Phim “Lightyear” bị cấm chiếu ở 14 quốc gia

Nhiều nguồn tin cho biết, phim hoạt hình khoa học viễn tưởng “Lightyear” không được cấp phép tại 14 quốc gia Trung Đông và châu Á.

“Lightyear” dường như cũng không chiếu tại Trung Quốc. Một nhà sản xuất phim “Lightyear” nói với Reuters rằng các nhà chức trách ở Trung Quốc đã yêu cầu cắt bớt một số cảnh nhưng Disney từ chối vì cho rằng phim cũng sẽ không ra rạp ở Trung Quốc.

Phim hoạt hình “Lightyear” có đoạn mô tả một cặp đồng giới trao nhau nụ hôn ngắn ngủi, khiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cấm chiếu vì cho rằng mối quan hệ của cặp đôi này đã vi phạm các tiêu chuẩn nội dung truyền thông của nước này. Đồng tính luyến ái bị coi là tội phạm ở nhiều nước Trung Đông.

Đại diện của các quốc gia khác, bao gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Indonesia, Malaysia và Lebanon không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về lý do tại sao họ không cho phép chiếu phim “Lightyear”.

“Lightyear” là phần tiền truyện của loạt phim “Toy Story” nổi tiếng của Pixar. Chris Evans lồng tiếng cho nhân vật chính Buzz Lightyear – một phi hành gia không gian huyền thoại. Trong phim, bạn thân của Buzz là một nữ phi hành gia kết hôn với một người phụ nữ khác. Một cảnh cho thấy hai nữ nhân vật này có nụ hôn ngắn.

Nhà sản xuất “Lightyear” Galyn Susman cho biết, Disney chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền Trung Quốc về việc liệu họ có cho phép phim chiếu rạp hay không. Nhưng bà nói rằng các nhà làm phim sẽ không cắt bất cứ đoạn nào.

Bà Susman nói với phóng viên trên thảm đỏ ra mắt phim ở London: “Chúng tôi sẽ không cắt bỏ bất cứ điều gì, đặc biệt là một thứ quan trọng như mối quan hệ yêu thương và đầy cảm hứng, cho Buzz thấy anh ấy đang thiếu những gì trước những lựa chọn mà anh muốn đưa ra, vì vậy điều đó sẽ không bị cắt”.

Trước đó vào tháng 5, Disney cũng từ chối yêu cầu cắt các cảnh đồng tính trong phim “Doctor Strange in The Multiverse of Madness” của Saudi Arabia và một số quốc gia Trung Đông khác.

“Lightyear” do Angus MacLane đạo diễn với phần lồng tiếng của Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn, Taika Waititi…