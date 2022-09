Phe Cộng hòa gửi người nhập cư lậu đến nhà Phó tổng thống Mỹ

Một xe buýt chở khoảng 50 người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả một em bé 1 tháng tuổi, đã đi từ tiểu bang Texas đến dinh thự của Phó tổng thống Kamala Harris ở thủ đô Washington, sáng 17/9.

Đây là sự kiện mới nhất của các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo nhằm chuyển người nhập cư không có giấy tờ đi khắp đất nước. Phần lớn trong 50 người nhập cư trên được cho là có quốc tịch Venezuela.

Chuyến xe đã thả họ bên ngoài Đài quan sát hải quân vào sáng 17/9. Bên trong khuôn viên Đài quan sát hải quân có một biệt thự màu trắng là ngôi nhà dành cho các đời phó tổng thống Mỹ.

Thống đốc Texas Greg Abbott là người ra lệnh đưa họ đến đây. Ông Abbott cũng gửi 3 xe buýt chở người di cư khác đến thành phố New York trong ngày 17/9.

Trước đó, ngày 15/9, ông Abbott đã cho 2 xe buýt chở khoảng 100 người nhập cư không có giấy tờ từ Colombia, Cuba, Guyana, Nicaragua, Panama và Venezuela đến nơi ở của bà Harris.

Lý do ông Abbott gửi người nhập cư bất hợp pháp đến nơi ở của bà Harris là do mới đây bà Harris đã phát biểu khẳng định “biên giới an toàn”, trong khi phe Cộng hòa đưa ra những dẫn chứng thực tế mà họ cho rằng không như bà Harris nói, rằng việc kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp không được bảo đảm, làm dòng người nhập cư lậu tràn qua biên giới.

Hôm 14/9, thống đốc Florida Ron DeSantis đã thuê hai chiếc máy bay để đưa khoảng 50 người lớn và trẻ em nhập cư bất hợp pháp đến đảo Martha’s Vineyard, một điểm nghỉ dưỡng ở tiểu bang Massachusetts.

Một số người nhập cư nói với báo chí rằng không ai chào đón họ ở phi trường, và họ đã đi bộ gần 6km để tìm sự giúp đỡ trong thị trấn. Một nhà thờ đã cưu mang họ qua đêm.

Giải thích về hành động của mình, Thống đốc DeSantis tuyên bố mọi cộng đồng ở Mỹ, không chỉ những cộng đồng ở biên giới với Mexico, nên “chia sẻ gánh nặng” trong việc đối phó với những gì ông coi là “chính sách biên giới thất bại của Tổng thống Joe Biden”.

Trong khi đó, thống đốc Texas nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục gửi những người nhập cư bất hợp pháp đến các thành phố khác do phe Dân chủ lãnh đạo cho đến khi ông Biden và bà Harris “làm công việc của họ để bảo đảm an ninh biên giới”.