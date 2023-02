Quân lực Canada theo dõi chiếc khinh khí cầu Trung Quốc, trước khí chiếc khinh khí cầu này bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ

Ottawa: Trong ngày thứ bảy 4 tháng 2, dư luận Hoa Kỳ xôn xao vì có một chiếc khinh khí cầu lớn mầu trắng, lơ lửng trên bầu trời ở các tiểu bang miền trung nước Mỹ.

Theo các giới chức quân sự Hoa Kỳ thì đây là một khinh khí cầu do thám phát xuất từ Trung Quốc.

Mục tiêu của chiếc khinh khí cầu này, theo các chuyên gia quân sự, là do thám các cơ sở quân sự của quân lực Mỹ ở miền trung tây.

Theo tin của bộ quốc phòng Canada thì trong tuần trước, các cơ quan an ninh Canada đã theo dõi chiếc khinh khí cầu này, khi chúng bay vào không phận Canada.

Theo các chuyên gia quân sự thì chiếc khinh khí cầu do thám này, đã bay vào không phận miền Bắc Cực của Canada, và qua các tỉnh bang Alberta và Saskatchewan, trước khi bay vào không phận tiểu bang Montana của Hoa Kỳ.

Khi chiếc khinh khí cầu do thám bay vào miền bắc cực Canada, các chiến đấu cơ của liên minh phòng thủ Bắc Mỹ, NORAD, đã được bay lên kiểm soát và sau đó các chuyên gia quân sự cho là chiếc khinh khí cầu này không đem theo võ khí, nhưng được trang bị những máy thâu hình cho việc do thám.

Theo ông Marco Mendicino, tổng trưởng bộ an ninh công cộng, thì chính quyền liên bang đã không loan báo ra ngoài công chúng, việc theo dõi chiếc khinh khí cầu này, vì không muốn tiết lộ chi tiết vì lý do bảo mật.

Theo tin của bộ quốc phòng Hoa Kỳ, thì có ít nhất 4 chiếc khinh khí cầu phát xuất từ Trung Quốc, đã được thả ra và bay do thám tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Bộ ngoại giao Canada đã gọi đại sứ Trung Quốc ở Canada, đến bộ ngoại giao, để yêu cầu người đại sứ giải thích về việc do thám này?