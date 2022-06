Rong ruổi trên cao nguyên Scotland

Vùng cao nguyên miền Bắc Scotland vào tháng Năm, trời vẫn còn lạnh nhưng hoa lá đã phủ tràn các góc phố. Điều đó có nghĩa là cao nguyên cũng đang bước vào mùa tươi xanh nõn nà, thác núi, sông hồ đã bừng tỉnh giấc sau bao ngày giá lạnh và tuyết rơi trắng xóa. Tạm biệt thủ phủ Scotland, cả nhóm lên xe theo đường cao tốc M9 chạy thẳng đến Stirling, thành phố cửa ngõ dẫn vào miền đồi núi phương Bắc.

Những cung đường ngoạn mục giữa biển và núi

Sau khi chạy qua những căn nhà bằng đá xám óng ánh đậm chất địa phương, xe dừng ở lâu đài Stirling có từ thời Trung cổ. Cả thành phố lẫn kiến trúc ở Stirling đều không lớn nhưng địa danh này luôn là niềm tự hào của dân Scotland vì nhiều bước ngoặt lịch sử đã bắt đầu từ đây. Các trận chiến lớn đều được thể hiện chi tiết trong bảo tàng của lâu đài. Riêng chúng tôi lại mê mẩn xưởng dệt thảm thủ công đầy màu sắc, nhất là các bức thảm kể về sự tích bắt Unicorn – ngựa một sừng, quốc huy của Scotland. Quanh lâu đài, màu sắc cao nguyên mùa xuân đã bắt đầu với hoa giọt tuyết trắng muốt, e ấp dịu dàng nở úp xuống mặt đất đầy lá khô. Tiếp đến là hoa thủy tiên vàng tươi, rồi sắc đào hồng lung linh trong ánh nắng xuân ấm áp. Hoa đỗ quyên đủ màu tím, hồng, đỏ và vàng ngự trị khắp nơi, từ vườn hoa lâu đài đến rải rác khắp sườn núi và các lối đi trong rừng. Nhìn về công viên rừng phía xa, hoa chuông tím xanh biêng biếc như phủ rợp cả một vùng trời, tạo thành một thiên đường đầy sắc tím với những lối đi uốn cong mềm mại và thơ mộng. Trên đoạn đường vừa nãy chúng tôi đi qua, hoa thạch anh cũng màu tim tím nhưng sắc hoa dịu ngọt hơn đã phủ khắp lưng chừng đồi…

Từ Stirling, xe chạy tiếp đến Oban, thành phố biển bên bờ tây của Scotland. Dọc đường có rất nhiều hồ đẹp mà xứ này gọi là Loch. Loch là từ chỉ có ở vùng Bắc Âu để chỉ những hồ nước rất sâu. Là thành phố biển mà nhìn từ xa Oban lại được bao phủ bởi một lớp sương mù. Thì ra vùng này có lượng mưa cao do dọc bờ biển có dòng hải lưu nóng. Buổi trưa hửng nắng, quang cảnh vịnh Oban nhìn từ trên đồi tuyệt đẹp. Các thành phố ở Scotland chỉ vài chục đến vài trăm ngàn dân là tối đa nhưng mức độ chăm chút cho nhà cửa phố xá thì chắc ít đâu sánh bằng. Trời biển, phố xá, rừng đồi đều tinh khiết như không hề vương chút bụi, cái nọ làm nền để làm nổi bật cái kia và tất cả tạo nên khung cảnh vô cùng hài hòa lộng lẫy. Đặc sắc nhất của ngành du lịch Oban là tour đi chơi trên các đảo đá trong vịnh ngắm hải cẩu, rái cá, chim biển. Trên tàu thủy, chúng tôi được ngắm toàn cảnh thành phố biển cổ kính theo góc nhìn từ dưới lên và đó cũng là bức tranh đẹp hoàn hảo. Rồi bóng dáng của hải cẩu hiện ra trong làn mưa bất chợt. Nếu hôm nào trời nắng thì bọn hải cẩu sẽ nằm sưởi nắng trên hòn đảo nhỏ này. Rời đảo hải cẩu, cả bọn lại tiếp tục đi đến khu nuôi cá hồi và xưởng làm rượu mạnh để tìm hiểu lịch sử làm giàu của dân Oban. Cá hồi ở đây ngon nổi tiếng, còn rượu thì cay nồng đến xé lưỡi nên chẳng thành viên nào trong đoàn dám thử lần thứ hai.

Khác với hai chặng đường trước còn khá êm ả, cung đường từ Oban đến Fort William quả là thử thách dành cho các bác tài. Trời lạnh và có sương mù nhưng không ai thấy buồn ngủ vì mức độ khúc khuỷu, ngoạn mục ngoài sức hình dung của con đường tiến lên cao nguyên. Đường chạy dọc biển như là đi vào xứ sở ma thuật với các khúc cua đến liên tiếp, hèn gì mà câu chuyện Harry Potter lại bắt nguồn từ xứ sở này. Nhóm chúng tôi đều rất mê bộ truyện trên nên cứ liên tưởng đủ kiểu. Phải đặt chân đến vùng đất này mới hiểu vì sao óc tưởng tượng của nữ nhà văn J.K Rowling có thể phong phú đến thế. Đã vậy dân ở đây còn “giúp” tăng cảm giác cho du khách bằng cách đặt các bức tượng chiến binh đồ sộ sáng loáng hai bên đường. Cách làm này có lẽ là để tài xế bị giật mình mà bớt buồn ngủ chứ không phải chỉ để trang trí. Vậy mà bên đường lúc chúng tôi đi qua vẫn có một chiếc xe khi vào cua đã bị văng ra đâm vào hàng cây bên đường, suýt chút nữa thì rơi xuống vực.

Tuyến xe lửa Harry Potter và đảo Mây xinh đẹp

Mê Harry Potter, tất nhiên chúng tôi không thể bỏ qua Jacopite – tuyến đường sắt chạy từ Fort William đến thị trấn cảng biển Mallaig, được gọi là một trong những tuyến đường đẹp nhất thế giới. Tàu chạy dọc theo bờ hồ Loch Lomond và chân núi Ben Nevis, băng qua trên vùng đồng hoang và cầu cạn Glenfinnan quen thuộc trong loạt phim Harry Potter. Trên tàu có toa bán các vật dụng thường được nhắc trong truyện, vài toa khác thì bài trí y hệt trong phim. Tàu hơi nước nhìn có vẻ cổ điển lãng mạn nhưng những lúc bị khói tràn vào chỗ ngồi thì cũng không dễ chịu lắm, may sao nhóm chỉ ngồi tàu vài giờ đồng hồ. Đến cảng nhỏ Mallaig, chúng tôi đi phà sang đảo Isle of Skye.

Isle of Skye hòn đảo lớn nhất cực Bắc Scotland, nổi tiếng với những cánh đồng cỏ xanh mượt trải dài, những vách đá lởm chởm tạo nên cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Người ta còn gọi đây là đảo Mây vì Skye thường xuyên có sương mù huyền ảo. Một trong số những quang cảnh ngoạn mục ở đảo là những vách đá tuyệt đẹp hướng ra biển, trên bề mặt của vách đá màu nâu có nguồn gốc từ đá sa thạch, trong khi thân của vách đá là những cột bazan cao 90m, hình thành những sọc nâu chạy dọc xuống và phân làm hai tầng trông như một chiếc váy xếp li cầu kỳ. Chính vì vậy mà vách đá này được gọi là “Chiếc váy đá”.

Trên vách có điểm đáng chú ý khác nữa là thác nước Mealt cao 100m chảy dọc bờ đá đổ ra biển. Thác nước bắt nguồn từ con suối nhỏ chảy từ hồ cùng tên gần đó. Bên cạnh khung cảnh, yếu tố âm thanh còn phụ họa thêm cảm giác hoang sơ trên đảo: những vách đá cổ xưa giống như chiếc váy này còn phát ra tiếng nhạc của thuở hồng hoang. Vách đá có những chỗ trũng, hõm sâu kéo dài như một hệ thống đường ống với mặt hướng về phía biển làm cho những cơn gió có thể lọt vào đó một cách dễ dàng. Khi trời nổi gió, gió len lỏi vào hệ thống đường ống và những vết nứt rồi phát ra âm thanh vang dội, nghe giống như một thứ nhạc cụ được ngụy trang mà phát ra tiếng nhạc kỳ lạ, lúc bổng lúc trầm, lúc ngân nga…

Tuy nhiên, thu hút nhiều ống kính nhiếp ảnh nghiệp dư nhất là Fairy Pools – quần thể hồ xanh được tạo ra bởi rất nhiều thác nước đẹp như tranh vẽ. Nước ở đây trong veo nhìn rõ mồn một từng viên sỏi dưới đáy. Thêm một lần nữa chúng tôi cảm thấy miền Bắc Scotland như một vùng đất bị phù phép. Màu hoa tím rịm bên đá xám, làn nước xanh một màu xanh kỳ lạ, cùng với sương khói lãng đãng, du khách chợt thấy mơ hồ như mình đang ở trong thế giới của Harry Potter.

Hoàng Thư /DNSGCT