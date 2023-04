Sẽ có trên 50 ngàn cửa tiệm bán lẻ ở Hoa Kỳ phải đóng cửa?

New York: Như những tin tức vừa loan báo, công ty bán đồ nội thất Bed Bath & Beyond vừa khai chống bị xiết nợ ( chapter 11 bankruptcy) trong hôm chúa nhật 23 tháng 4.

Công Ty Bed Bath & Beyond một thời có đến trên 1,500 cửa tiệm, nay chỉ còn 360 cửa tiệm cộng thêm 120 tiệm Buybuy Baby, sẽ tiếp tục mở cửa để bán cho hết những hàng hóa còn tồn kho, trước khi đóng cửa luôn.

Như thế 30 ngàn nhân viên còn lại của công ty Bed Bath & Beyond sẽ bị cho nghỉ việc sau khi công ty này bán hết hàng tồn kho.

Giá cổ phiếu của công ty Bed Bath & Beyond đã xuống còn 20 xu và sẽ trở nên vô giá trị. Tưởng cũng nên nói thêm là thời cực thịnh, giá cổ phiếu của công ty này lên đến $78 một cổ phiếu.

Công Ty Bed Bath & Beyond được thành lập từ năm 1971.

Theo nhận định của các kinh tế gia của ngân hàng UBS thì sẽ có khoảng 50 ngàn cửa tiệm của các công ty bách hóa ở Hoa Kỳ sẽ bị layoff trong những năm sắp tới.

Việc đóng các cửa tiệm bán lẻ sẽ làm lợi cho những công ty bách hóa bán đồ trên mạng như công ty Amazon.

Những công ty bách hóa như công ty CVS cho đóng cửa 900 cửa tiệm, công ty Foot Locker cho đóng cửa 545 cửa tiệm, công ty Tailored Brands cho đóng cửa gần 500 cửa tiệm.

Ngay cả công ty bách hóa Walmart cũng vừa cho đóng cửa một số cửa tiệm trong tuần trước, và chú trọng cạnh tranh với công ty Amazon qua việc bán hàng trên mạng.

Hàng loạt các công ty khác như BuzzFeet, Lyft, Wholefoods và Deloitte cũng loan báo việc cắt giảm nhân viên.

Nạn trộm cướp công khai và ngày một hoành hoành ở Mỹ cũng khiến các công ty bách hóa như Walmart phải cho đóng cửa các cửa tiệm ở những thành phố có nạn trộm cướp lộng hành như ở thành phố Portland, Chicago và ngay cả ở thành phố San Francisco.