Phim của Trần Anh Hùng tranh Cành cọ vàng Cannes 2023

Ban tổ chức đại hộ điện ảnh Cannes lần thứ 76 vừa công bố danh sách phim tranh giải năm nay, trong đó có tác phẩm La Passion De Dodin Bouffant của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng.

La Passion De Dodin Bouffant đã được đạo diễn Trần Anh Hùng ấp ủ nhiều năm. Hồi 2017, Trần Anh Hùng chia sẻ ông đang hoàn thiện kịch bản cho dự án và sẽ sớm bấm máy khi tìm đủ vốn đầu tư.

Theo tiết lộ ban đầu của Trần Anh Hùng, La Passion De Dodin Bouffant là câu chuyện xoay quanh Dodin-Bouffant, một nhân vật hư cấu do nhà văn ẩm thực Marcel Rouff sáng tạo ra trong cuốn sách La vie et la Passion de Dodin-Bouffant, Gourmet. Tác phẩm văn học này lần đầu xuất bản năm 1924 và từng được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ vào năm 1972.

Như vậy, phim lấy đề tài ẩm thực của đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng 19 phim khác, trong đó có những tác phẩm đến từ những tên tuổi đáng gờm như: Asteroid City của Wes Anderson, Monster của Hirokazu Koreeda, Club Zero của Jessica Hausner, May December của Todd Haynes,The old oak của Ken Loach… Cannes lần thứ 76 sẽ diễn ra tại Pháp từ 16 – 27/5/2023.

Đạo diễn Trần Anh Hùng được biết đến với các tác phẩm điện ảnh với phong cách nghệ thuật đương đại như: Mùi đu đủ xanh (1993), Xích lô (1995), I come with the rain (2009), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Rừng Na Uy (2010), Vĩnh cửu (2016)… Ông cũng là đạo diễn gốc Việt hiếm hoi sở hữu tác phẩm điện ảnh từng vào danh sách Phim quốc tế hay nhất tại giải Oscar danh giá (phim Mùi đu đủ xanh). Mùi đu đủ xanh cũng giúp Trần Anh Hùng nhận giải Caméra d’Or (Máy quay vàng) cho Quay phim xuất sắc tại Cannes 1993.

Sau Mùa hè chiều thẳng đứng, đạo diễn Trần Anh Hùng chưa quay thêm bất kỳ phim nào tại quê nhà dù thường xuyên về Việt Nam để dạy học và hỗ trợ dự án của các đạo diễn trẻ. Trong dịp này, đạo diễn từng có phim được đề cử Oscar bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đến những khó khăn của các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam..