Quán cà phê “chống chủ nghĩa tư bản” ở Toronto đóng cửa sau 1 năm hoạt động

Toronto: Vào tháng 3 năm ngoái 2022, ông Gabriel Sims Fewer, một người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản cũng như chống lại chủ nghĩa tư bản, đã mở một quán cà phê có tên là The Anarchist ngay trong trung tâm thành phố Toronto.

Ông Fewer cho khách hàng vào uống cà phê, và tự ý muốn trả bao nhiêu tiền thì trả, kể cả việc không trả tiền.

Trong ngày thứ tư 17 tháng 5 vừa qua, chủ nhân của quán cà phê The Anarchist cho biết là ông ta sẽ đóng cửa quán cà phê này vào cuối tháng 5 này, vì lỗ vốn.

Trong bản công bố, ông Fewer đã chửi nhũng người giàu, chửi cảnh sát cũng như chửi chính quyền bằng những lời thô tục.

Ông Fewer cũng nghĩ là ông ta đã học được nhiều điều hay trong việc mở tiệm cà phê này và sẽ dùng những kinh nghiệm thâu thập được, trong những dự án trong tương lai.

Một trong những lý do của sự thất bại của quán cà phê ‘chống chủ nghĩa tư bản” là vì lạm phát cao, giá cả vật liệu làm cà phê gia tăng, trong khi số người đến uống cà phê và trả tiền sòng phẳng sút giảm.

Nhiều bình luận gia cho rằng người ta chỉ có thề mở các quán cà phê” chống tư bản” ngay trong các quốc gia tư bản, nhưng người ta không thể mở các quán cà phê” chống chủ nghĩa cộng sản” trong các quốc gia cộng sản!