Owen Wilson đóng vai siêu anh hùng

Paramount thông báo họ sẽ chuyển cuốn phim gia đình siêu anh hùng sắp tới “Secret Headquarters” từ bản chiếu rạp sang buổi ra mắt trực tuyến độc quyền trên Paramount +.

Theo Variety, Paramount + sẽ độc quyền ra mắt “Secret Headquarters”, một phim siêu anh hùng do Owen Wilson thủ vai chính, vào tháng 8 tại Hoa Kỳ, Canada và một số lãnh thổ quốc tế. Ngày phát hành chính xác sẽ được thông báo sau.

Được sản xuất bởi Paramount và Jerry Bruckheimer Films “Secret Headquarters” theo chân một nhóm học sinh, khám phá ra tổng hành dinh bí hiểm, nơi tập trung các siêu anh hùng. Cậu bé Charlie Kincaid, còn phát giác ra điều bí mật rằng cha mình là một siêu anh hùng (Owen Wilson đóng). Khi những kẻ phản diện tấn công để tiêu diệt tổng hành dinh bí mật, cậu bé và những người bạn của mình phải hợp sức để giải cứu thế giới.

Cùng với Wilson, phim có sự tham gia của các ngôi sao Walker Scobell, Jesse Williams, Keith L. Williams, Momona Tamada, Abby James Witherspoon và Michael Peña.

Owen Wilson là một diễn viên hài người Mỹ được khán giả mến mộ ở Hollywood. Bắt đầu diễn xuất từ năm 1996 khi tham gia “Bottle Rocket” lúc 24 tuổi, chỉ với hai phim sau đó, anh đã được đề cử giải Oscar cho tác phẩm “The Royal Tenenbaums.”

Cùng với các tài tử cùng thời khác như Ben Stiller hay Adam Sandler, Owen Wilson phát triển sự nghiệp với các vai diễn hài vui nhộn trong “Night at the Museum”, “Shanghai Knights” hay “Around the World in 80 Days”.

Năm 2007, anh khiến người hâm mộ hoảng hốt và lo lắng khi tự tử nhưng may mắn được cứu kịp thời do bị trầm cảm. Đây cũng là lý do khiến anh phải rút khỏi “Tropic Thunder” đóng cùng với bạn diễn Ben Stiller. Sau một thời gian điều trị, Owen Wilson quay trở lại màn ảnh rộng gặt hái nhiều thành công trong diễn xuất.

Trong năm nay, bên cạnh “Secret Headquarters”, Owen Wilson cũng vừa mới ký hợp đồng để đóng chính trong phim mới mang tên “The Haunted Mansion” của hãng Disney.