn gọn như thế trong điện thoại.

“Buổi tối có rỗi không, mình cùng đi ăn tối.”

“Không rỗi.”

“Vậy em làm việc tiếp đi nhé!”

Cái kiểu vừa xa vừa gần của cô khiến hắn thấy có chút phiền muộn.

Hắn vừa định tắt máy thì nghe thấy Tư Đồ Thuần nói nhỏ một câu: “Em rất nhớ anh… nhưng thực sự em rất bận.”

“Ồ!” Sự phiền muộn trên mặt hắn trong nháy mắt đã biến thành nụ cười dạt dào, giọng hắn cũng trở nên mềm mại hơn: “Vậy khi nào em hết bận thì liên lạc với anh nhé!”

“Bye.”

“Bye bye!”

Tắt điện thoại, cảm giác mệt mỏi vì tập luyện nhiều bỗng chốc biến mất. Hắn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh dồi dào.

Hàn Trạc Thần đứng trước mặt hắn, gập chiếc điện thoại hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình rồi vứt sang một bên, nhạt giọng hỏi: “Là cô cảnh sát đó à?”

“Ừ!”

“Chú rỗi rãi không có việc gì làm thì đi giết người hoặc phóng hỏa, chứ đừng có dây dưa mập mờ với cái cô cảnh sát đó.”

Nghe Hàn Trạc Thần nói thế, An Dĩ Phong tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn có phải là giặc, là cướp đâu mà rỗi rãi không có việc gì thì đi giết người, phóng hỏa chứ. Nhưng nhớ lại sự ngọt ngào hôm qua của Tư Đồ Thuần, hắn thấy vui vẻ nên chẳng để bụng câu nói đùa đó của Hàn Trạc Thần.

“Anh Thần, anh đoán xem hôm qua cô ấy đã nói gì với em?”

Nhớ lại tối qua, hắn lại mỉm cười.

“Cô ấy nói không cần biết kết quả ra sao, cũng không cần hứa hẹn gì, chỉ cần yêu em, cô ấy không bao giờ hối hận…”

Hàn Trạc Thần nhíu mày nhìn hắn, bất giác hỏi: “Tối qua, số điện thoại đó là do cô ta muốn biết à?”

“Ừ.”

“Phong, anh đã nói với chú nhiều lần rồi, lời nói của phụ nữ không thể tin được. Rõ ràng là cô ta đang lợi dụng chú.”

“Cô ấy thật lòng với em, em có thể cảm nhận được…”

“Thật lòng? Thật lòng không phải là nói, mà là làm. Cô ta có thể bỏ việc vì chú không? Cô ta có thể theo chú đi vào con đường này không?”

Lời nói của Hàn Trạc Thần như lưỡi dao đâm vào nỗi đau của An Dĩ Phong. Hắn không cười nữa, nắm chặt chiếc di động.

Đúng vậy! Nếu cô thực sự yêu hắn, tại sao cô không thể từ bỏ?

Tại sao không lấy hắn?

Hàn Trạc Thần nói tiếp: “Anh nghe tin là người mới nhậm chức cảnh sát trưởng khu vực này muốn chỉnh đốn triệt để toàn khu, gần đây họ đã điều động một đội đặc công đến. Cô Tư Đồ Thuần này lý lịch rất phức tạp, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là tiếp cận chú, chú hãy tỉnh ngộ đi.”

“Vậy sao?” Hắn dựa lưng vào rào chắn trên sàn đấu, trầm tư một lúc thật lâu, rồi nói: “Không cần biết cô ấy ở bên em là vì mục đích gì, em không quan tâm.”

“Chú điên rồi!”

“Đúng, em điên rồi! Em muốn nhìn thấy cô ấy cười, muốn chuyện trò với cô ấy, em muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy, lên giường với cô ấy… Chỉ cần cô ấy muốn, em sẵn sàng làm bất cứ việc gì.”

“Chú?” Hàn Trạc Thần bất lực ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài. “Sao chú lại phải yêu cô ta như vậy?”

“Vì cô ấy là một cô gái tốt.”

“Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt.”

“Em gặp cô ấy đầu tiên.”

Hàn Trạc Thần lại hỏi tiếp: “Chú có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó, nếu người đưa chú ra trước vành móng ngựa là cô ta, lúc đó chú sẽ thế nào không?”

“Em có chết cũng không hết tội.”

“Anh cũng thấy thế.” Hàn Trạc Thần ném chiếc khăn cầm trong tay lên mặt hắn. “Lúc chú chết, anh nhất định sẽ cho chú vào cỗ quan tài tốt nhất.”

“Cảm ơn!”

Hắn nhìn Hàn Trạc Thần mặc áo, tháo găng tay và rời khỏi sàn tập.

Chính hắn cũng thừa nhận là mình ngu ngốc, nhưng trong một giới hạn nhất định.

Rồi lâu sau đó, vào một ngày, mới sáng sớm Hàn Trạc Thần đã gọi điện cho hắn, hỏi một câu khó hiểu: “Trái tim phụ nữ có phải làm từ đá không?”

Hắn trả lời trong cơn ngái ngủ: “Không, chỉ có trái tim con gái anh mới thế thôi!”

“Chú phải sửa lại cách xưng hô đi, phải gọi là chị dâu, cô ấy đã là người phụ nữ của anh rồi.”

Hắn đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, ức chế đến mức muốn tắt ngay điện thoại, lớn tiếng nói: “Anh muốn chết thì cứ nhảy từ tầng hai mươi xuống, việc gì phải ôm quả bom hẹn giờ đi ngủ thế?”

“Chiều nay anh sẽ mời luật sư đến thẩm định tài sản, nếu anh có mệnh hệ gì, tài sản của anh sẽ sang tên chú một nửa, còn một nửa thì cho cô ấy.” Hàn Trạc Thần im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Phong, cho dù anh có chết như thế nào thì chú cũng đừng thay anh báo thù. Anh chết cũng không hết tội.”

“Này, anh em mà, khi anh chết em nhất định sẽ cho anh vào một cỗ quan tài thật đẹp.”

“Cảm ơn!”

Lúc ấy An Dĩ Phong mới hiểu rằng, một khi đàn ông đã yêu thì sẽ điên cuồng đến mức vô phương cứu chữa.

Hơn chín giờ tối, An Dĩ Phong ngồi trong hộp đêm náo nhiệt, nhìn vào chiếc điện thoại ở trên bàn mãi chẳng thấy kêu, hắn uống bia đến phát chán.

Mấy tên tay chân của hắn bỗng nhìn ra ngoài cửa vẻ hứng thú, thảo luận rôm rả.

“Hình như chưa gặp bao giờ…”

“Chưa gặp bao giờ, cô này dáng người cũng khá!”

“Khuôn mặt cũng xinh xắn.”

“Phong cách cũng được…”

An Dĩ Phong đưa mắt nhìn ra phía quầy bar, một người đàn ông đang bước ra. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, một đường cong nhỏ nhắn đập vào mắt hắn. So với những phụ nữ khác trong hộp đêm, chiếc váy đen bó sát của cô không quá hở hang, chỉ khoe ra một bờ vai gầy và cánh tay mảnh khảnh. Cô không có vòng một và vòng ba quá “nóng bỏng”, nhưng những đường cong trên cơ thể rất hài hòa, cân đối.

Cô nhận ly cocktail từ bartender, nhấp một ngụm, lúc ngẩng lên, mái tóc xoăn dài khẽ bồng bềnh, càng làm cho vòng eo ấn sau chiếc váy ngắn thêm quyến rũ.

An Dĩ Phong ngắm một lúc rồi quay đi. Tên đệ tử ngồi bên cạnh hắn nịnh nọt: “Anh Phong, thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Anh thích không? Em gọi cô ta lại đây uống rượu cùng anh nhé?”

An Dĩ Phong cầm cốc rượu uống một hơi, rồi nói: “Tao không rỗi, mày không thấy tao rất bận à?”

Tên đệ tử đó ngẩn mặt nhìn đám người xung quanh, bọn chúng đều đang mơ màng, chứng tỏ chúng chẳng bận gì.

Hắn cũng đang nhàn rỗi.

Khi đàn ông ngồi cùng nhau thì đánh bạc luôn là cách giải trí thú vị nhất, một trò kích thích nhất để giải khuây. Hôm nay mấy tên đệ tử của hắn có cách cá cược rất mới, người nào được người đẹp kia để ý, thì nhà cái phải trả gấp năm lần.

“Tên kia khẳng định là không được, tôi cược hai trăm.”

“Tôi cược một trăm.”

“Tôi cược năm mươi.”

An Dĩ Phong ngước mắt về phía quầy bar để xem kết quả. Vừa lúc cô quay người, chiếc ghế khẽ xoay, ánh mắt cô nhìn chăm chú từng người đàn ông, giống như đang săn tìm con mồi vậy.

Dưới ánh đèn mờ, hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt cô. So với những cô gái khác thì khuôn mặt cô hơi nhỏ một chút, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi đầy đặn kết hợp rất hài hòa với khuôn mặt. Đôi mắt cô không to, nhưng dưới lớp phấn mắt màu vàng nhạt lại toát lên vẻ dịu dàng, càng nhìn càng thấy quyến rũ.

Rất nhanh, ánh mắt cô hướng về phía hắn, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô dừng lại một lúc. Đôi mắt dịu dàng ấy chợt lôi cuốn đến khó tả, đôi môi tô son như mỉm cười với hắn. Rồi cô cúi mặt, quay lưng lại, khẽ tung mái tóc xoăn dài cuốn theo cả hồn hắn.

“Cô gái này…”

An Dĩ Phong buông một câu. Trước ánh mắt sững sờ của đám đàn em bên cạnh, hắn đặt cốc rượu trên tay xuống, đứng dậy đi về phía quầy bar. Mấy tên ngồi sau hắn liền hứng khởi nói: “Tôi cược hai nghìn!”

“Tôi cược năm nghìn.”

“Tôi cược mười nghìn…”

An Dĩ Phong bước đến quầy bar, người đàn ông ngồi cạnh cô liền đứng dậy đi ra. Hắn kéo chiếc ghế đặt gần sát cô rồi ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, một hương thơm nhẹ tỏa ra từ người cô, giống như một loài hoa nào đó, mùi thơm nhẹ nhàng mà lôi cuốn, khiến người đàn ông nào ngửi thấy cũng mê mẩn.

Hắn lại không kiềm chế được khao khát của mình, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, mặt hắn kề lên vai cô tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ đó.

“Anh yêu em đến chết mất.”

Cô vờ tránh một chút, nhìn hắn cười yêu kiều.

“Em đến tìm anh à?” Hắn hỏi.

“Không, khoảng mười hai giờ ngày hôm qua có một bé gái ở gần đây bị sát hại, em đến xem có thể gặp kẻ tình nghi đó không.”

“Phát giác được mục tiêu chưa?”

Cô gật gật đầu. “Rất giống anh.”

Hắn đưa mắt xuống cái cổ của chiếc váy khoét sâu nửa kín nửa hở của cô.

“Nhìn em mặc thế này, đến cả chính nhân quân tử như anh cũng mê muội đến mức muốn phạm tội ấy chứ!”

“An Dĩ Phong, nếu anh là bậc chính nhân quân tử thì trên đời này chẳng có ai là lưu manh cả.”

Hắn ghé vào tai cô nói nhỏ: “Hay là… ngày mai anh cho người đi điều tra kẻ đó giúp em, tối nay em không cần phải lắng phí thời gian nữa…”

Cô làm bộ như không hiểu câu nói mập mờ đó của hắn, vẫn nghiêm túc hỏi: “Anh có biết là ai không?”

“Đàn em của anh ngày nào cũng ở đây, tra vụ này quá đơn giản.”

“Anh quả nhiên có mạng lưới tốt nhất trong lịch sử.”

“Điều đó còn phải nói! Đúng rồi, số điện thoại hôm qua anh cho em, em đã tra chưa?”

“Tra rồi, có hai cảnh sát bị nghi dính líu đến vụ này, ngày mai Ủy ban độc lập chống tham nhũng ICAC sẽ đến làm rõ việc này.”

“Hiệu quả công việc cao đấy chứ, không như tác phong của cảnh sát bọn em.”

“Em có phím nóng mà…”

“Phím nóng?”

“Là vì…” Cô nhìn vào ly cocktail trước mặt, hàng mi dài khẽ rủ xuống, hình như cô đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

Hắn có thể được suy nghĩ của cô. Xét cho cùng thì tình cảnh của họ rất khó xử, có quá nhiều câu nhạy cảm không thể nói ra. Hắn cười như không có chuyện gì: “Người đẹp, có thể cho anh cơ hội được mời em đi ăn đêm không?”

Tư Đồ Thuần ngẩng lên, ánh mắt đầy cảm động.

“Không thể! Em còn chưa ăn tối.”

“Vậy ăn tối trước, rồi ăn đêm sau.”

Hắn đứng lên, cô cũng đứng dậy, nắm tay hắn, giống như một cô bé cần sự che chở của hắn.

“Em không ăn mì tôm đâu đấy!”

“Vậy em muốn ăn gì?”

Cô không lưỡng lự một giây: “Em biết một quán ăn Nhật rất ngon, không gian lại yên tĩnh.”

“Được!”

Đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn khuôn mặt trang điểm hơi đậm của cô hỏi: “Có thật là em đến để điều tra vụ án hay là để tìm anh mời em đi ăn?”

Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Không biết nữa!”

Hắn khoác vai cô, cả người cô nằm gọn trong vòng tay hắn.

Cô là người phụ nữ như thế, vẻ dịu dàng được giấu kín dưới lớp vỏ lạnh lùng. Rất thông minh nhưng bề ngoài lại kín tiếng, ít nói.

Cô không yêu cầu hắn điều gì, nhưng lại có thể đoán được hắn muốn gì.

Cô làm rất nhiều điều vì hắn, nhưng không bao giờ nói ra.

Vì thế, tình yêu của hắn đối với cô, ngày càng sâu đậm…

***

Quán ăn Nhật nằm giữa trung tâm khu phố phồn hoa. Tối nay cô trang điểm đậm nên nhìn không còn chút dấu vết nào của một nữ cảnh sát. Vì vậy họ đi bên nhau giữa dòng người đang vội vã trở về nhà mà không phải lo lắng gì, tay trong tay chầm chậm hướng về phía quán ăn.

Thật lạ, những đôi nam nữ mới yêu nhau, chỉ đi trên đường thôi cũng cảm thấy thật ngọt ngào.

“Đợi chút!” Tư Đồ Thuần kéo tay An Dĩ Phong vào một cửa hàng gần đó, ngước lên nhìn màn hình ti vi.

Trên ti vi đang phát buổi phỏng vấn một lãnh đạo cấp cao trong giới cảnh sát, ông ta nói về vấn đề làm thế nào tập trung lực lượng quét sạch xã hội đen, bảo vệ an ninh trật tự cho dân chúng.

An Dĩ Phong bĩu môi khinh bỉ, hắn ghét nhất là những ông quan lớn ba hoa chích chòe hứa hẹn viển vông, nói được mà không làm được. Quay sang thấy Tư Đồ Thuần đang chăm chú xem với vẻ mặt sùng bái, kính trọng, hắn lại càng khó chịu. Hắn nhủ thầm: “Mẹ kiếp, thật đáng ghét, sớm muộn gì cũng có ngày tôi chơi chán con gái ông rồi đá đít…”

Hắn chưa nói xong thì Tư Đồ Thuần đã giơ chân, húc mạnh đầu gối vào bụng hắn. Hắn ôm bụng lớn tiếng nói: “Em thật dã man.”

“Anh nói lại một lần nữa câu vừa rồi xem nào!”

“Ghen rồi à?” Hắn cười, ôm eo cô, hôn lên má cô. “Anh nói là, em yên tâm, An Dĩ Phong này sẽ mãi mãi chung thủy.”

“Lời thề của đàn ông là câu buột miệng nhất thời! Hoặc là tình cảm của anh đối với em sẽ nhanh chóng tàn phai, hoặc là chúng ta sẽ không hợp nhau, sau đó chia tay, cả hai chẳng liên quan gì đến nhau nữa…”

“Hoặc là em sẽ cho anh vào tù, hoặc là em sẽ bỏ việc và đi theo anh.”

“Cho dù chúng ta có kết cục như thế nào đi nữa, An Dĩ Phong, em hy vọng anh có thể gặp được con gái thực sự hợp với anh, anh sẽ trân trọng và yêu thương cô ấy.”

“Thuần!” Hắn ôm cô, muốn ôm cô thật chặt để chắc chắn rằng cô không thể rời bỏ hắn.

“Em có thể bỏ việc theo anh không?”

Cô chuyển chủ đề: “Em đói rồi, đến quán ăn Nhật thôi.”

“Tại sao không thể lấy anh?” An Dĩ Phong buông tay, nhìn đôi mắt long lanh của cô, nghĩ đến câu nói của Hàn Trạc Thần, lòng chua xót không thể diễn tả thành lời.

“Chúng ta mới bên nhau một ngày. Cho dù anh có dám hứa hẹn cả một đời, thì em cũng không dám chấp nhận.” Tư Đồ Thuần mỉm cười, chạm ngón tay nhỏ nhắn của mình lên môi hắn. “An Dĩ Phong, em bỏ việc đi theo anh, anh sẽ phải có trách nhiệm với em cả đời…”

“Nếu anh nguyện có trách nhiệm thì sao?”

“Chúng ta vẫn còn trẻ.” Cô lơ đãng nhìn lên ti vi, rồi nói: “Chuyện sau này thì để sau này nói nhé!”

An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa, im lặng tiến về phía trước. Tư Đồ Thuần đuổi theo hắn, nắm lấy tay hắn và hỏi: “Anh giận em à?”

“Em nghĩ anh là loại đàn ông hẹp hòi thế sao?”

Giọng hắn tỏ rõ vẻ khó chịu, chân bước nhanh hơn.

“Chúng ta phải khó khăn lắm mới gặp được nhau, một phút qua đi là lại ít thêm một phút…”

An Dĩ Phong bỗng dừng lại, đặt tay lên vai cô, cuồng nhiệt hôn lên môi cô như đang ở chỗ không người vậy.

Phải rất khó khăn họ mới gặp được nhau, hôn một lần là ít đi một lần!

Quán ăn có phong cách rất đơn giản, phòng không quá rộng nhưng rất đẹp. Một bên là cửa kéo với bức tranh hoa anh đào lớn, một bên là cánh cửa sổ nhỏ, chiếc rèm màu trắng được cuộn lên vừa tầm mắt để có thể ngắm mặt hồ xanh biếc ngoài công viên. Đúng vào tháng Sáu, nước hồ xanh biếc, hoa sen nở rộ, thơm ngát.

Bên trong phòng, những bức tường trắng tinh không một hạt bụi, ở chính giữa kê một chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ vừa hai người ngồi.

Họ vừa ngồi xuống, một cô gái phục vụ kính cẩn mang bộ đồ ăn ra, nhẹ nhàng, cẩn thận xếp lên bàn, rồi đặt xuống một bình trà điêu khắc rất đẹp, mùi thơm của trà Ô Long tỏa khắp phòng. An Dĩ Phong tò mò nhìn bộ đồ ăn cầu kỳ trên bàn, hỏi Tư Đồ Thuần: “Em thường đến đây à?”

Cô gật gật đầu.

“Anh thấy chỗ này thế nào?”

“Nhẹ nhàng, ấm áp hơn hộp đêm nhiều.”

Hắn nhìn cách trang trí xung quanh phòng, hỏi cô: “Cảnh sát các em tiền lương một tháng được bao nhiêu mà dám chi tiêu ở nơi cao cấp thế này?”

Tư Đồ Thuần gập menu lại, nhìn hắn vẻ khó hiểu.

“Nếu anh không quen chỗ này, chúng ta sẽ đổi chỗ khác.”

“Anh không nói là không quen…”

An Dĩ Phong lập tức hiểu ý, chớp chớp mắt, cười với cô.

“Không phải là em sợ anh không trả được đấy chứ?”

“Em ăn gì cũng được.”

“Yên tâm, ngày nào em đến đây ăn, anh cũng trả được.”

An Dĩ Phong lặng im nhìn quanh căn phòng. Hắn đã biết được phần nào thu nhập của cảnh sát. Một nữ cảnh sát trẻ thế này, thời gian công tác chưa lâu, làm sao có thể thường xuyên đến nhà hàng cao cấp thế này? Trừ phi có người mời cô…

“Trước kia ai hay mời em đến đây?” Hắn hỏi cô, giọng ghen tuông.

“Em…” Tư Đồ Thuần nghĩ một lúc mới nói: “Bố em.”

“À!”

Hắn gần như quên mất, không phải ai cũng giống như hắn, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Hắn không thích hỏi quá nhiều chuyện gia đình người khác, nên không hỏi thêm gì nữa. Nhưng Tư Đồ Thuần lại thật thà kể: “Vài năm trước mẹ em bị bệnh qua đời, anh trai cũng bị tai nạn rồi qua đời. Bố em rất thương em, luôn dành cho em những điều kiện tốt nhất.”

“Bố em làm gì?” Hắn hỏi.

Cô lưỡng lự một chút rồi nói: “Cảnh sát.”

“Ồ! Nếu ông ấy biết em đi cùng anh, liệu có đánh gãy chân em không?”

Tư Đồ Thuần nhìn hắn, nở nụ cười: “Không đâu, bố em không nỡ. Nhưng nhất định ông ấy sẽ đánh gãy chân anh.”

“Không phải chứ? Bố em rốt cuộc là cảnh sát hay ông trùm xã hội đen vậy?”

“Sợ rồi à?”

“Sợ? Thuần à… Anh có chết cũng muốn yêu em!”

Cô cúi xuống uống trà, nụ cười hiện rõ trên mặt.

Ăn xong, An DĨ Phong nhẹ nhàng vuốt ve tay cô hỏi: “Lát nữa đi đâu?”

“Không phải là đi ăn đêm sao?”

“Muốn ăn gì nào?”

“Tùy anh quyết định.”

“Về nhà em ăn mì tôm được không?”

Tư Đồ Thuần nhìn hắn, hít một hơi thật sâu: “Em đã nói là tùy anh quyết định mà.”

“Vậy không uống trà nữa, đi thôi.”

An Dĩ Phong vừa dứt câu thì chuông điện thoại reo. Hắn nhìn điện thoại, là Hàn Trạc Thần.

“Anh Thần, có việc gì à?” Hắn hỏi, trong lòng thầm cầu mong là không có chuyện gì.

“Lần trước không phải chú muốn anh nghe ngóng thông tin của một người sao? Vừa rồi có người nhìn thấy hắn đưa một cô gái vào khách sạn Việt Hoa, số phòng 1129.”

“Thông tin có chuẩn không?”

“Chú yên tâm! Nếu chú muốn ra tay bây giờ, anh sẽ giúp chú dụ bảo vệ ra ngoài.”

“Bây giờ?”

“Có vấn đề gì à?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi bình tĩnh nói: “Vậy lần sau có thông tin gì anh sẽ báo cho chú.”

“Không cần đâu.” Hắn biết cơ hội như vậy đâu dễ có.

“Em đang ở gần đó, bây giờ em sẽ qua.”

“Anh cho người đứng ở cửa khách sạn đợi chú.”

“Mười phút nữa em đến!”

An Dĩ Phong tắt máy, nhìn Tư Đồ Thuần đang cúi đầu uống trà: “Anh có chút việc gấp, em có thể ở đây đợi anh không?”

Cô nhẹ nhàng hỏi: “Có thể không đi được không?”

“Nửa tiếng nữa anh quay lại.”

Cô tiếp tục uống trà, không nói gì nữa.

An Dĩ Phong nhớ rất rõ, trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, một vị đại hiệp từng nói thế này: Không bị người giết thì sẽ không hiểu được bị giết đau đớn thế nào.

Nếu có cơ hội, hắn sẽ nói cho người ấy biết rằng, nếu không giết người, thì cũng sẽ không hiểu được giết người đau khổ ra sao.

Bao năm qua, khi gặp ác mộng, trong đầu hắn luôn hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hắn giết người, người đàn ông ngoài năm mươi quằn quại kéo lấy áo hắn, sợ hãi cầu xin hắn, cố gắng mở to đôi mắt van nài tuyệt vọng. Con dao trong tay hắn đâm vào người ông ta, rõ ràng là hắn không dùng sức, vậy mà chỉ còn lại chuôi dao bên ngoài, máu tươi thấm đẫm chiếc áo phông màu trắng, đỏ đến rợn người. Hắn rút dao, lấy hết sức mình đẩy người đàn ông đó ra, nhưng đôi tay ấy vẫn không chịu buông, chiếc áo phông bị xé rách. Trên áo hắn vẵn in rõ vết tay đầy máu, tố cáo tội ác của hắn…

Một thời gian rất dài sau đó, An Dĩ Phong không ra khỏi cửa, hắn thường xuyên bị ám ảnh bởi chuyện giết người và bị người ta giết, hắn rửa thế nào cũng không hết được mùi máu tanh trên người.

Điều làm hắn không chịu đựng nổi là, cứ nghe tiếng còi rú của xe cảnh sát, hắn lại rơi vào nỗi sợ hãi bị bắt vào tù…

Từ đó trở đi, hắn thích màu đen, đặc biệt là áo da màu đen. Bởi máu đỏ của người chết không nhuộm màu áo đen, tay của người chết cũng không thể tóm chặt được mặt da trơn bóng, quan trọng nhất là, mùi của da áo có thể át đi mùi tanh của máu…

Như đêm nay, giết người xong, hắn vẵn có thể rời khỏi hiện trường để đến gặp người phụ nữ của mình như không có chuyện gì xảy ra, ôm cơ thể ấm áp, mềm mại kia, hít hà tận hưởng mùi thơm ngọt ngào toát ra từ cơ thể cô…

Chương 10

Cuối cùng An Dĩ Phong cũng gặp được Tư Đồ Thuần, đúng lúc hắn nhớ cô nhất, khao khát cô nhất…

Chiếc váy ngắn màu đen làm tôn lên thân hình hấp dẫn của cô, mái tóc xoăn bồng bềnh như khiên khích tình cảm mãnh liệt của hắn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, vô tình của cô lại như đẩy hắn xuống địa ngục.

Hắn thực sự khao khát được ôm cô, nói với cô một câu: “Anh yêu em! Không bao giờ hối hận.”

Giá như khẩu súng trong tay Tư Đồ Thuần không ngắm chính giữa ấn đường hắn mà cảnh cáo một cách nghiêm khắc: “An Dĩ Phong, anh có quyền giữ im lặng, bất kỳ câu nói nào của anh đều có thể dùng làm bằng chứng trước toà…”

Lúc đó, điều duy nhất hắn có thể làm là im lặng, xét cho cùng thì ba chữ “Anh yêu em” cũng không thể dùng làm bằng chứng trước toà được.

Hắn cười và đưa tay ra, chiếc còng số 8 lạnh lẽo khoá chặt tay hắn. Chiếc còng đó như được làm từ băng đá hàng vạn năm, đặt lên da thịt hắn, lạnh buốt đến mức không còn cảm giác nữa.

May mà Hàn Trạc Thần đã cảnh tỉnh hắn trước, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Cho nên, dù có bị lừa dối, bị tổn thương và cảm giác như bị rơi vào vực thẳm, hắn vẫn có thể bình tĩnh mà đối diện, chứ không căm phẫn đến mức điên cuồng.

“Quay người lại!” Tư Đồ Thuần lạnh lùng nói.

Hắn chết lặng quay người. Nếu có thể, hắn rất muốn gọi điện cho Hàn Trạc Thần hỏi một câu: “Anh đã mua quan tài chưa, không hơn một triệu thì em tuyệt đối không cần!”

Cô lần tìm khẩu súng trên người hắn.

Đương nhiên là An Dĩ Phong biết khẩu súng đó sẽ mang đến cho hắn những gì, chỉ cần dựa vào loại súng và dấu vân tay trên đó thôi là hắn không thoát được tội chết rồi. Đáng lẽ hắn nên bất ngờ quay người lại, tóm chặt tay cô, giơ chân đá cô, dùng còng số 8 đánh cho cô bất tỉnh rồi lấy lại khẩu súng và trốn chạy.

Với khả năng của hắn thì tỷ lệ thành công là hơn tám mươi phần trăm. Nhưng hắn không làm thế, vì hắn…. hắn mệt rồi, mệt đến mức không còn sức để giơ tay lên nữa.

“Đi!” Hắn cảm nhận được nồng súng lạnh lùng đặt sau lưng, hắn hiểu ý của cô, nhấc đôi chân cứng đờ về phía con đường cách đó không xa.

Họ vừa đi thì một chiếc xe màu đen phóng đến, dừng lại bên hắn, mấy người từ trên xe lao xuống, An Dĩ Phong biết bọn chúng là tay chân của Hàn Trạc Thần đến đón hắn.

Tư Đồ Thuần thấy thế, lập tức hướng khẩu súng lên gáy hắn, gằn giọng với mấy tên đang xông đến: “Lùi lại!”

Mấy tên đó nhìn An Dĩ Phong, thấy hắn nháy mắt ra hiệu, chúng nhìn nhau, chần chừ một lúc rồi mở cửa xe. Chúng vừa định lên xe thì Tư Đồ Thuần đột nhiên lên tiếng: “Để xe lại!”

Mấy tên đó lại nhìn An Dĩ Phong, thấy hắn gật đầu, chúng lập tức rút lui.

“Lên xe!” Tư Đồ Thuần chĩa súng xuống thắt lưng hắn, chỉ vào bên ghế phụ. Đợi hắn ngồi xuống, cô mới vào trong xe, chăm chú lái xe.

An Dĩ Phong không nói một lời nào suốt đoạn đường, cũng không phản kháng gì, chỉ im lặng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố trong đêm.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ cũng đẹp như đêm hôm qua vậy, những màu sắc lung linh hiện ra trước mắt giống như ánh cầu vồng sáng rực trong đêm. Hắn nhớ rõ rằng, đêm qua trên xe buýt, Tư Đồ Thuần đã hỏi hắn: “Anh thích cái gì nhất?”

“Một thứ rất đặc biệt, cầu vồng!”

“Tại sao?”

“Vì nó xuất hiện sau cơn mưa, thuần khiết, thanh cao, nó xuất hiện lúc trời xanh nhất, ánh nắng rực rỡ nhất…”

Cô nằm trong vòng tay hắn, ngước mắt lên nhìn hắn chăm chú: “Nếu em nhớ không nhầm thì hôm em nhặt được vì tiền của anh là lúc trời vừa mưa xong.”

“Đúng vậy, anh thấy cầu vồng, rất đẹp…”

Hôm đó, bầu trời trong xanh, ánh nắng hiền hoà, cầu vồng mà hắn mong đợi không xuất hiện, nhưng xuất hiện một cô gái thuần khiết như cầu vồng, hắn với tay là có thể chạm tới.

Cô cười ngọt ngào ngả vào lòng hắn, chỉ tay lên ngọn đèn nê ông rồi nói: “Cái này có giống cầu vồng không? Cầu vồng chẳng qua cũng chỉ là ánh nắng mặt trời.”

Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Trong mắt cô đang ánh lên ánh sáng của cầu vồng. Hắn si mê hôn lên đôi mắt ấy, ngỡ rằng đã tìm thấy cầu vồng thuộc về mình, một cầu vồng trong bóng đêm.

Nhưng không ngờ, có những thứ phải khó khăn lắm mới có được nhưng lại mất đi rất dễ dàng…

Cô thuộc về bầu trời và ánh sáng, thậm chí còn xa vời hơn cả cầu vồng, khao khát nhưng không thể có được, một thứ đồ xa xỉ, cố thể phải trả giá rất đắt.

Tình yêu, không thử qua thì không biết, thử qua rồi mới biết rằng, quá thú vị!

Đêm qua, cô mặc bộ cảnh phục ngả vào lòng hắn, nồng nhiệt nói yêu hắn.

Đêm nay, cô gợi cảm trong chiếc váy ngắn đen ngồi bên cạnh hắn, lạnh lùng đưa hắn đến sở cảnh sát.

Tư Đồ Thuần phanh gấp ở ngã tư đèn đỏ. An Dĩ Phong không thắt dây an toàn lại đang mất tập trung nên không chủ động được, ngã nhào về phía trước, ngực đập vào thành xe.

Tổn thương bên trong lẫn tốn thương bên ngoài khiến hắn càng đau đớn. Hắn vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn Tư Đồ Thuần rồi gào lên: “Em có biết lái xe không thế?”

Ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước. Mặt cô tái xanh, môi in hẳn vết răng, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt vô lăng run lên bần bật.

Hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng, dùng đôi tay đang bị còng của mình kéo những sợi tóc mà cô vô tình cắn trong miệng, nhẹ nhàng xoa vết răng hằn trên môi cô.

Cô không né tránh, ngồi bất động, đến khi chuyển đèn xanh, vẫn không nhúc nhích.

Thời gian cứ trôi đi, không gian trầm lắng…

“Em yêu anh sao?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

“Có ý nghĩa gì không? Mười phúc trước anh giết người, những ngón tay vuốt ve người tôi đầy mùi máu tanh và tội ác…”

“Anh rửa tay rồi.”

An Dĩ Phong nhìn Tư Đồ Thuần giơ tay lên trước mặt, má phải hắn nhói đau. Mặc dù Tư Đồ Thuần dồn hết sức để tát hắn, nhưng hắn không cảm thấy đau chút nào. Vì hắn biết cái tát của một cô gái dành cho người đàn ông khiến cô vô cùng thất vọng, chứ không phải là cái tát của một cảnh sát dành cho tội phạm…

Hắn biết, cô yêu hắn, cô hy vọng hắn là người đàn ông tốt để cô có thể gửi gắm trọn đời, có thể yêu không chút hối hận. Nhưng hắn chỉ là một tên giết người, đến chết cũng không hết tội, ngay cả lúc đang hẹn hò với cô mà hắn vẫn có thể tranh thủ đi giết người được.

“Xin lỗi!” Khi nói ra hai từ ấy, hắn thực sự muốn cười nhạo thế giới này. Mẹ kiếp, đây là thế giới gì vậy? Cô muốn đưa hắn ra toà, muốn lấy mạng hắn, thế nhưng người nói xin lỗi vẫn là hắn.

Vậy mà thái độ của cô như muốn nói: “Nói xin lỗi cũng vô dụng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Hắn nắm chặt tay cô đang đặt trên chiếc vô lăng, vừa định dỗ dành cô thì chiếc xe đằng sau sốt ruột bấm còi inh ỏi, phá tan chút lãng mạn cuối cùng của họ!

Tư Đồ Thuần hất tay hắn ra, chân nhấn ga loạn xa.

“Cái xe quái quỷ gì thế này!” Cô rủa thầm.

Cô đập mạnh tay lên vô lăng, xe vẫn không nhúc nhích.

Đây là chiếc xe việt dã mà Hàn Trạc Thần mới mua nên An Dĩ Phong phải nhắc cô: “Em đang giẫm lên thắng xe.”

Hắn vừa dứt lời, cô liền giẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe vọt về phía trước. Thật tội nghiệp cho hắn, vai lại bị va vào xe, bị đau thêm một chỗ nữa.

Hắn đành phải thắt chặt dây an toàn, không thì chưa đến được sở cảnh sát, hắn đã mất mạng rồi.

Còn cách sở cảnh sát một con phố, Tư Đồ Thuần cho xe dừng lại trước một hồ phun nước.

Cô hỏi hắn: “Tại sao anh lại phải đi giết người?! Anh biết rõ là nếu anh không đi, chúng ta…”

“Hắn giết anh em của anh, anh phải báo thù”, An Dĩ Phong nói.

“Thế giới này có luật pháp.”

“Luật pháp ở đâu? Em lấy ra cho anh xem nào.”

“Anh!” Lần nay hắn làm cô bực bội đến mức không thể chịu nổi. Cô hét lên: “An Dĩ Phong, ngoài việc chém giết ra, anh có hiểu một chút đạo lý hay không?”

“Đạo lý? Xã hội đen không có đạo lý, xã hội đen chỉ có các quy tắc. Ăn miếng trả miếng, đây là quy tắc đầu tiên trong giới xã hội đen. Anh không giết hắn, làm sao xứng đáng với những người anh em đã chết, làm sao còn mặt mũi nhìn những anh em còn sống! Vả lại, nếu anh không giết hắn, hắn cũng sẽ giết anh.”

“Anh giết hắn, hắn giết anh, trả thù lẫn nhau như thế sẽ không có hồi kết! Anh định cả đời này cứ mù quáng chém chém giết giết thế à?”

“Không.” Hắn nhìn cô, lần đầu tiên hắn nghiêm túc nói với cô. “Rồi sẽ có một ngày, An Dĩ Phong này trở thành ông trùm xã hội đen, tất cả mọi người trong giới đều phải nghe anh, đến lúc đó anh sẽ không giết người nữa.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn, dã tâm của hắn làm cô sợ hãi đến mức không nói nên lời. Cô nhìn hắn rất lâu, phát giác ra rằng, điều thực sự làm phụ nữ mê mẩn không phải là hắn thôi không bỡn cợt nữa, mà chính là sự nghiêm túc chân thành của hắn.

An Dĩ Phong nói: “Thế giới của bọn anh cũng có quy tắc, cũng có tình cảm. Bây giờ đang loạn là bởi các bang phái muốn tranh giành địa bàn và thế lực của nhau, chia năm xẻ bảy. Đợi đến khi anh thu phục được tất cả rồi, sẽ không còn tranh giành nữa, không còn chém giết trả thù nữa.”

“Anh không thể làm được.”

“Anh có thể! Nếu không phải vì anh cả không muốn anh đối đầu với Kỳ Dã, thì anh đã sớm…”

“Kỳ Dã?” Tư Đồ Thuần ngắt lời hắn. “Kỳ Dã đã tung hoành trong giới giang hồ bốn mươi năm rồi, thế lực rất mạnh, anh không thể đấu lại bọn chúng.”

“Em sai rồi! Em đừng nghĩ rằng không ai dám làm gì Kỳ Dã, thực ra Kỳ Dã đã sớm suy sụp. Mấy năm nay Trác Cửu không quản bất cứ việc gì nữa, chỉ có con trai hắn là Trác Diệu hoành hành bá đạo, mặc sức làm càn. Vài đệ tử ruột của Kỳ Dã cũng oán hận, chẳng qua là giữ thể diện cho Trác Cửu nên không nói ra thôi. Hơn nữa, người của Kỳ Dã cũng không phục Trác Diệu, luôn muốn tìm cơ hội để lật đổ hắn.”

Đàn ông có sức hấp dẫn nhất không phải là lúc tha thiết nói câu “Anh yêu em”, mà là lúc họ say mê nói đến lý tưởng với lòng kiên định. Khuôn mặt vốn khôi ngô, tuấn tú của An Dĩ Phong cộng thêm sự tự tin càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn.

“Chỉ cần Trác Cửu chết thì Kỳ Dã nhất định sẽ nổi loạn để tranh giành vị trí đại ca. Nếu anh tính không nhầm, sẽ có người liên hệ với đại ca của anh, tìm chỗ dựa… Đến lúc đó, thời thế sẽ thay đổi…”

“Anh…” Tư Đồ Thuần hoang mang nhìn hắn. “Anh sẽ giết Trác Cửu?”

An Dĩ Phong không e dè trả lời: “Đúng, anh đã lên kế hoạch hết rồi! Nếu không phải vì đại ca ngăn cản, anh đã ra tay từ lâu rồi.”

“Anh không thể phạm sai lầm hết lần này đến lần khác được.” Tư Đồ Thuần nắm chặt vô lăng, những ngón tay trắng như tuyết run rẩy.

“Anh đi tự thú đi. Em có thể giúp anh tìm một luật sư giỏi, nhiều nhất thì…”

“Ngồi tù năm, sau mươi năm? Thà chết còn hơn.”

“Anh giết quá nhiều người thì trừng phạt như vậy là đáng.”

“Anh đáng bị như vậy, anh thừa nhận!!! Nhưng em xem anh ngồi tù thì có thể thay đổi được cái gì? Em có thể giam người đàn ông em yêu vào tù, nhưng em nghĩ mình có thể tống hết bọn xã hội đen vào tù không? Em có thể quét sạch được bọn họ không? Tư Đồ Thuần, anh nói cho em biết, em không thể! Thế giới này có những người tiêu tiền như nước thì cũng có những người cơm không đủ ăn, và như thế nhất định sẽ có tội phạm, nhất định sẽ phải có xã hội đen. Muốn làm cho xã hội này thực sự yên ổn thì chỉ có cách chung sống với nó, bọn em có quy định pháp luật của bọn em, bọn anh cũng có trật tự riêng của bọn anh, không bên nào xâm phạm bên nào.”

“Vậy thì cảnh sát có tác dụng gì chứ?”

“Chẳng có tác dụng gì cả!”

“Anh!”

An Dĩ Phong dựa lưng vào ghế, xuyên qua cánh cửa kính hướng lên bầu trời đêm dầy sao. Những giọt sương rơi xuống làm sắc đêm càng huyền ảo.

Rất đẹp, nó giống như những giọt nước mắt của tình yêu chân thành. Hắn rất muốn nhìn thấy cô rơi lệ, vì hắn, cho dù chỉ là một giọt, điều đó chứng minh rằng cô yêu hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy…

Một hồi lâu sau, giọng hắn bình tĩnh trở lại: “Anh biết trong mắt em, anh là kẻ đáng tội. Thực ra, em chưa tận mắt nhìn những người anh em của mình chết ngay trước mặt nên em không thể hiểu được cảm giác hối hận, căm giận. Anh đã thề rằng anh không chỉ báo thù cho họ, mà anh sẽ phải xây dựng những quy tắc riêng của xã hội đen, chấm dứt cảnh bắn giết báo thù lẫn nahu như thế này.”

“Em hiểu. Năm em mười bốn tuổi, anh trai em bị bắn…” Tư Đồ Thuần cũng dựa lưng vào ghế một cách bất lực, cùng hắn nhìn lên bầu trời qua khe cửa nhỏ hẹp. “Trước lúc ra đi, anh ấy vẫn nắm chặt tay em và nói: “Không được khóc!” Hôm đó bố em ôm thi thể của anh ấy và khóc cả một đêm, còn em không nhỏ một giọt nước mắt nào, bởi vì em đã hứa với anh ấy là sẽ không khóc, nếu em khóc thì anh ấy sẽ rất thất vọng!”

“Tình cảm của hai người rất tốt phải không?”

Cô lắc đầu, nhắm mắt lại.

“Từ lúc nhỏ em đã hay bắt nạt anh ấy, thường đánh anh ấy chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt! Có những lúc giận quá, em còn trách anh ấy là cướp hết tình yêu của bố dành cho em, oán hận vì anh ấy khiến tất cả những người bạn tốt của em đều mê anh ấy. Em ngang ngạnh, cố chấp và vô lý như vậy, nhưng anh ấy luôn tươi cười với em, ôm em, dỗ dành em: “Thuần, anh thương em nhất, anh chỉ thương mình em thôi!” Thực ra, em rất thích anh ấy, trong mắt em, anh ấy là người vĩ đại, rất hoàn hảo…. Sau khi anh ấy qua đời, em mặc kệ sự phản đối của bố, bỏ học để tham gia lớp huấn luyện cảnh sát đặc biệt. Em quyết tâm sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc như anh ấy, chứng minh cho anh ấy và bố biết, anh ấy làm được thì em cũng làm được! Cho nên em đã xin chuyển đến khu vực này.”

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao cô lại muốn chuyển đến khu vực nguy hiểm nhất này, vì sao đôi vai nhỏ nhắn, gầy yếu ấy lại muốn gánh nhiều gian nan như thế.

“Em chuyển đến khu vực này chính là vì muốn điều tra xem người giết anh trai em năm đó là ai, giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện mà anh ấy chưa kịp hoàn thành – quét sạch xã hội đen.”

“Em đã điều tra ra là ai chưa?”

“Em đã điều tra hai năm rồi, chỉ nắm được vụ mua bán vũ khí mà anh trai em đang điều tra dở. Nếu em không đoán nhầm thì cái chết của anh ấy liên quan đến Kỳ Dã…”

“Mẹ kiếp! Chắc chắn là tên súc sinh Trác Diệu làm. Bến tàu là địa bàn của hắn, bao nhiêu năm nay không ai dám cướp việc làm ăn của hắn.”

“Nhưng em không tìm ra chứng cứ.”

“Tìm chứng cứ gì chứ! Để anh giúp em xử hắn.”

Cô lắc đầu, lòng An Dĩ Phong cũng tan ra vì sự từ chối của cô.

“Em không đấu nổi hắn đâu, ngoài anh ra không ai có thể giúp em.”

Hắn quơ quơ hai tay bị còng trước mặt cô: “Em cho anh hai tiếng, anh sẽ giúp em xử hắn.”

“Anh…”

Tư Đồ Thuần nhìn hắn, ánh mắt càng mông lung hơn.

“Nếu trở thành ông trùm xã hội đen, anh sẽ làm thế nào?”

“Bất kể là mâu thuẫn gì cũng không được giải quyết ngầm, muốn xử lý thế nào cũng phải ở trước mặt anh… anh chính là quan tòa, lời anh nói chính là luật pháp…”

“Đây là một ảo tưởng không thể thực hiện được.”

An Dĩ Phong nhìn chiếc còng sắt trên tay, thản nhiên gật đầu: “Ảo tưởng, dù sao cũng còn hơn chuỗi ngày tháng chỉ biết chém chém giết giết, chẳng biết bất cứ thứ gì khác…”

“Có ai nói với anh rằng anh rất có tài ăn nói chưa?”

“Thuần, anh cũng biết nói đạo lý… nhưng anh chỉ nói với những người hiểu anh thôi!”

“Xin lỗi!” Cô nổ máy, hướng về phía sở cảnh sát. “Em không hiểu!”

Hắn biết cô hiểu. Hắn thực lòng giãi bày, người thật lòng nghe nhất định sẽ hiểu được.