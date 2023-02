Phần lớn cử tri Mỹ không muốn tổng thống Joe Biden tái ứng cử

Hoa Thịnh Đốn: Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến của tổ hợp cơ quan thông tấn Associated Press và tổ chức thăm dò dân ý NORC Center for Public Affairs Research, phổ biến hôm thứ hai ngày 6 tháng 2, thì phần lớn những người thuộc đảng Dân Chủ, đã không muốn tổng thống Joe Biden ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống mới vào năm 2024.

Chỉ có 37 phần trăm những người thuộc đảng Dân Chủ, được hỏi ý kiến, đã muốn tổng thống Biden năm nay 80 tuổi, ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ nhì, so với con số 52 phần trăm số người ủng hộ tổng thống Biden trong việc tái tranh cử, trong cuộc thăm dò ý kiến diễn ra một năm trước vào năm 2022.

Nếu tính chung tất cả số người Mỹ được thăm dò dân ý, gồm cả những người thuộc đảng Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ, thì chỉ có 22 phần trăm những người Mỹ này ủng hộ việc tổng thống Biden ra tái tranh cử.

Những nguòi Mỹ thuộc đảng Dân Chủ đã tỏ ra lo lắng về tuổi tác của tổng thống Biden: năm 2024, ông sẽ 82 tuổi, và tình trạng sức khỏe của người tổng thống này: có những dấu hiệu cho thấy tổng thống Biden có triệu chứng bị bệnh mất trí nhớ?

Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý khác do đài truyền hình ABC và báo Washington Post thực hiện trước đây, cho thấy là 62 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến cho là tổng thống Biden đã không hoàn thành được những mục tiêu mà ông đã đề ra trước khi nhậm chức tổng thống, hơn hai năm trước.

Phần lớn những người Mỹ được hỏi ý kiến, đã muốn một tổng thống trẻ tuổi hơn: vào năm 2024 thì tổng thống Joe Biden 82 tuổi, trong khi cựu tổng thống Donald Trump sẽ 78 tuổi.

Tính đến nay chỉ có cựu tổng thống Trump loan báo sẽ ra tranh cử chức ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Nhiều ứng cử viên khác cũng đã chuẩn bị nhưng chưa chính thức loan báo. Một trong những ứng cử viên đảng Cộng Hòa có thể sẽ ra tranh cử là thống đốc Ron DeSantis, thống đốc tiểu bang Florida.

Ngoài ra còn nhiều ứng cử viên khác như cựu phó tổng thống Mike Pence, cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley, thượng nghị sĩ Tim Scott.

Về phần đảng Dân Chủ thì tổng thống Joe Biden chưa loan báo là ông ta sẽ ra tái tranh cử hay không, cũng như không có ứng cử viên nào khác tuyên bố ra tranh cử?