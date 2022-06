Phim của Halle Berry dừng quay

Cảnh sát tới phim trường “Our Man From Jersey” tại London sau khi các nhân viên tại đây gọi điện trình báo đã phát giác vật tình nghi là vũ khí.

Nữ diễn viên Halle Berry đang có mặt tại London để ghi hình tác phẩm “Our Man From Jersey”. Tuy nhiên, trong tuần qua, việc ghi hình đã tạm thời gián đoạn sau khi các nhân viên của đoàn phát giác vật thể lạ tình nghi là vũ khí trên phim trường. Cảnh sát đã được mời tới để điều tra.

Theo Canoe, đại diện sở cảnh sát Scotland Yard đã xác nhận sự việc. Thông báo chính thức của Scotland Yard có đoạn: “Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi trình báo về vật thể bị nghi ngờ là vỏ đạn. Qua điều tra, xác định đây là một ống đựng khí bơm bóng bay bị nghiền nát. Các chuyên viên cảnh sát đã tiêu hủy món đồ này”.

Một nguồn tin từ đoàn phim chia sẻ với Daily Mirror: “Cả đoàn phim đã nháo nhào sau khi phát giác ra đồ vật lạ kia. Chúng tôi lập tức gọi cho cảnh sát. Họ đã tới hiện trường khá nhanh”.

“Our Man From Jersey” thuộc thể loại hành động, với sự góp mặt của Halle Berry và Mark Wahlberg trong các vai chính. Tác phẩm được mô tả là “phim James Bond phiên bản công nhân”. Nội dung phim xoay quanh một công nhân xây dựng bị bạn gái cũ thời trung học lôi kéo vào thế giới điệp viên. Cô cần anh giúp sức cho một nhiệm vụ tình báo.

Tại thời điểm vật lạ được phát giác, phim đang ghi hình tại tòa án Camberwell Green, Tây Nam London (Anh). Ngoài ra, “Our Man From Jersey” còn ghi hình tại nhà ga King Cross và cầu Albert tại Chelsea. Đoàn phim đã huy động trực thăng cho các cảnh phim quay tại bối cảnh này cũng như nhiều diễn viên quần chúng vào vai cảnh sát lái mô-tô có vũ trang.