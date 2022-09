Nước: nguồn tài nguyên quan trọng, quý giá và khan hiếm trên toàn cầu

New York: Hiện nay các quốc gia Âu Châu đang ở trong tình trạng khủng hoảng vì thiếu khí đốt, khi phần lớn số năng lượng này đến từ nước Nga.

Putin đã cho cắt giảm số khí đốt cung cấp cho các quốc gia Âu Châu, khiến giá khí đốt gia tăng và gây khó khăn cho cư dân khi họ không có tiền để trả.

Nhưng khí đốt xem ra không quan trọng cho bằng nước.

Trong cuộc hội thảo về kinh tế, the Ambrosetti Forum, đang diễn ra ở Ý Đại Lợi, ông Stefano Venier, chủ tịch điều hành của công ty Snam, một công ty thiết kế khí đốt ở Âu Châu, nói là trong một thời gian dài trước đây, người ta vẫn xem nước là thứ có thể lấy miễn phí và đầy rẫy ở xung quanh, nhưng với sự thay đổi môi trường, nguồn nước trên thế giới ngày một khan hiếm.

Ông chủ tịch Venier cũng nói là chúng ta phải xem nước là nguồn quan trọng trong việc sản xuất năng lượng và di chuyển số năng lượng này.

Với mực nước của nhiều dòng sông tại Âu Châu đã xuống đến mức thấp nhất, khiến cho việc di chuyển tàu bè thêm khó khăn, nhất là cho những tàu vận chuyển than đá đến các nhà máy điện lực.

Nước cũng là nguồn năng lực của các nhà máy thủy điện, và thiếu nước thì các nhà máy này sẽ phải đóng cửa.

Cơ quan năng lượng quốc tế, the International Energy Agency, nói là ” năng lượng sản xuất tùy thuộc nước, số lượng nước cung cấp tùy thuộc năng lượng”.

Cơ quan năng lượng quốc tế cũng cảnh báo là hai nguồn nước và năng lượng trên thế giới đã ngày một cạn vì những gia tăng về dân số, về kinh tế và những thay đổi môi trường.

Trong những ngày đầu hè, một nhà máy điện nguyên tử của Thụy Sĩ đã giảm số điện sản xuất, để không làm nước sông bên cạnh nhà máy điện này, quá nóng và giết hại tôm cá trong dòng sông.

Công xuất của những nhà máy thủy điện ở Na Uy cũng giảm vì mực nước của các dòng sông xuống thấp.

Thiếu xăng nhớt người ta vẫn sống được, nhưng người ta có thể chết vì thiếu nước.