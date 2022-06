Phim “Triangle of Sadness” đoạt Cành Cọ Vàng tại Cannes

Đại hội điện ảnh Cannes bế mạc vào đêm 28/5 với giải Cành cọ vàng được trao cho phim “Triangle of Sadness” (tạm dịch: Tam giác buồn).

“Triangle of Sadness” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Ruben Ostlund (48 tuổi) ở LHP Cannes, sau phim “The Square” từng đem về cho ông giải Cành cọ vàng năm 2017.

Ruben Ostlund công bố dự án “Triangle of Sadness” năm 2017, nhiều lần phải trì hoãn việc quay phim vì dịch. Tên phim Triangle of Sadness (Tam giác buồn) là thuật ngữ các bác sĩ thẩm mỹ dùng để mô tả các nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày, có thể tạm xóa bằng cách tiêm botox trong 15 phút.

Theo Variety, phim ghi điểm ở diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên. Các tình huống hài dày đặc, chọc cười khán giả từ đầu đến cuối. Tác phẩm được vỗ tay tám phút khi công chiếu ở Cannes.

Điện ảnh Nam Hàn giành hai giải thưởng quan trọng: đạo diễn xuất sắc và nam diễn viên chính xuất sắc.

Giải đạo diễn xuất sắc trao cho Park Chan Wook với tác phẩm “Decision to Leave”. Đây là màn tái xuất của nhà sản xuất Park Chan Wook sau khi giành giải cao thứ hai ở Cannes năm 2004 với phim “Oldboy”. Tác phẩm “Oldboy” từng giúp đưa điện ảnh Nam Hàn ra toàn cầu nhiều năm trước khi “Parasite” gây tiếng vang với giải Cành cọ vàng 2019 và Oscar 2020.

Phim “Decision to Leave” có sự tham gia của nữ diễn viên Thang Duy và nam tài tử Park Hae Il. Câu chuyện kể về một thám tử điều tra vụ rơi xuống núi thiệt mạng của một người đàn ông.

Theo AFP, “Decision to Leave” được khán giả tại Cannes đón nhận nồng nhiệt. Đài BBC gọi đây là “phim kinh dị lãng mạn chấn động” và tạp chí Screen của Anh cho rằng đây là “câu chuyện thỏa mãn sâu sắc”.

Song Kang Ho, nam tài tử được biết đến với vai diễn trong phim Parasite (Oscar 2020), nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim “Broker”.

Song Kang Ho vào vai một người đàn ông làm trung gian tìm cách bán đứa trẻ sơ sinh giúp cho một người phụ nữ bỏ rơi con mình.

Giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” thuộc về Zahra Amir Ebrahimi trong phim Holy Spider.

Ở các hạng mục đáng chú ý khác gồm:

Giải thưởng lớn Grand Prix (tương đương giải nhì của Cannes) thuộc về hai phim “Stars at Noon” (đạo diễn Claire Denis) và “Close” (đạo diễn Lukas Dhont). “Star at Noon” là phim kinh dị lãng mạn, dựa trên tiểu thuyết của Denis Johnson. “Close”, tác phẩm về tình bạn trước ngưỡng cửa trưởng thành của hai cậu bé 13 tuổi, được giới phê bình yêu thích.

Giải thưởng Ban giám khảo (tương đương giải ba) thuộc về hai phim “Eo” và “Le Otto Montagne”. “Eo” kể về cuộc đời của một con lừa được sinh ra trong rạp xiếc Ba Lan. Khi nhận giải, đạo diễn Skolimowski (84 tuổi), đã cảm ơn các con lừa tham gia phim.

“Le Otto Montagne” là phim nói tiếng Ý, mô tả tình bạn giữa hai người đàn ông là bạn thuở ấu thơ, cùng lớn lên tại ngôi làng Alpine xa xôi, kết nối lại sau nhiều năm trưởng thành. Đạo diễn Charlotte Vandermeersch liên tục hôn đồng đạo diễn khi lên nhận giải.