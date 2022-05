Ông Trudeau: Cấm Huawei để giữ cho người Canada an toàn hơn

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết quyết định bị trì hoãn từ lâu của chính phủ ông về việc cấm hãng viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia mạng không dây 5G sẽ giữ cho người Canada “an toàn và bảo mật trong tương lai”.

Tuyên bố tại tại Sept-Îles, Que. cuối tuần qua, Thủ tướng Trudeau bảo vệ quyết định của chính phủ về việc cấm nhà cung cấp thiết bị viễn thông vì lý do an ninh quốc gia. Ông nói với các phóng viên: “Mọi quốc gia đều có quyền và trách nhiệm bảo đảm an toàn và an ninh cho công dân, cho các cơ sở kinh doanh của mình, cho mạng viễn thông của mình”.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi đã dành thời gian để phân tích kỹ lưỡng tình hình, xem xét tất cả các yếu tố, xem xét rất kỹ những gì các đồng minh và đối tác của chúng ta đang làm trên khắp thế giới… và chúng tôi đã đưa ra quyết định tiến bước theo cách bảo đảm an toàn của người Canada trong khi thế giới tiến tới 5G – công nghệ sẽ bao phủ chúng ta nhiều hơn bởi các thiết bị được kết nối với internet”.

Việc chính phủ Tự do chọn cấm Huawei không có gì đáng ngạc nhiên – các hãng viễn thông lớn của Canada đã thông báo rằng họ sẽ không mua thiết bị Huawei mới khi phát triển mạng 5G. Trên thực tế, Huawei đã bị loại khỏi thị trường 5G ở Canada mà không có thông báo từ Ottawa.

Tuy nhiên, quyết định của chính phủ yêu cầu loại bỏ thiết bị Huawei khỏi các mạng viễn thông hiện có – mà không có bồi thường từ chính phủ liên bang – đã không được dự đoán trước.

Huawei luôn khẳng định họ độc lập với chính phủ Trung cộng. Nhưng một số đồng minh an ninh thân cận nhất của Canada – bao gồm Mỹ, Anh và Úc – đã bày tỏ lo ngại rằng công ty có thể bị Bắc Kinh sử dụng để do thám các mạng viễn thông phương Tây.

Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa cho thấy “những lo ngại trầm trọng và sự không hài lòng” với quyết định của chính phủ của ông Trudeau, gọi lời biện minh về an ninh quốc gia là “cái cớ”.

Một thông báo từ Tòa Đại sứ Trung Quốc viết: “Nói thẳng ra, phía Canada đang hành động thông đồng với Hoa Kỳ để trấn áp các cơ sở kinh doanh Trung Quốc. Cái gọi là lo ngại về an ninh của Canada chẳng qua là vỏ bọc che đậy hành động chính trị”.

LT (Theo GlobalNews)