Quentin Tarantino: phim sắp tới sẽ là phim cuối cùng trong sự nghiệp

Quentin Tarantino từng đạo diễn 9 phim, từ lâu tuyên bố rằng ông dự định đạo diễm 10 phim trong sự nghiệp kéo dài 30 năm của mình.

Tarantino đang giữ đúng lời hứa đó. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với nhà báo Chris Wallace của CNN, Tarantino xác nhận rằng phim tiếp theo sẽ là phim cuối cùng của ông.

Quentin Tarantino (59 tuổi) nói: “Tôi làm đạo diễn một thời gian dài trong suốt 30 năm. Và đã đến lúc kết thúc buổi diễn. Tôi là một nghệ sĩ giải trí. Tôi muốn để các bạn nhớ đến mình hơn”.

Tarantino bắt đầu sự nghiệp đạo diễn trên màn ảnh rộng với “Reservoir Dogs” năm 1992 và gần đây nhất là đạo diễn phim “Once Upon a Time in Hollywood” năm 2019. Ông giành được hai giải Oscar về biên kịch cho “Pulp Fiction” năm 1994 và “Django Unchained” năm 2012 – cả hai phim đều do ông đạo diễn.

Các phim còn lại do ông đạo diễn bao gồm Jackie Brown (1997), Kill Bill: phần 1 (2003), Kill Bill: phần 2 (2004), Death Proof (2007), Inglourious Basterds (2009) và The Hateful Eight (2015).

Tarantino nói với Wallace rằng ông “không muốn làm việc với lợi nhuận giảm dần” và giải thích thêm: “Tôi không muốn trở thành một ông già mất liên lạc với mọi người khi tôi đã cảm thấy bắt đầu luống tuổi. Và đó là những gì sẽ xảy ra”.

Khi được Wallace hỏi liệu ông có biết “phim thứ 10 và cũng là phim cuối cùng” của mình sẽ là gì không, Tarantino trả lời: “Không, tôi không biết chút nào, vì tôi cũng không quá vội vàng để thực hiện phim cuối cùng của mình”.

“Ngay bây giờ, tôi thậm chí không biết phim sẽ là thể loại gì, có phát trên Netflix hay Amazon không và mọi người có thể xem nó trên ghế sofa cùng vợ hoặc chồng của họ không? Vì phim mới nhất của tôi là “Once Upon a Time in Hollywood” đã chiếu ở 3.000 rạp ở Mỹ và khắp thế giới trong vài tháng qua”.

Năm ngoái, Quentin Tarantino đã nói về việc sắp nghỉ hưu và mong muốn tránh khả năng kết thúc sự nghiệp của mình bằng một cuốn phim tồi tệ.

Tarantino cho biết: “Hầu hết các phim gần đây nhất của các đạo diễn lâu năm đều tệ hại. Có lẽ tôi không nên làm một phim nào khác nếu không thể thực sự hài lòng”.

“Once Upon a Time in Hollywood” nhận 10 đề cử tại giải Oscar 2020, là phim độc lập thứ 9 của Tarantino. Trong khi ngồi ghế đạo diễn phim này ông đã tuyên bố rằng sẽ giới hạn sự nghiệp của mình trong 10 phim thôi và nói đùa sẽ bỏ việc nếu cuốn phim năm 2019 không được đón nhận nồng nhiệt.

Theo Variety ngày 16/11, trong chương trình SiriusXM, Quentin Tarantino trả lời Howard Stern khi được hỏi về phim tâm đắc nhất ông từng thực hiện: “Nhiều năm qua, mọi người thường hỏi tôi điều này. Tất cả tác phẩm đều là con tôi. Trong đó, Once Upon a Time in Hollywood là phim hay nhất”.υ