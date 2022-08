Nữ tài tử của bộ phim truyền hình Another World qua đời ở tuổi 49

Hollywood: Theo những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 14 tháng 8, thì nữ tài tử Robyn Griggs qua đời ở tuổi 49.

Nữ tài tử Robyn Griggs nổi tiếng trên bộ phim truyền hình Another World và One Life to Live.

Trên trang Facebook, nữ tài tử Griggs đã không dấu diếm về bệnh tình của cô: người tài tử này bị bệnh ung thư tử cung và trong tháng 7 đã cho biết là các bác sĩ đã tìm thấy thêm 4 khối u ung thư trong cơ thể của cô.

Vào năm 1991 cô Griggs xuất hiện trên bộ phim truyền hình One Life to Live với vai của nhân vật trong phim là Stephanie Hobart. Cô đã đóng 6 tập phim cho bộ phim này.

vào năm 1993, cô Griggs thủ vai Maggie Cory trong bộ phim truyền hình Another World và giữ vao trò trong bộ phim này trong vòng 2 năm.

Cô Griggs sinh ngày 30 tháng 4 năm 1973 tại Tunkhannock, tiểu bang Pennsylvania, đã bắt đầu diễn xuất trong các bộ phim truyền hình nhi đồng.

Ngoài các bộ phim truyền hình, cô Griggs còn có mặt tron g các phim Severe Injuries vào năm 2003, Dead Clowns vào năm 2004, The Absence og Light vào năm 2006 và Hellweek vào năm 2010.

Cô Griggs được chẩn đoán bị bệnh ung thư tử cung( endocervical adeno cancer) ở giai đoạn cuối, giai đoạn 4, vào năm 2020.

Cô đã vào khu nằm chờ chết ( hospice care) tại bệnh viện chỉ một ngày trước khi cô qua đời.