Phá kỷ lục xem một phim 292 lần

Một số người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel rất coi trọng việc xem phim, nhưng không ai say mê và nghiêm túc bằng một nam khán giả ở Florida đã xem ‘Spider-Man: No Way Home’ tại rạp với kỷ lục 292 lần.

Ramiro Alanis đã phá kỷ lục Guinness thế giới về sau khi xem phim Người Nhện mới nhất nhiều lần tổng cộng 720 giờ (tương đương 30 ngày) từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/3/2022.

Guinness cho biết, để đủ điều kiện cho kỷ lục này, Alanis đã phải xem phim tại rạp và “độc lập với bất kỳ hoạt động nào khác”. Có nghĩa là anh ấy không thể dùng điện thoại, ngủ hoặc thậm chí nghỉ ngơi trong phòng vệ sinh khi phim đang chiếu.

Guinness cũng cho biết phim phải được xem đến hết toàn bộ, bao gồm cả phần phân vai và danh sách đoàn làm phim ở cuối phim.

Alanis đã phải gửi mọi cuống vé xem phim để xem xét, cùng với xác nhận của một người phục vụ rạp sau mỗi lần xem, rằng anh đã xem toàn bộ cuốn phim.

Alanis cho biết anh đã xem ‘Spider-Man: No Way Home’ trong các buổi chiếu trong ba tháng cho đến khi rạp chiếu phim ngừng chiếu phim này.

Trong vài tuần đầu tiên cuốn phim được phát hành, Alanis đã xem 5 buổi chiếu mỗi ngày. Anh nói với Guinness rằng suất chiếu vào đêm muộn là khó nhất, vì anh ấy “bị đau đầu sau khi đã xem cuốn phim bốn lần trong ngày”.

Đây không phải là lần đầu tiên Alanis giữ kỷ lục này. Vào năm 2019, anh đã nhận được giải thưởng sau 191 lượt xem phim ‘Avengers: Endgame’. Trước Alanis, kỷ lục thuộc về một phụ nữ Úc đã xem phim tiểu sử Nữ hoàng Bohemian Rhapsody 108 lần vào đầu năm 2019.

Năm 2021, danh hiệu của Alanis tạm thời bị soán ngôi bởi Arnaud Klein, người đã xem phim ‘Kaamelott: First Installment / Premier Volet’ 204 lần. Với ‘Spider-Man: No Way Home’, Alanis một lần nữa giành lại kỷ lục thế giới của mình.

Alanis nói với Guinness rằng anh quyết định cố gắng lập kỷ lục một lần nữa để vinh danh bà nội Juany của anh, người đã qua đời vào năm 2019 trước khi bà có thể nhìn thấy anh ấy giành được danh hiệu kỷ lục của mình.

Alanis nói với Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness: “Bà ấy là ủng hộ viên số 1 của tôi và tôi muốn tiếp tục là người giữ kỷ lục”. Alanis ước tính anh đã chi khoảng 3.400 Mỹ Kim cho vé xem phim trong vòng 3 tháng để lập kỷ lục.

Tuy nhiên, đóng góp của anh chỉ là một phần rất nhỏ trong số lợi nhuận khổng lồ thu được từ ‘Spider-Man: No Way Home’. Đây là phim có doanh thu cao thứ sáu mọi thời đại và thu về hơn 1,8 tỉ Mỹ kim tại các phòng vé trên toàn thế giới.

