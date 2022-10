Quan Kế Huy kể lại cảnh hội ngộ Harrison Ford sau 38 năm

Ngôi sao Hollywood gốc Việt Quan Kế Huy (Jonathan Ke Quan) vừa hé lộ khoảnh khắc tái hợp với Harrison Ford sau 38 năm từ khi đóng chung trong “Indiana Jones and the Temple of Doom”.

Nam tài tử Mỹ gốc Việt (51 tuổi), có mặt tại một sự kiện để thông báo anh sẽ tham gia dàn diễn viên loạt phim “Loki” của Marvel thì nghe tin Harrison Ford (80 tuổi) cũng ở đó.

Quan Kế Huy nói với cây bút Kyle Buchanan của tờ New York Times: “Tôi có mặt tại sự kiện và được cho biết là Harrison cũng có mặt ở đó. Tôi đang ở trong căn phòng với rất nhiều diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn. Người được chỉ định yểm trợ tôi nói “Harrison Ford đang ở ngay bên ngoài căn phòng. Anh có muốn chào không?””.

Rồi Quan Kế Huy kể Harrison đang trò chuyện với bạn diễn phim Indiana Jones 5 (dự trù ra rạp 2023) là Phoebe Waller-Bridge. Khi bước đến gần ông, anh lo rằng nam tài tử lão thành không nhận ra anh sau gần 40 năm.

Quan Kế Huy kể lại: “Khi bước lại gần, tim tôi đập thình thịch. Tôi nghĩ, “Liệu anh ấy có nhận ra mình không? Lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy tôi khi tôi là một đứa trẻ”. Khi đến gần hơn nữa, anh ấy quay lại và chỉ tay về phía tôi. Harrison Ford vẫn thế, nổi tiếng, luôn tỏa sáng và gắt gỏng. Tôi nghĩ, “Ôi trời, anh ấy có thể cho rằng tôi chỉ là một khán giả hâm mộ và rồi sẽ bảo tôi đừng đến gần anh. Nhưng không, Harrison nhìn và chỉ vào tôi rồi nói, “Bạn có phải là cậu nhóc?”. Ngay lập tức, tôi được trở về năm 1984, khi còn là một đứa trẻ, và tôi đáp, “Vâng, Indy”. Anh ấy bật cười “Lại đây” và ôm tôi thật chặt”.

Quan Kế Huy cho biết tiếp: “Khi tôi vòng tay ôm Harrison, tất cả những kỷ niệm tuyệt vời lại ùa về. Cảm giác thật thoải mái. Điều đó thật tuyệt vời. Anh là một người đàn ông tuyệt vời – một trong những người đàn ông hào phóng nhất hành tinh”.

Quan Kế Huy đã ghi lại khoảnh khắc ôm lấy huyền thoại và chia sẻ lên Instagram trước sự thích thú của người hâm mộ. Anh viết kém bức ảnh: “Tôi yêu anh, Indy. Indiana Jones và Short Round tái hợp sau 38 năm!”.

Nam diễn viên đã đóng vai “Data” Wang trong “The Goonies” (1985) sau “Indiana Jones and the Temple of Doom”, trước khi rời xa điện ảnh trong 35 năm.

Sinh năm 1971 tại Sài Gòn, sau đó cùng gia đình đến Mỹ, Quan Kế Huy tốt nghiệp trường trung học Alhambra tại Alhambra, California. Anh theo học Đại học Nam California, rồi trường Nghệ thuật Sân khấu Điện ảnh.