Ông bố tự tử vì bỏ quên con chết nóng trên xe hơi.

Chesterfield, Virginia: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 28 tháng 6, một người đàn ông ở tiểu bang Virginia đã tự tử chết, sau khi biết là ông đã bỏ quên đứa con trai mới có 18 tháng,chết ngộp trên xe trong một ngày trời nóng.

Theo tin tức của sở cảnh sát thành phố Chesterfield thì người ta tìm thấy thi thể người đàn ông này, ở khu rừng cây ngay sau nhà của ông ta, với vết đạn bắn vào đầu.

Các nhân viên an ninh đã tìm thấy thi thể của đứa con trai 18 tháng của ông này trong nhà ở số 14100 block of Aldengate Road.

Theo ông Christopher Hensley, cảnh sát trưởng thành phố Chesterfield thì đây là mnột thảm kịch kinh hoàng trên nhiều cấp độ.

Theo cuộc điều tra của cảnh sát thì người đàn ông này, chưa được công bố tên tuổi, đã đi làm vào buổi sáng và ông ta đã quên đưa con vào nhà giữ trẻ, cứ để con trên xe trong một ngày trời nóng 80 độ F ( 26.6 độ C).

Mùa hè năm nay vừa mới bắt đầu chưa đến 1 tháng mà đã có đến 7 em nhỏ ở Mỹ đã chết nóng trên xe vì bố mẹ hay bà ngoại ( nội) đã quên không đem những em này vào nhà hay đến nhà giữ trẻ.

Tại Canada thì trong tuần qua, có một em bé trai 23 tháng tuổi cũng chết nóng trên xe, cũng vì bà mẽẹ quên đem con vào nhà giữ trẻ.

Tai nạn xảy ra ở thành phố Bancroft, tỉnh ban Ontario, khi bà mẹ của em Everett Smith đã quên bỏ con vào nhà giữ trẻ, khi trên đường đến trường dạy học.

Mãi đến buổi chiều khi tan học, bà mẹ ra xe mới thấy đứa con trên xe đã chết vì quá nóng.

Tưởng cũng nên nói thêm nhiệt độ trong các xe hơi đóng kín cửa, thường cao gấp đôi nhiệt độ bên ngoài.