Phim tài liệu giải mã chuyến bay MH370 mất tích lên sóng

Phim tài liệu “MH370: The Plane That Disappeared” lên sóng trên nền tảng Netflix vào ngày 8/3, đúng 9 năm sau sự kiện chiếc máy bay này mất tích bí ẩn.

The Plane That Disappeared gồm 3 phần, mỗi phần dài từ 45 phút-55 phút. Từ việc phỏng vấn gia đình các nạn nhân đến từ Trung Quốc, Malaysia, Úc và Pháp, cùng người thân của phi hành đoàn, các nhà khoa học, nhà báo nghiên cứu; nữ đạo diễn Louise Malkinson dựng lại những gì đã diễn ra vào đêm định mệnh, đề cập những giả thiết gây tranh cãi, những câu hỏi chưa có lời giải, nhằm đưa đến cho người xem những sự thật còn ẩn giấu phía sau tấn thảm kịch này.

Đạo diễn Louise Malkinson – nhà làm phim tài liệu 15 năm kỳ cựu – cho biết: “Gia đình của các nạn nhân muốn cả thế giới nói về thảm kịch MH370. Và chúng ta nên làm như vậy, vì không có giải pháp nào được đưa ra sau 9 năm”. Nữ đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm tài liệu điều tra The Detectives: Murder on the Streets (2017), The Detectives: Fighting Organised Crime (2021) nói trường hợp chiếc máy bay MH370 là một trong những câu chuyện phức tạp nhất mà bà gặp: “Càng dấn thân tìm hiểu, câu chuyện càng phức tạp. Rất lạ thường”.

Tập đầu tiên mang tên The Pilot đề cập giả thiết cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah cố ý lao máy bay xuống Ấn Độ Dương tự sát.

Trong tập 2 The Hijack, các chuyên gia thảo luận về giả thiết đáng giá của chuyên gia hàng không – nhà báo khoa học Jeff Wise – rằng đây là một âm mưu tính toán kỹ của Nga muốn đánh cắp chiếc máy bay này.

Tập 3 The Intercept, tập trung vào giả thiết của nhà báo kỳ cựu Florence de Changy – cho rằng máy bay bị quân đội Mỹ bắn hạ để chặn một lô hàng đặc biệt chở đến Trung Quốc.