Phong thủy căn cứ trên nền tảng văn hóa và triết học Đông phương: Phật Lão Khổng, trong đó quan trọng là Lão và Khổng. Phong thủy ứng dụng âm dương, ngũ hành và dịch lý trong hướng gió, nước và khí để tạo nên phúc họa trong đời sống con người.

Ngày xưa gọi là địa lý. Ca dao ưa giễu cợt lãnh vực này:

Hòn đất mà biết nói năng

Thì thầy địa lý hàm răng không còn

Cười chơi vậy thôi chứ lịch sử VN ghi nhận một nhà địa lý lừng danh là Tả Ao, ông tài giỏi tới mức đời sau khi nhắc tới phải phong là thánh địa lý Tả Ao.

Bách Khoa Toàn Thư VN cho biết ông tên Vũ Đức Huyền, còn gọi Hoàng Chiêm hay Hoàng Chỉ, sinh vào khoảng năm (1442), sống thời Lê sơ. Quê ở làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay thuộc xã Xuân Giang, huyện , tỉnh ). Tác phẩm truyền lại gồm: , Tả Ao chân truyền tập, Tả Ao chân truyền địa lý (5 tập), Tả Ao tiên sinh bí truyền gia bảo trân tàng, Tả Ao tiên sinh địa lý, Tả Ao xã tiên sư thư truyền bí mật các lục. Các sách vở cũng như truyền thuyết đều coi ông là thủy tổ khai môn đệ nhất về địa lý phong thủy Việt Nam. Người đời xưa còn truyền lại bài thơ ca ngợi ông:

Tả Ao phong thủy nhất trên đời

Họa phúc cầm cân định chẳng sai

Mắt Thánh trông xuyên ba thước đất

Tay Thần xoay chuyển bốn phương Trời

Chân đi Long Hổ luồn qua gót

Miệng gọi trâu dê ứng trả lời

Ai muốn cầu sao cho được vậy

Mấy ai địa lý như Tả Ao.

Tương truyền thầy Tả Ao thủa nhỏ nhà nghèo, giúp việc cho một ông lang Tàu để chữa bệnh cho mẹ. Sau theo ông lang về Tàu. Ở đó nhờ chữa bệnh cho một ông thầy địa lý nên lại được thầy địa lý truyền nghề. Có rất nhiều giai thoại kể về thầy địa lý Tả Ao được xem là ông tổ phong thủy VN vẫn còn lưu truyền đến nay.

Theo khoa Địa lý, ngũ hành và âm dương kết hợp với nhau trên thế đất: đồi núi, sông ngòi cao thấp tạo nên những mạch huyệt mà theo đó có thể chọn làm âm phần táng người chết hoặc là dương địa xây dựng đô thị, nhà cửa… Huyệt mạch chọn đúng sẽ tạo nên sự hưng thịnh hay sa sút. Tên tuổi Cao Biền tới giờ vẫn gắn liền với những câu chuyện trấn yểm.

Hiện nay gọi là phong thủy. Gió và nước là hai yếu tố chuyển động luôn tác động đến môi trường sống. Đã có thời phong thủy bị coi là mê tín dị đoan khi đa số dân chúng đều là những người đi làm lãnh lương, thu nhập bình bình như nhau. Nhà ở theo tập thể, mỗi hộ một diện tích được phân theo nhân khẩu, hễ có hư hỏng thì báo cáo cho công ty xây dựng xuống sửa chữa… Mọi người lo kiếm sống nên chẳng ai nghĩ đến những chuyện viển vông.

Công thương phát triển. Sản xuất, buôn bán có lúc thịnh, lúc suy, lúc lãi, lúc lỗ, đôi lúc tiền cứ như từ trên trời rơi xuống, có lúc vận đen cứ bám theo người… chẳng hiểu tại sao cả. Thế là đổ tại do phong thủy.

Cũng do một phần khi nhà nước thông thương, mở cửa giao dịch. Nhiều công ty Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc… đổ xô đến VN làm việc. Qua đó, địa lý, bói toán… mau chóng du nhập vào thành phố. Các doanh nhân Á đông rất coi trọng vấn đề phong thủy thậm chí tỉ mỉ từ bản vẽ, cúng động thổ cho đến bàn ghế kê thế nào cho hợp chỗ. Đi đâu cũng nghe nói tới thước Lỗ Ban, ngũ hành, thuật phong thủy… Vì thế dần dần VN cũng bị ảnh hưởng.

Hiện nay, phong thủy đã chính thức được xem là một bộ môn khoa học- khoa học huyền bí. Có rất nhiều sách về phong thủy được in ấn, phát hành. Bước vào tiệm sách tha hồ hoa mắt trước hàng trăm đầu sách loại này. Các mục phong thủy thường trực xuất hiện trên trang báo để giải thích, trả lời thắc mắc. Và ngay cả là một môn học chính quy trong chương trình đại học. Trường Kiến Trúc học phong thủy đương nhiên vì nó nằm trong chuyên môn nhưng ngay cả khoa Kinh Tế của các trường đại học khác, sinh viên cũng buộc phải học một tín chỉ năm thứ hai về phong thủy. Thế mới biết phong thủy đã trở thành vấn đề dường như không thể thiếu trong đời sống.

Lũ sinh viên học xong môn phong thủy trở nên phấn khích. Khung cửa ký túc xá không hợp tuổi hèn chi năm nào cũng có vài tên thi lại. Vì thế cửa đóng lại niêm phong bằng băng keo, mỗi lần ra vào phòng, cả tụi leo qua cửa sổ. Tuy hơi bất tiện một chút nhưng có xá chi trước niềm tin bảo đảm thi đậu.

Tại sao hai căn nhà liền nhau, cùng diện tích, một hướng mà con mình suốt ngày cà nhỏng ham chơi trong khi con người ta đi du học ầm ầm… Té ra bà hàng xóm được thầy mách trổ cửa sổ trên tầng thượng hút tinh hoa của trời đất vào nhà!

Cuộc đời đầy hy vọng bởi không phải lúc nào cũng phó mặc cho vận số mà có thể cãi mệnh được nếu mình… biết cách!!! Nên chi những người giàu có, quyền chức đều tìm cách thăng quan tiến chức, bảo vệ tài sản, địa vị nhờ một số biện pháp. Không phải đút lót, hối lộ… đâu, dễ đi tù lắm! Mà nhờ xây nhà, trổ cửa… đúng hướng. Nhà cửa không phải lúc nào cũng dễ đập đi, xây sửa nên thật tiện lợi là phong thủy có thể điều chỉnh được mọi thứ. Mở rộng hay thu hẹp khuôn cửa một chút, đặt chậu cây góc nhà, xây bể nước ngoài hàng hiên hay di cái gương đi chỗ khác đều có thể… cải số cả!

Kiếm thầy “nổi tiếng” không dễ nên người ta mách nhau các kinh nghiệm phong thủy mà không cần biết các yếu tố phải tương hợp với nhau như thế nào. Một bà về đục lại cầu thang, lên ba bậc, xoay phải, tới chiếu cầu thang, quay ngược lại nhằm đưa thực khí dễ lan tỏa các tầng. Căn nhà mở cửa “Họa Hại” luôn gặp thị phi khẩu thiệt, chỉnh làm sao qua cửa “Hoan Lạc”, tối ngày khách khứa tuy vui nhưng mệt ơi là mệt.

Chị Tân than:

– Đứa con út sao ốm đau, nổi rôm sảy hoài.

Chị Quý mách ngay:

– Đơn giản thôi, phong thủy nói rõ cứ trổ thêm mấy cái ô thông gió là trẻ khỏe ngay.

Chắc là thêm cửa, thuận gió mát nên trẻ mạnh là phải rồi!

Hay rất nhiều kiêng cử khác: Cửa trước và cửa hậu không được theo đường thẳng vì tiền vào cửa trước sẽ tuồn ra cửa sau, tường chắn ngang ảnh hưởng đến việc làm và hôn nhân, lối đi quẹo gắt vào phòng ngủ khiến chủ nhân biếng nhác…

Ông Mùi mới được đề bạt làm Trưởng phòng. Cái bàn của ông Trưởng cũ nhìn thẳng ra cửa ra vào. Ông Mùi nhờ người xem hướng thì tuổi con dê của ông hợp với hướng Đông- Nam mới thịnh, mới tiến xa, tiến mạnh hơn nữa- như lên phó Giám đốc chẳng hạn-. Đúng hướng này thì bàn phải kê cạnh cánh cửa. Mấy tháng sau, ông Mùi mới thấy hữu hiệu là nhờ ngồi trong góc nên khách hàng đến nói chuyện kín đáo hay trao đổi… gì gì đó, nhân viên trong phòng cũng khó thấy, khó nghe. Cho nên bên cạnh những yếu tố huyền bí thì phong thủy được coi là môn khoa học nhờ vậy!

Mảnh đất bán nguyệt rất tốt nhưng vị trí căn nhà bị lệch, hình dạng nhà tốt nhưng cửa ngõ xấu, góc nhà thông thoáng nhưng cạnh cột sắc quá… Cho nên ứng dụng phong thủy như thế nào để tạo ra dòng khí tốt nhất cho gia chủ thì còn tùy thuộc vào tay nghề cao thấp của ông thầy.

Nhiều câu chuyện phong thủy được truyền miệng nhau. Một trung tâm thương mại mở cửa được hai năm mà vẫn ế ẩm, phải bán lại cho người khác. Chủ mới sang Bắc Kinh thỉnh hai con tỳ hưu về trấn ngay tiền sảnh. Linh vật này không có hậu môn, ăn bao nhiêu giữ hết trong mình cũng giống như của vào nhà nằm yên một chỗ. Từ đó làm ăn phát đạt, lúc nào cũng ùn ùn đông khách. Cái trung tâm thương mại đó ở ngay trung tâm Chợ Lớn, ai mà chẳng biết, từng có lần vào. Thế là có dịp đi Trung quốc, đám du khách từ ông hưu trí đến cô sinh viên, bà nội trợ, anh buôn bán mỗi người đua nhau ẵm vài con tỳ hưu, con to, con nhỏ, con bằng ngọc, con bằng đá, con chưng trên bàn, con đeo toòng teng trên cổ…

Nhiều nhà dân thờ ông Địa, không kể buôn bán đương nhiên thành tâm thờ Thần Tài, Ông Địa nhưng nay thì đa số văn phòng của công ty, kể cả nhà nước đều có bàn thờ Ông Địa, cộng với hồ cá bày trong nhà hay ngoài sân.

Hồ cá không thuần túy là vật trang trí, thư giãn tinh thần mà trong phong thủy đóng vai trò quan trọng. Phong là gió, thủy là nước, mà nước luôn đi liền với cá. Ngày xưa đất rộng người thưa nên người ta thường đào một “long trì” trước cửa chính để tạo ra thủy minh đường là khoảng rộng đón ánh sáng và sinh khí. Nhưng thành phố thời buổi này khó lắm, đất chật có bao nhiêu đó, người ngày càng đông, nhà nào may mắn lắm mới có chút xíu sân nhỏ làm chỗ để xe. Vì vậy sông suối hồ ao tượng trưng thành bể cá, chứ cũng không to được bằng hòn non bộ.

Phong thủy dễ dàng giải quyết vấn đề vì thu gọn lại chỉ còn bể nước nhỏ ở góc sân, dưới gầm cầu thang. Hồ cá bằng kính, bằng sứ âm tường, muốn đặt chỗ nào, treo đâu cũng được. Vì thế cá cảnh phát triển mạnh mẽ. Cá to, cá nhỏ, cá nước ngọt, nước mặn… Cứ hỏi chung quanh mà xem. Bà Ba có sạp bán rau, thế mà từ hồi để hồ cá dựa tường bỗng buôn bán phát tài hẳn lên. Thiên hạ chán ăn thịt nhảy sang ăn chay, ăn kiêng lại thêm vật giá đắt đỏ, rau được chuộng khiến bà Ba mở thêm một hàng rau nữa ở chợ xép cho con dâu ngồi bán. Rồi ông Bốn xây hồ cá ở góc phòng khách làm thằng con thi đậu liền vào cao đẳng sau ba năm trượt vỏ chuối khắp chốn…

Phong thủy dường như có quyền lực vô biên. Thay đổi hướng giường cho vợ chồng khỏi cãi nhau, đừng đặt bàn ăn dưới xà ngang, gắn thêm một ngọn đèn trong phòng làm việc để nâng cao uy tín làm ăn…

Ông thầy bói ở rạch Ụ Cây sau khi đoán việc mua bán nhà cửa của thân chủ đã “tám” ngay:

– Cô có miếng đất nào chưa?

Khách thở dài:

– Chưa. Tiền đâu mà mua…

Ông thầy hớn hở:

– Khi nào cô mua nhà xong, tôi sẽ mách cô một ông thầy phong thủy. Căn nhà này tôi hưởng gia tài cha mẹ, hướng không được hợp nhưng nhờ thầy phong thủy mách sửa đổi vài thứ mà bây giờ tôi mua được vài miếng đất…

Ôi trời, thảo nào phong thủy không lên hương cơ chứ.

