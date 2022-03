Quân Nga pháo kích vào căn cứ quân sự Ukraine gần biên giới Ba Lan

Lviv: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 13 tháng 3, quân Nga đã pháo kích vào một căn cứ quân sự của Ukraine gần thành phố Lviv, chỉ cách biên giới Ba Lan có 32 cây số.

Theo những tin tức công bố thì quân Nga đã bắn khoảng 30 hỏa tiễn hành trình nhắm vào trung tâm bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế the International Center for Peacekeeping and Security).

Theo những kiểm kê sơ khởi thì có ít nhất 9 người chết và 57 người bị thương.

Căn cứ quân sự này là nơi có những cuộc tập trận của khối NATO và quân lực Ukraine. Đồng thời căn cứ này cũng là nơi mà các huấn luyện viên của khối NATO, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Quân Nga đã gia tăng những cuộc pháo kích, dội bom, bắn hỏa tiễn nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền tây Ukraine gần với biên giới Ba Lan là nơi có hàng trăm ngàn người Ukraine chạy loạn.

Người ta chưa biết có binh sĩ của khối NATO nào trong số những thương vong?

Trong ngày chúa nhật 13 tháng 3, tổng thống Zelensky tiếp tục khẩn thiết yêu cầu tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo trong khối NATO cho áp dụng lệnh cấm bay trên không phận Ukraine, để không cho những máy bay Nga vào dội bom và bắn hỏa tiễn vào Ukraine.

Tuy nhiên tổng thống Biden cũng như các nhà lãnh đạo khối NATO vẫn tiếp tục từ chối.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý của đài CNN mới đây thì phần lớn những người Mỹ được hỏi ý kiến, đã cho là Hoa Kỳ cần phải có thêm những biện pháp giúp đỡ Ukraine, kể cả cho áp dụng lệnh cấm bay.

Ba Lan có 28 chiếc chiến đấu cơ Mig 29 muốn chuyển cho không quân Ukraine, qua trung gian Hoa Kỳ, nhưng tổng thống Biden cũng sợ phải đương đầu trực tiếp với quân Nga nên không dám.

Trong khi đó, những cuộc dội bom bắn phá của quân Nga và các thành phố, vào các khu dân cư ở Ukrfaine ngày một khốc liệt.

Theo tin của báo Dailymail thì Putin hiện đang bị ung thư, có triệu chứng bệnh mất trí nhớ và bệnh Parkinson? Thái độ hung hăng hiếu chiến của Putin, cũng theo báo Dailymail là hậu quả của việc dùng steroids trị bệnh.