Queen of Canada và Phong trào Công dân Chủ quyền

Trước nay, các nhân vật chánh trị thường uốn lưỡi ít nhứt vài ba lần nếu không phải là bảy lần trước khi nói. Lý do không khó hiểu, họ muốn khỏi mích lòng cử tri, nghĩa là khỏi mất phiếu. Tuy vậy cũng có những trường hợp họ không thèm giữ miệng, thường nhất là khi họ ở vào cái tuổi hay cái lúc phải bước xuống sân khấu hay ra khỏi cuộc đời.

Thế nhưng gần đây, có không ít chính khách đã ăn nói văng mạng, văng tục, chửi thề tùm lum. Tại Bắc Mỹ, số đông các chính trị gia nầy là ở Huê kỳ, nơi nghị trường đã trở thành một sân khấu diễn những vở tuồng cực đoan.

Nhưng chuyện đang được kể xảy ra ở Canada, và chính trị gia vừa có phát ngôn không lịch sự cho lắm đó là một nữ Thị trưởng của một thành phố nhỏ. Bà chẳng những không già mà còn khá trẻ đẹp, tương lai sự nghiệp còn dài.

Khi một Thị trưởng phải văng tục

Chắc chắn là sự việc đã khiến bà phải văng tục phải là một chuyện rất …đáng chửi thề.

Hôm 17 tháng 8, bà Thị trưởng đưa lên danh khoản Twitter của mình một câu để đời: “People have been asking me to comment on the events of the past weekend in #ptbo. I hate giving airtime/spotlight to these imbeciles. Here is my comment: f**k off, you f**kwads.”

Tạm “chuyển ngữ” qua tiếng Việt: “Bà con đang đề nghị tôi lên tiếng về những chuyện xảy ra ở peterborough cuối tuần rồi. Tôi ghét việc phải dành thời gian /ánh đèn sân khấu cho cái lũ điên khùng nầy. Nhận xét của tôi như thế này: bọn hèn hạ, cút con mẹ chúng mày đi.”

Sự việc xảy ra ở Peterborough, một thành phố nhỏ chỉ có 81 ngàn dân, nằm cách Thủ đô Ottawa khoảng 300 cây số đường xe về phía tây nam và tệ tới mức làm cho bà Thị trưởng trẻ phải nổi cơn lên. Tin này chẳng những được báo chí Canada đưa mà còn được các hãng thông tấn quốc tế nhắc tới.

Trong bài viết về sự việc, tờ tạp chí Newsweek mở đầu rằng “Queen of Canada” đã ra lệnh cho các thần dân bắt giữ cảnh sát.

Bà “Queen of Canada” trong sự vụ không phải là bà Nữ hoàng Elizabeth của Anh quốc (người đã hơn chín chục tuổi mà vẫn bắt ông con trai bảy mươi tư kiên nhẫn chờ thêm ít năm nữa mới đến lúc kế vị). Và “thần dân” ở đây chỉ là các “followers” – những người theo dõi, hâm mộ bà ta, trên diễn đàn xã hội Telegram, phương tiện chính mà bà này dùng để truyền đạt, giao tiếp. Thực ra, theo tham vọng, và chủ ý của bà “Queen of Canada” này thì tất cả dân chúng Canada phải là thần dân của bà ta. (Từ đây, xin tạm dùng chữ “đệ tử” để dịch chữ follower cho hợp ngữ cảnh. Cũng để khỏi tốn giấy mực, từ đây xin được dùng chữ tắt QC – viết tắt của “Queen of Canada” để chỉ “bà ấy/bà ta”).

Cho câu hỏi “Bà ấy là ai?”, Người kể chuyện sẽ trình bày rõ và dài hơn ở phần kế tiếp của Chuyện Mỗi Tuần kỳ này.

Trước hôm sự việc ở Peterborough diễn ra, trên mạng xã hội Telegram, QC hỏi những đệ tử của mình: “Ai trong số các ngươi chuẩn bị để giữ cho thành phố của mình an toàn, hòa bình và an ninh sau khi các người bắt giữ một cách hòa bình Cảnh sát Peterborough Ontario?”

Sau đó, QC tiếp tục ra một “lệnh bắt giữ tập thể Cảnh sát Peterborough”, cũng trên Telegram, với ngày thi hành lệnh là 13 tháng 8 năm 2022.

Tưởng là chuyện đùa, nào ngờ cái hành động (mà bà Thierrien gọi là của “lũ điên khùng hèn hạ”) đó đã diễn ra thật. Và rất vui.

Khoảng giữa trưa thứ Bảy 13 tháng 8 (ngày đen đủi?), QC ngự trên một chiếc xe RV, cùng chừng ba bốn chục đệ tử dân tụ tập trước trụ sở cảnh sát Peterborough. Họ nhất định phải hốt trọn ổ, hoặc ít ra cũng vài tên…cảnh sát thành phố.

Có điều chắc chắn là các cảnh sát viên bên trong đã biết trước trò điên đó và không muốn dây dưa, cho nên họ đã khoá cứng các cửa vào.

Khi không vào được, nhóm đệ tử đi bắt cảnh sát đã gõ cửa và la hét qua loa phóng thanh đòi các cảnh sát viên phải ra ngoài…để bị bắt giữ. Mãi không thấy hồi đáp, họ…kêu 911, tiếp tục yêu cầu các cảnh sát viên “vui lòng ra ngoài để bị bắt.” Phía cảnh sát vẫn vui vẻ làm lơ trong khi nhóm thần dân cũng tạm nghỉ, ngồi chờ bên ngoài, nhai mấy lát bánh mì cá mòi cho đỡ đói.

Sự kiên nhẫn của nhóm đệ tử thật đáng quý. Một người “lai chim” (từ mới trong nước, dịch chữ livestream, truyền hình trực tiếp qua mạng xã hội) trên Instagram: “Thật xui, vì cảnh sát biết bọn tôi hôm nay tới, họ đã khóa hết các cửa. Nhưng tới một lúc nào đó, họ sẽ phải đi ra. Bởi vậy, tới lúc đó, bọn tôi sẽ tiến hành một vụ “citizen’s arrest” (bắt giữ theo quyền của một công dân) một vài tên”.

Nhưng ngồi mãi cũng nóng đít, vài người đi vòng ra cửa sau của tòa nhà. Khi tới khu vực cấm (restrict area) của sở cảnh sát, họ đụng đầu với một vài nhân vật mà họ tới để bắt.

Từ đầu tới lúc này, QC vẫn ngồi trong chiếc RV… quay phim.

Những gì diễn ra sau đó được PPS (Sở Cảnh sát Peterborough) kể lại trong một thông cáo báo chí: một số cảnh sát viên khi “đang tới sở để vô ca đã bị những người biểu tình chặn lại, những người nầy cũng cố gắng lọt vô một lối vào phải giữ an toàn của đồn cảnh sát”.

Trong một video phát trực tiếp từ sự kiện này, có một ông công dân khi đối đầu với một cảnh sát viên, người ngồi trong xe chạy vô đồn để vào ca đã nói với anh cảnh sát: “chúng tôi đang bắt giữ anh.” Kết quả là ông ta đã…bị bắt ngay lập tức.

Một đệ tử của QC ngồi bệt xuống đất la hét khi bị cảnh sát tóm cổ. Một đệ tử sau đó đã lao vào các cảnh sát viên để cứu bạn nhưng rồi cũng bị bắt luôn. Khi thấy các đồng bạn của mình bị bắt, một đệ tử khác đã hét vô mặt một cảnh sát viên: “Stand down, police! You are under arrest” (Dừng lại, cảnh sát! Anh đang bị bắt).

Trong lúc những hình ảnh như trong phim hài đó được livestream, chiếc RV chở QC lủi khỏi hiện trường. Trước khi “biến”, QC đã kêu các đệ tử hãy tạm ngừng live stream để chờ mình liên lạc với “các quốc gia đồng minh” xem họ khuyến cáo nên đối xử với cảnh sát Peterborough như thế nào!

“Queen of Canada” Nhân vật tự xưng là Queen of Canada và là thủ phạm vụ xúi trẻ ăn c.. gà vừa được kể là một phụ nữ Canada gốc Phi (Phi luật tân, không phải Phi châu). QC khoảng trên năm mươi tuổi, cư trú ở tỉnh bang British Columbia. Nếu nhà văn Vũ Trọng Phụng còn sống, khi xem thấy chân dung, và lối trang phục của QC trên danh khoản Telegram của bà, ông sẽ phải ngỡ ngàng sung sướng được tái ngộ với nhân vật “Chị Doãn” của mình. Lời lẽ, chữ nghĩa của QC cũng không được bình thường cho lắm. Nhưng, lạ thay, QC vẫn có cả chục ngàn đệ tử.

Theo các post và chiếu chỉ/sắc chỉ của QC, người ta được biết bà hoàng nầy có tên là Romana Didulo. Không rõ đây có phải là một họ của người Phi luật tân hay không, nhưng có người đã nói, một cách rất có lý, rằng Romana Didulo là một anagram – từ mới sanh ra sau khi đổi vị trí các chữ cái, của …Donald Trump!

Tiếng tăm của QC nổi tới mức các hãng thông tấn quốc tế đều có tin, bài về bà và các trò vui của bà. Hãng thông tấn BBC (ở đất của Nữ hoàng thứ thật) cũng đã phải làm cả một episode trong chương trình Sounds, phát ngày 20 tháng 8 mới đây.

Phần giới thiệu episode đó viết: “Romana Didulo là một người có ảnh hưởng của QAnon, người tự xưng là “Nữ hoàng Canada”. Bà đã ban hành một loạt “sắc lệnh hoàng gia” kỳ quái và đẫm máu tuyên bố rằng (bà) đã hủy bỏ tất cả các khoản nợ cá nhân và đe dọa phạt tử hình những ai chống lại bà. Tất cả chỉ hoàn toàn là tưởng tượng, nhưng điều đó không ngăn cản bà thu hút được một lượng lớn người theo (follower), giúp tiền cho các chuyến du hành quanh vương quốc của bà trong một đoàn xe motorhome đông đảo. Hiện vị vương xứ lá phong này đang tìm cách mở rộng đế chế của mình ra ngoài Canada. Nhưng mọi chuyện trong triều của Nữ hoàng Romana đều không tốt. Những người theo bà và tin vào các tuyên bố của bà đang phải gánh chịu hậu quả trong cuộc sống thực của việc ngừng trả tiền thuê nhà và hóa đơn điện nước. Trong khi nhiều người khác thử thực hiện mệnh lệnh của bà đã bị bắt giữ.”

Những người biết chuyện, như nhà điều tra Mack Lamoureur của tờ báo mạng Vice, cho hay QC Didulo không có chuyện gì không rớ tới, đủ loại từ chánh trị tới văn hóa, xã hội và cả…liên hành tinh.

Tiến sĩ Christine Sarteschi, phó giáo sư công tác xã hội và tội phạm học tại Đại học Chatham nhận xét rằng Didulo là một dạng sovereign citizen (công dân có chủ quyền) lai căng. Giáo điều mà bà QC này ôm ấp là một nồi cháo thập cẩm pha trộn các tín điều của chủ nghĩa “sovereign citizen” (công dân-chủ quyền), các thuyết âm mưu của QAnon, và “pseudo legal” (hợp pháp rởm) và thuyết tâm linh thời đại mới.

Còn hơn cả chuyện hoang đường

Romana Didulo phán với các đệ tử rằng mình không phải là người của Địa cầu mà là một sinh vật Arcturial, một chủng tộc cao cấp đến từ một tinh cầu trong vũ trụ và có quyền năng của thiên thể (celestial power) đặc biệt.

Bà QC khoe có những khả năng siêu nhiên như có thể dùng cách “cloaking” (che giấu, thường là bằng cách phủ một thứ gì đó lên người) để trở nên vô hình. Chẳng những thế, QC còn có khả năng “shapeshifting” – biến hình đổi dạng thành bất cứ hình thù nào. Các quyền năng này là bình thường ở những sinh vật trong chủng tộc của bà ta.

Loài “Acturial” của QC còn làm chủ một công nghệ đặc biệt, được gọi là các “medbed” (giường y khoa) để chữa trị những các thứ bệnh tật, phục hồi các chi và các cơ quan, đảo ngược tiến trình lão hóa và thậm chí có thể khiến một người bất tử. Didulo hứa với tất cả những người theo dõi mình rằng họ sẽ có toàn quyền sử dụng những chiếc giường đó để hưởng tác dụng kỳ diệu của chúng.

Các bài nói chuyện của Didulo trên diễn đàn và trước các nhóm theo dõi đầy những câu chuyện kỳ ảo. Thí dụ QC kể rằng bà đã trở thành vua Canada sau khi chỉ huy các lực lượng của mình dọn sạch hệ thống đường hầm bí mật xuyên Canada, tiêu diệt trọn lực lượng quân Trung cộng đã chui vào đó ẩn nấp để chờ cơ hội chiếm đóng Canada!

Gần đây hơn, QC Didulo tiết lộ với các follower rằng bà đã được “Tổng tư lệnh Hoa kỳ” chỉ định đóng vai trò “người hòa giải” giữa Hoa Kỳ và Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Mới đây, Didulo khoe rằng vừa được Tổng thống Nga, một người bạn thân, đích thân tặng một chiếc đồng hồ có chữ ký của Vladimir Putin.

QC cũng tuyên bố có quyền truy cập vào hàng tỷ đô la đang được lưu trữ tại Vatican.

Những chuyện vớ vẩn như vậy nhưng bả vẫn có người tin, và nhiều người là khác, và có ảnh hưởng mạnh đến họ.

Thí dụ như chuyện QC phán rằng QC đã “ra sắc chỉ” quy định tất cả các tiện ích đều miễn phí, thuế là tùy chọn và tất cả các khoản nợ đã được xóa sạch.

Trong những “sắc chỉ” (royal decree) ban xuống cho khoảng 70 ngàn người theo dõi bà ta trên Telegram, có các sắc chỉ dặn dò rằng hãy ngừng trả các hóa đơn – như nợ thuế, tiền điện, tiền gas, tiền nước… vì mấy cái hóa đơn đó là “vô đạo đức”.

Trong số các “Sắc chỉ” trên trang Telegram của Queen có “Sắc chỉ 24”, công bố rằng điện hiện đã được cung cấp miễn phí ở Canada; “Sắc chỉ 15,” bãi bỏ thuế thu nhập; và “Sắc chỉ 23”, đặt hóa đơn tiền nước ra ngoài vòng pháp luật. Một sắc chỉ khác, mang số 79, điều chỉnh giá thuê nhà ở và khí đốt trở về mức của năm 1955.

Một trong các sắc chỉ của QC cũng tuyên bố đặt thành phố Victoria của tỉnh bang BC thành thủ đô của Canada.

Hồi năm 2021, trong thời gian Covid 19 hoành hành và thế giới loay hoay tìm cách phòng chống, QC đã ra lịnh cho các thần dân gửi thư cảnh cáo đến các điểm chích ngừa, nhà thuốc tây và các đơn vị y tế trên cả nước. Thư ký tên “Nhân dân của Cộng hòa Vương quốc Canada” thông báo“Romana Didulo, Quốc trưởng mới được tấn phong, Tổng tư lệnh, Người đứng đầu Chánh phủ Canada, ra lệnh cho mọi người trở lại cuộc sống bình thường và mở rộng cửa các doanh nghiệp. Tất cả các biện pháp và hạn chế Covid 19 là bất hợp pháp, phản khoa học và bất công; bởi thế vô hiệu lực.”

Thông báo này hăm dọa những người còn tiếp tục lấy nhiệt, chích ngừa, mang mask, tránh người khác… tức là thực hiện các biện pháp chống Covid sẽ bị kết án bởi “Nhân dân, Tòa án Binh và Tổng tư lệnh Romana Didulo.”

Kèm theo thư là một tờ lệnh Cease and Desist (ngưng và chấm dứt), cũng do… Nhân dân ký!

Xúi dại nhưng vẫn có người nghe

Tào lao và lố lăng đến thế, nhưng QC vẫn có hàng chục ngàn đệ tử – khoảng trên 70 ngàn người, một con số không nhỏ so với dân số Canada.

Các đệ tử trót dại nghe lời QC không trả thuế cho sở thuế, không trả tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, bill thẻ credit…đã bị nhà đèn cắt điện, chủ nhà đòi nợ, chánh phủ đóng băng tài khoản ở ngân hàng…

Trên trang Telegram do Didulo lập ra để cho phép những đệ tử QC đặt câu hỏi đã ngập những câu hỏi về việc trả bill.

Báo mạng Vice trích từ trang nầy vài post:

“Queen Romana, tôi đã nhận được thông báo 24 giờ về hóa đơn tiền điện. Tôi có nên thanh toán không? Hay điện sẽ bị cúp?”

“Queen Romana. Làm ơn giúp. Tôi phải nói gì với Thành phố Red Deer hiện đang định cắt nước của tôi vào thứ Hai”.

Tiến sĩ Christine Sarteschi, phó giáo sư công tác xã hội và tội phạm học tại Đại học Chatham, đã đăng lên Twitter một tờ giấy đòi nợ từ Sở Thuế Liên bang gởi cho một đệ tử (nạn nhân) của QC. Bà này không chịu nạp thuế và đã bị Sở Thuế chặn tài khoản ngân hàng để thu lại $١٧.٨٥٥.٨٥ tiền nợ thuế!

Tội nghiệp nhứt là lời than thở của người phụ nữ, chắc chắn là cao niên, này: “Đây là bức thư CRA đã gửi cho ngân hàng RBC [Royal Bank of Canada] của tôi để yêu cầu chuyển tất cả các thu nhập của tôi về cho họ cho đến khi tôi trả được hết.

“Và họ cũng sẽ lấy tiền từ tài khoản tiết kiệm của tôi cho đến khi được thanh toán đầy đủ. Tôi cũng nhận cpp (tiền hưu Canada) từ người chồng quá cố của tôi qua tài khoản này và tôi sẽ không có tiền cho đến khi họ nhận được số tiền cần thiết.”

Số phận của những người nhẹ dạ đó về sau ra sao không được biết vì, theo nhà báo Mack Lamoureur, không thấy họ lên tiếng trên diễn đàn này nữa.

Hiện nay, QC đang làm một chuyến ngự du, có lẽ không bao giờ kết thúc, ở Canada cùng với đám “cận thần” trên một đoàn xe RV (xe có nhà để nghỉ ngủ, dùng đi du lịch) được thần dân mướn, mua hoặc tặng.

Tiến sĩ Christine Sarteschi, người chuyên nghiên cứu các “công dân có chủ quyền” và thủ đoạn “nghe như luật nhưng không phải đúng là luật” (pseudo-legal) của họ, và đã theo dõi Didulo cho biết những đệ tử của Didulo đã quyên góp được hơn ١٠٠.٠٠٠ đô la để giúp QC của họ tuần du toàn vương quốc bằng xe RV.

Chiếc xe lớn nhất trong đoàn dài tới 40 feet, trị giá hàng chục ngàn đô, được cho là của “We the People of Canada New Brunswick” (Nhân dân Canada ở New Brunswick) tặng cho QC.

Chặng mới nhứt của cuộc tuần du chính là thành phố Peterborough, nơi các đệ tử của QC đi bắt cảnh sát để rồi bị bắt.

QC còn đã tuyên bố đang chuẩn bị cho chuyến tuần du xa hơn xuống phương Nam, tức là sang Hoa Kỳ.

Chỉ là chuyện vớ vẩn?Ngoài một số người mê muội nghe xúi dại mất của, mang họa vào thân, những hoạt động của QC chỉ là chuyện vớ vẩn, chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Có người sẽ nghĩ như thế. Trong nước, và cả vài cộng đồng hải ngoại từng có những trò tương tự.

Nhưng với nhiều người biết chuyện và lo xa, không phải chỉ thế. Họ cho rằng những hoạt động “công dân có chủ quyền” của QC là nguy hiểm.

Thông tấn CBC – và nhiều cơ quan thông tấn nữa, gọi Romana Didulo và nhóm của bà ta là “extremist cult” – giáo phái của những kẻ cực đoan.

Hồi cuối năm 2021, Didulo đã bị cảnh sát RCMP tạm giữ sau khi đưa lên Youtube một video kêu gọi 78,000 đệ tử “shoot and kill” bất cứ người nào chích vaccine cho trẻ em. Trên Instagram cũng có một thông điệp ớn lạnh của QC gửi đến “Quân đội Vương quốc Canada” ra lệnh cho họ “bắn để giết tất cả những người định chích (vaccine Covid 19) cho bất cứ trẻ em nào dưới 19 tuổi” và chặn bắt, tiêu diệt tất cả các loại “vaccine coronavirus / vũ khí sinh học hoặc bất cứ loại vaccine nào khác.”

Tiến sĩ Sarteschi cho rằng sovereign citizen là một phong trào bạo lực và chống chính phủ nguy hiểm trong khi Giáo sư Carmen Celstini thuộc Đại học Waterloo cảnh báo đây là một phong trào, có tầm cỡ trên các diễn đàn xã hội, cần được lưu tâm đặc biệt. Bà Celestini nói “cần phải sớm tước đi vũ khí của họ” vì “coi thường, bỏ qua sẽ là một sai lầm chết người.”

Didulo cũng đã bị các cơ quan tình báo quốc gia để mắt đến hồi năm ngoái, khi xuất hiện ở Ottawa trong đợt chiến đóng thủ đô của đoàn xe Freedom Convoy.

Nhà báo điều tra Justin Ling của CBC cho rằng qua sự việc vừa xảy ra ở Peterborough, người ta trông thấy một nhóm người đã tách rời khỏi xã hội – một nhóm sovereign citizen không chấp nhận các định chế như cảnh sát, chính quyền thành phố, tỉnh bang và liên bang, sống trong cái thế giới thần bí của riêng họ. Nhóm người này không lẻ loi, họ có những nhóm khác cùng tư tưởng và sẽ kết hợp với nhau để trở thành một lực lượng nguy hiểm.

Ông nói rằng những gì đã diễn ra trong lịch sử Hoa Kỳ – phong trào dân quân (militia) tự phát, vụ nổ bom ở Oklahoma City và những cuộc tấn công của các tay khủng bố nội địa hàng chục năm nay cho thấy sự nguy hiểm mà Canada sắp – có thể là đang, phải đối đầu.

Đỗ Quân (nguồn: CNC, BBC, Newsweek, Vancouver Sun, Twitter, Instagram, Youtube)

“Tôi là quốc trưởng, tổng tư lệnh và người đứng đầu chính phủ và nữ hoàng của Canada thay thế Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh quốc, người đã bị hành hình vì các tội ác chống lại loài người,”

Công bố của Romana Didulo trong một video trên YouTube

Sovereign citizen: (từ Hán Việt là “chủ quyền công dân” hay công dân có chủ quyền) thành viên của một phong trào chính trị gồm những người phản đối việc đánh thuế, nghi ngờ tính hợp pháp của chính phủ và tin rằng họ không thuộc thẩm quyền của chính phủ, Họ tự coi mình là người được miễn trừ khỏi luật pháp quốc gia. Họ sử dụng nhiều thuyết âm mưu và sự giả dối để biện minh cho các tín điều và hoạt động của họ, trong số đó có nhiều hoạt động bất hợp pháp và bạo lực.

Ý thức hệ “công dân có chủ quyền” có vẻ tương đối mới, nhưng thực tế bắt nguồn từ các nhóm Posse Comitatus nổi lên ở Hoa Kỳ vào những năm 1970, họ coi chính phủ Hoa Kỳ là bất hợp pháp. Các chiến thuật được các nhóm này chia sẻ bao gồm việc lập ra các tòa án thông luật (common law) và các thẩm phán và bồi thẩm đoàn tự bổ nhiệm. Các tòa án được thành lập ban hành ‘phán quyết’ dựa trên cách giải thích riêng của họ về Thông luật hoặc dựa trên cách giải thích của họ về Kinh thánh, Magna Carta, v.v.

Các công dân có chủ quyền ở Hoa Kỳ và các nước khác, tự giải thích luật và phủ nhận tính hợp pháp của chính phủ nước họ. Lối lý luận này dẫn đến các hoạt động gây rối và hoặc tội phạm trên khắp thế giới.

Phong trào Sovereign citizen hiện đã đang lan rộng trên nhiều quốc gia ở Mỹ châu, Âu châu và cả ở Úc, Tân tây lan.