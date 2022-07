RICKY MARTIN NGOẠI TRUYỆN

Nhiều lúc chuyện người nổi tiếng thường vướng phải những kiện tụng rắc rối không khó tin vì họ là người có tiền. Hiểu theo một nghĩa bạch thoại ấm ớ nào đó, họ là người có tóc. Và như thế chuyện họ thỉnh thoảng vướng vào những tai tiếng (gẫm kỹ) chẳng có gì khó hiểu bởi thiên hạ chẳng ai muốn nắm tóc đứa trọc đầu.

Ồ. Hóa ra là thế. Y như lời cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm từng răn đời: Thớt có tanh tao ruồi mới đậu, gang không mật mỡ kiến bò chi. Chung cuộc lại vẫn là những trò lưu manh, những cái chước tiện nghi rẻ tiền để kẻ xấu có thể kiếm chác. Chao ôi. Những đồng tiền tham lam há sẽ trong sạch? Và khổ chủ có thực là Oan thị Kính hay chỉ là Oan thị Màu (?) chỉ có bóng tối mới thực sự hiểu rõ. Còn dưới ánh sáng thanh thiên bạch nhật đôi khi những trò ma mãnh, những thủ đoạn đánh diêm quẳng đống rơm nhìn gần tưởng thế mà không phải thế. Thế là kẻ xấu nghĩ đến chuyện tống tiền và hăm dọa. Để tránh những phiền phức ấy nhiều khổ chủ thà bỏ ra ít tiền bịt miệng để khỏi lôi thôi nhây nhưa với bọn chúng. Họ sợ bọn này lắm chước bây cưa trong khi họ thường bận rộn, vừa không muốn rơi cảnh bát kiểu va bát sành nên muốn giải quyết thật nhanh, câu “lành làm gáo, mẻ làm muôi” xem ra cả hai đều bất lợi.

Thế là họ bảo người đại diện: Sao cũng được. Các vị cứ xử trí gọn ghẽ, càng tránh được những căng thẳng càng tốt, còn như để cho chuyện bé xé ra to người có tóc như bọn ta sẽ gặp phiền toái hơn những đứa trọc đầu. Từ đó người nổi tiếng, dù là oan Thị Màu hay oan Thị Kính đều e dè những búa rìu dư luận. Họ chỉ lên tiếng thanh minh dăm câu rồi rút êm, bởi nếu cứ chường mặt ra, dù có trong sạch đến đâu vãn phải trả giá đắt cho cái gọi là “cây ngay không sợ chết đứng”; nhất là người nổi tiếng thường lắm thù hơn bạn.

Bản tin được đánh đi với cái tít: Ricky Martin Could Face 50 Years in Prison After New Developments Arise in Domestic Dispute lập tức được nhiều tờ báo lá cải khai thác. Ricky Martin chẳng mấy người lạ. Thiên hạ biết đã lắc đầu khi nghe tin chàng danh ca nổi tiếng gốc Puerto Rico này bị tố cáo. Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ chưa đủ phiền toái cho anh ta sau khi công bố mình đồng tính (gay) với thế giới sau nhiều thập niên bưng bít, giữ kín như giữ mả tổ. Tưởng sau vụ đó người ta sẽ để cho anh yên thân song mọi chuyện không đơn giản như thế. Có vẻ một khi anh là người nổi tiếng, bất luận anh làm gì, còn nổi tiếng hay không anh sẽ luôn bị đám báo lá cải đào bới các vụ lôi thôi nếu như họ có dịp làm điều đó.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với chàng danh ca gốc Hispanic điển trai này? Hóa ra vụ lôi thôi mới nhất xảy ra với Ricky Martin liên quan đến một chàng trai trẻ khác. Đến khổ, có lẽ đường tình của Ricky Matin còn lận đận anh ta mới gặp phải hắc tinh kiểu này. Tất nhiên mọi cái không đơn giản chỉ là chuyện bạo hành trong mối quan hệ “đàn ông nằm với đàn ông” của anh với chàng trai trẻ đó song nó còn dính líu đến một tội danh động trời khác: Tội loạn luân.

Ối làng nước nơi ra đây mà xem. Chuyện to lắm chứ không vừa vì nó liên quan đến một người đàn ông đồng tính nổi tiếng. Nhìn vào đời thực, dù giới GLBTQ đạt được những thắng lợi tinh thần và được hưởng khá nhiều quyền bình đẳng song họ luôn bị xã hội kỳ vọng là phải sống tốt, chỉn chu và tử tế đàng hoàng hơn. Tuy nhiên nếu xét kỹ, gạt bỏ yếu tố xu hướng tính dục có liên quan đến một cá nhân, phàm đã là con người, bất luận đồng tính, lưỡng tính hay dị tính cá nhân đó thường hành xử giống như bao kẻ bình thường khác, tức cũng hỉ nộ, ái ố, cũng tật nọ tánh kia, cũng lâm cảnh “bàn tay có ngón dài, ngón ngắn”.

Tin Tòa án Puerto Rico ra lệnh cấm Ricky Martin không được tiếp xúc gần gũi (violence restraining order) với người tình cũ loan đi nhanh chóng như điện giật. Tất nhiên chàng danh ca Ricky Martin đâu thể ngồi im chứng kiến cảnh thiên hạ tha hồ bôi nhọ. Anh buộc phải ra miệng minh chứng mình chẳng phải loại người vũ phu, hành xử thô bạo, vai u thịt bắp. Cơ khổ, vẫn biết ra miệng thanh minh là hạ sách, vô tình tiếp tay những tờ báo lá cải có dịp khai thác đời tư của mình nhưng xem ra Ricky Martin chẳng còn nhiều lựa chọn.

Chuyện gì đã xảy ra? Theo tác giả Karla Montalvan của bài báo Ricky Martin Could Face 50 Years in Prison After New Developments Arise in Domestic Dispute cho biết cậu em trai của Ricky Martin là Eric Martin đã tiết lộ danh tính kẻ phạm tội loạn luân với Ricky Martin không khác ai chính là người cháu tên Dennis Sanchez (trích dẫn từ tờ Marca). Ta thấy ngay, Sanchez và Martin là hai họ khác nhau chứng tỏ đây là mối quan hệ tình cảm giữa hai cậu cháu. Ban đầu chỉ là chuyện Dennis Sanchez đâm đơn kiện ông cậu nổi tiếng đã hành xử thô bạo dựa vào luật số 54 (Law 54 – Tên đầy đủ là Domestic Abuse Prevention and Intervention Act) khi hai người còn quan hệ. Nhưng sàng tới sàng lui, cuối cùng vụ kiện lại đẻ ra tội loạn luân (mức án lên đến 50 năm tù) theo hiến pháp hiện hành của Puerto Rico giữa Mr. Sanchez và Mr. Martin.

Dựa theo những dữ kiện ghi rõ trong đơn tố cáo người ta được biết Dennis Sanchez và danh ca Ricky Martin (người nổi tiếng với ca khúc Tu Recuerdo) đã chia tay sau 7 tháng quan hệ. Mọi chuyện lẽ ra sẽ kết thúc bình thường, đường ai nấy đi nhưng theo Dennis Sanchez Ricky Martin không cam lòng, thậm chí Ricky Martin nhiều lần muốn nối lại tình xưa, có khi còn tìm đến tận nhà riêng của mình gây ra những phiền hà, quấy nhiễu một cách không cần thiết!

Cáo trạng của Dennis Sanchez tập trung vào những bạo hành cả về thể xác lẫn tâm lý (physical and psychological abuse) trong thời gian hai người quan hệ. Theo đó, một phiên tòa vào ngày 21 tháng 07 định đoạt cụ thể xem Ricky Martin có phạm luật hay không. Với người bình thường chuyện này hẳn chẳng có gì là to tát, ầm ĩ. Song với một danh ca như Ricky Martin, cộng thêm những phù phép biến hóa của những tờ báo lá cải, chuyện này không thể không coi là không ầm ĩ cho được!

Nay đẻ ra cái tội quan hệ tình cảm loạn luân trong khi luật pháp Puerto Rico luôn nghiêm khắc đến độ khó tin với tội danh này, thiên hạ ai cũng hăm hở muốn biết thêm các chi tiết. Vâng. Quả nhiên thế, nhiều người đã chau mày khi nghe Ricky Martin có thể bị phạt tới 50 năm tù nếu bị kết tội. Vâng. Chỉ cần công tố viên tìm đủ lý do và bằng chứng xác đáng, sau đó thẩm phán đồng ý nghiễm nhiên chàng danh ca Ricky Martin rất có thể sẽ phải bóc 50 cuốn lịch trong xà lim.

Người đại diện của Ricky Martin do ăn lộc của thân chủ đã cực lực phản đối. Nguyên văn lời người đại diện như sau: The allegations against Ricky Martin that lead to a protection order are completely false and fabricated. We are very confident that when the true facts come out in this matter our client Ricky Martin will be fully vindicated. Tờ People đăng tải phát biểu này hồi đầu tháng 07 tuy nhiên chuyện này hư thực ra sao lúc đó vẫn đang trong vòng tranh cãi. Tất nhiên Ricky Martin không thể ăn ngủ bình thường bởi cú sét ngang tai lần này xem ra không dễ chịu chút nào. Trong vị trí của người nổi tiếng, Ricky Martin dĩ nhiên chẳng hề muốn mình rơi những trung tâm của sự chú ý kiểu này.

Chàng danh ca từng nổi tiếng với ca khúc Livin’ La Vida Loca đã cực lực phản đối những cáo buộc do Dennis Sanchez tung ra. Tại tài khoản Twitter của mình Ricky Martin cho biết anh rất lạc quan mọi chuyện sẽ được xử lý êm thắm. Anh đã viết (nguyên văn): The protection order entered against me is based on completely false allegations, so I will respond through the judicial process with the facts and the dignity that characterize me. Because it is an ongoing legal matter, I cannot make detailed statements at this time. I am grateful for the countless messages of solidarity, and I receive them with all my heart.

Vụ kiện do Dennis Sanchez khởi xướng đã tạo ra những thu hút không chỉ với dân chúng Puerto Rico song với cộng đồng nói tiếng Spanish toàn thế giới. Bình thường, các vụ xử dân sự chẳng ầm ĩ to tát bởi không có nhiều giá trị khai thác. Câu chuyện của họ thường diễn ra lặng thầm tẻ nhạt và các vụ xử án sẽ lui vào dĩ vãng như bao câu chuyện lặng thầm tẻ nhạt khác.

Trở lại chuyện ông cậu Ricky Martin và người cháu, những câu hỏi được đặt ra như: Bao nhiêu phần trăm là thực, bao nhiêu phần trăm là giả, ai là người có trách nhiệm nhiều hơn trong mớ những cáo buộc lần này đã vượt khỏi những giới hạn của một vụ án. Thay vào đó, nó là một đám cháy bùng lên với vận tốc lây lan chóng mặt. Ricky Martin có thể sẽ bị kết án. Năm mươi năm tù sẽ không ít. Và Dennis Sanchez có bị liên lụy bởi lời khai của chính mình? Lúc hai cậu cháu còn quan hệ với nhau bài báo không nói rõ nên chẳng ai biết Mr. Dennis Sanchez đã đủ tuổi trưởng thành phạm tội loạn luân cùng ông cậu.

Chỉ biết, đùng một cái, trước khi xử kiện vụ án bỗng bị đưa vào kho hồ sơ lưu trữ vì người cháu rút đơn. Vụ kiện không cần phải xử nữa. Ricky Martin không bị đưa ra vành móng ngựa. Chẳng ai phải gỡ bất cứ cuốn lịch nào trong nhà đá (như lắm kẻ trong thiên hạ đang mong đợi).

Vâng. Cứ thế. Cuộc sống. Những va quật và những cái eo, những ba chìm bảy nổi. Bản thân mỗi người là một cuốn sách. Qua những trang viết, từ chương đầu đến chương cuối, đâu đó trong đời họ sẽ gặp phải những khúc quanh, những nút thắt mang tính biến cố khả dĩ có thể tạo ra những khủng hoảng dư chấn lâu dài, oan ức có, trong sạch có, đồng thời cả những lần gặp phải sợi thừng đã toát mồ hôi hột vì bị rắn cắn trước đó.

Đến khổ. Tuy thoát nạn nhưng nghiệp chướng của Ricky Martin đã hết? Và rồi lẽ đời nó thế. Người cháu bị cám dỗ hại anh chỉ vì anh là người nổi tiếng lắm tiền? Với cuộc lương duyên kéo dài 7 tháng ấy ai là kẻ đã vụng xử, thiếu sót, sơ suất… để rồi sau đó phải chia tay? Đâu là nguyên do dẫn đến những bất bình không thể hàn gắn? Ricky Martin là người nhỏ nhen ích kỷ hay người cháu là kẻ cùng chia sẻ một phần trách nhiệm? Chuyện gì đã xảy ra? Tin ai bây giờ?

Một độc giả (nickname Nana) đã chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi đọc bài báo (nguyên văn): After what happened to Johnny Depp, over allegations that we now know are lies, I find I am more apt to wait before making a judgment. People have many reasons to lie, money, fame, revenge, anger, jealously etc. I’ll wait to see the evidence. – Hẳn bạn đọc còn nhớ vụ nam tài tử Johnny Depp vừa rồi đã thoát nạn trước tội danh bạo hành do cô vợ cũ đâm đơn, rất may cuối cùng Johnny Depp đã trắng án. Qua lời thổ lộ của độc giả Nana, lý do mấy người tình cũ đưa nhau ra tòa có rất nhiều. Vâng. Người ta sẽ sẵn sàng trở mặt, phỉ báng nhau dù trước đó đã từng đan tay trong một cuộc tình đầy ắp những mặn nồng mây mưa ân oán. Lý do để họ hằn học với nhau (hóa ra chẳng có gì khó hiểu) vì chúng chính là những sân si dục vọng, thói quen nói dối, ham muốn tiền bạc, danh tiếng, muốn được trả thù, thái độ giận dữ, óc ghen tuông…

Chao ôi. Thế đấy. Những bài học hành xử hôm nay. Con người đã bước qua hơn hai thập niên của thế kỷ 21 nhưng vẫn loay hoay trước những câu hỏi hóc búa của quan hệ tình cảm. Ai là kẻ giữ cuốn bí kíp giúp con người tránh được những đổ vỡ, tan nát trong quan hệ? Hay chuyện ân oán ở đời vốn dĩ luôn tầm thường nhỏ nhen như thế? Ai là người gây ra những lỗi lầm, nhìn gần, đó là những vết xước, nhẹ thì ê chề chán ngán, nặng thì ghê tởm đáng khinh; nhưng khi nhìn từ xa hẳn người ta sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra nguyên nhân mọi ân oán ở đời luôn nằm trong kinh Phật: Đời là bể khổ.

Câu chuyện của Ricky Martin có khiến bạn suy nghĩ? Năm mươi bóc lịch có khiến bạn thấy luật pháp Puerto Rico đã quá nặng tay với tội loạn luân? Ấn tượng tích cực bạn dành cho người đồng tính có đổi thay ít nhiều? Bạn có thấy người nổi tiếng thật ra rất bình thường, cũng có những thiếu sót, cũng gặp phải những trái khoáy, bất hạnh trong cuộc sống y như chúng ta? Bạn có thấy nhiều người thành đạt, tưởng như may mắn vì có những vị trí nọ kia trong cuộc sống cuối cùng vẫn phải đối diện với những cáo buộc, những đau thương bi kịch, những oan ức… chỉ vì họ là người nổi tiếng?

Vâng. Ricky Martin đâu còn trẻ nữa. Anh đã có tuổi. Giá như anh không nổi tiếng. Giá như anh chỉ là một kẻ bình thường, một người đàn ông đồng tính bình thường, lý lịch xuất thân bình thường, thành đạt bình thường, thu nhập bình thường, cuộc sống bình thường… khả năng anh vướng phải những định mệnh sóng gió sẽ ít hơn? Anh sẽ không thấy mình đánh mất thứ gì to tát (như niềm tin chẳng hạn) vì trước đó đã chưa từng tin mình bị phản bội.

Vâng. Là thế. Vật càng quý giá, khi đánh mất người ta sẽ càng thấy tiếc nhiều hơn, tỷ như niềm tin hay sự bình an thanh thản của tâm hồn.

Nguyễn Thơ Sinh