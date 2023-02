Phở: món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam là một món ăn bổ dưỡng

New York: Theo tin của đài CNN phổ biến trong hôm chúa nhật ngày 29 tháng 1, thì có một số vùng trên thế giới được mệnh danh là khu vực xanh ( blue zones), và là những nơi có đông người sống khỏe mạnh trên 100 tuổi.

Những vùng đó là Sardinia ( Ý Đại Lợi), Ikaria ( Hy Lạp), Okinawa ( Nhật Bản), Nicoya( Costa Rica) và Loma Linda ( California)

Những cư dân trong 5 vùng vừa kể, gồm cả thành phố Loma Linda là những cư dân có những cách sống, cách ăn uống giống nhau, giúp cho họ có thể sống lâu.

Cách sống của những người này ra sao? : họ đi bộ, làm vườn, đạp xe đạp, thường xuyên liên lạc với bạn bè , thân nhân ở xung quanh, là những người có niềm tin tôn giáo, biết cách giảm những suy thoái tâm thần, ăn những món ăn từ thực vật hơn là từ động vật và ngừng ăn trước khi họ cảm thấy no.

Ông Dan Buettner, tác giả cuốn sách nói về cách ăn uống ở những vùng có người sống trên 100 tuổi, ” The Blue Zones American Kitchen: 100 Recipes to Live to 100.”, đã nói là, người ta vẫn có thể ăn uống theo cách “Blue Zones” và có thể sống bất kỳ ở đâu, và vẫn có thể đạt được những kết quả là sống lâu.

Theo tác giả Buettner thì muốn sống lâu nên ăn phần lớn những loại thực phẩm từ thực vật, ăn bánh mì whole wheat thay vì bánh mì trắng, ăn nhiều đậu (đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen..) và ăn ít cơm. Không nên ăn những loại thực phẩm đã chế biến như ham, xúc xích, lạp xưởng, hotdogs, french fries…

Tránh không nên ăn nhiều đường, nhiều muối.

Ăn nhiều rau trái, nên ăn chậm rãi và ngừng trước khi no.

Một trong những loại thực phẩm được xem là thứ ăn tốt cho những người muốn sống lâu là phở.

Món phở ăn nóng với nước cốt xương, bánh phở, thịt gà hay thịt bò, những rau thơm, giá sống, chanh ớt là món ăn phổ biến và được người người ưa chuộng, nhất là trong những tháng mùa đông.

Phở là món ăn bổ dưỡng nếu được nấu đúng cách. Tuy nhiên có nhiều tiệm phở vì lợi nhuận đã nấu phở với nước lèo thay vì nấu bằng xương, thì lại nấu bằng nước thường cho bột ngọt và nhiều muối.

Chính vì thế món phở nấu tại gia vẫn là món ăn bổ dưỡng cho những người muốn sống lâu.