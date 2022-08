Quả Cầu Vàng trở lại với NBC năm 2023

Hôm thứ Bảy 13/8, Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên Malaysia nổi tiếng đã được Viện phim Mỹ (AFI) trao bằng Tiến sĩ Mỹ thuật danh dự trong buổi lễ được tổ chức tại Rạp TCL ở Hollywood. AFI là một tổ chức phi lợi nhuận về các hoạt động làm phim và các lĩnh vực liên hệ.

Nữ minh tinh 60 tuổi phát biểu sau khi được trao bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự: “Các vị đã đưa mẹ tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới ngày hôm nay”.

Dương Tử Quỳnh nói: “Có lẽ tới bây giờ bà ấy mới nghĩ là tôi đã trưởng thành và có một công việc thực sự. Giờ đây chắc bà ấy đã có thể đi khắp nơi để khoe mình có con là bác sĩ rồi”.

Nữ minh tinh khéo léo chơi chữ theo kiểu đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Anh của “bác sĩ” và “tiến sĩ”.

Dương Tử Quỳnh cũng kể về con đường đến với điện ảnh. Bắt đầu với tư cách là một vũ công ba-lê nhưng sự nghiệp đi vào ngõ cụt do bị thương, Dương Tử Quỳnh bắt đầu rẽ hướng sang các phim điện ảnh hành động của Hong Kong.

Cô tập luyện tại một phòng tập thể dục với các diễn viên đóng thế để học các thế hành động. Cho đến một hôm cô nhận ra thứ duy nhất những người này dạy mình chỉ là cách làm thế nào để té cho đẹp.

Dương Tử Quỳnh kể lại: “Lúc đó tôi nghĩ rằng mình đang bị chơi khăm rồi. Tôi hỏi thẳng họ: “Khi nào tôi mới có thể học mấy thế như bay lên không rồi tung cú đá hay xoay người đá?”, và họ nói với tôi: “Cô có thể đứng lên bằng cách nào nếu không biết cách ngã xuống?”. Tôi vẫn nhớ mãi bài học đó cho đến tận bây giờ. Tôi phải học cách ngã trước”.

Nữ minh tinh cho biết cô đã bị thương nhiều lần trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng những khoảnh khắc đó đã dạy cho cô sự kiên trì, gan dạ và khiêm tốn.

Nữ diễn viên chia sẻ trước các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của Viện phim Mỹ: “Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là những cú trượt chân và vấp ngã là cách chúng ta sẽ đưa mình lên cao hơn sau này. Ai đã từng bước chân lên sân khấu cũng đều trải qua những vấp ngã như nhau. Đó là quy luật rồi. Thành công mà không có thất bại thì gọi là may mắn”.

Nữ diễn viên nói với các sinh viên tốt nghiệp trước khi kết thúc bài phát biểu: “Hãy can đảm, nắm lấy cơ hội, phá vỡ rào cản. Hãy tự hào về những gì khiến bạn trở nên độc đáo. Và quan trọng nhất, đừng sợ bị ngã vì bạn đang học bay”.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 tại Malaysia và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1983.

Trong gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã nhận được nhiều giải thưởng và để lại ấn tượng với khán giả nhờ hàng loạt vai diễn từ cổ trang đến hiện đại.

Sau nhiều năm khẳng định mình là một ngôi sao hành động ở Hồng Kông với vai chính trong các phim như Yes, Madam, Police Story 3, Ngọa Hổ Tàng Long, Tử Quỳnh trở thành một Bond girl trong phim “Tomorrow Never Dies” năm 1997 cùng Pierce Brosnan. Kể từ đó, nữ diễn viên bận rộn ở Hollywood với nhiều dự án khác nhau như “Star Trek: Discovery”, “Memories Of A Geisha” và “Crazy Rich Asians”.

Riêng năm nay, Tử Quỳnh tham gia 5 phim: “Everything Everywhere All At Once”, “The Minion: The Rise Of Gru”, “Paws Of Fury: The Legend Of Hank”, “The School Of Good And Evil” và “Avatar: The Way Of Water”.

